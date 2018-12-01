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Елизавета Масленникова

Уход за собакой в зимнее время меняется: морозы питомцам не нравятся

Зоосфера » Собаки

С наступлением первых холодов многие владельцы собак начинают задавать себе вопрос: что делать, ведь приближается зима? В нашей статье мы расскажем об особенностях ухода за вашим любимцем в холодное время года, ведь далеко не каждая собака любит холода.

Уход за собакой в зимнее время меняется: морозы питомцам не нравятся

Что необходимо поменять в жизни собаки, которая живёт на улице

  • Во-первых, миску. Если она металлическая, замените ее на пластиковую или керамическую, так как к металлической у собаки может примерзнуть язык.
  • Во-вторых, рацион. Животному понадобится большое количество энергии, чтобы согреться. Нужно увеличить калорийность и питательность продуктов, но не размер порции менять.

Если вы кормите собаку сухим кормом, в зимний период стоит поменять его на корм для активных собак.

Важно следить за тем, чтобы ваш питомец получал в достаточном объеме витамины Е и В, для этого ветеринары рекомендуют давать различные витаминные комплексы. Ни в коем случае не наливайте в миску с водой кипяток: собака, как и человек, может обжечься.

  • В-третьих, по возможности переведите собаку из вольера в теплую будку. Она защитит вашего любимца от ветра, снега и сильных морозов.

В плане ухода необходимо:

  • Подстригать шерсть между пальцами собаки, чтобы не налипал снег.
  • Если вы раньше купали собаку, зимой надо делать это значительно реже или заменить водные процедуры на обтирание чистым (если есть) снегом.

Об уходе за домашними собаками

  • Во-первых, домашним собакам не нужно менять корм и увеличивать его калорийность.

Если собака живет в городе, не позволяйте ей лизать снег, в нем содержатся вредные химикаты.

  • Во-вторых, сократите время выгула до 15-20 минут. В гололед держите пса на коротком поводке, чтобы он не поскользнулся. И не ходите по сугробам, никто не знает, что под ними может оказаться.
  • В-третьих, на собак необходимо надевать свитер, комбинезон, ботинки, чтобы животное не получило переохлаждение. На одежде должны быть светоотражающие нашивки, дабы его могли заметить автомобилисты в темное время суток. Если ваша собака не любит ботинки, обрабатывайте лапы воском, чтобы подушечки лап не трескались.
  • В-четвертых, на улице собака должна быть активной, не позволяйте вашему любимцу долго лежать на снегу.
  • В-пятых, если ваша собака начинает скулить, дрожать, поджимать лапы, пора заканчивать прогулку, она замерзла.

Реже купайте собаку, а после банных процедур сразу же хорошо его высушите;

Уберите отопительные приборы в то место, где они не навредят вашему любимцу.

Следуйте этим простым правилам, и ваша собака будет чувствовать себя прекрасно и полюбит зиму!

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Зима: как меняется уход за собакой
Автор Елизавета Масленникова
Елизавета Масленникова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака домашние животные
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