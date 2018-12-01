Уход за собакой в зимнее время меняется: морозы питомцам не нравятся

С наступлением первых холодов многие владельцы собак начинают задавать себе вопрос: что делать, ведь приближается зима? В нашей статье мы расскажем об особенностях ухода за вашим любимцем в холодное время года, ведь далеко не каждая собака любит холода.

Что необходимо поменять в жизни собаки, которая живёт на улице

Во-первых, миску. Если она металлическая, замените ее на пластиковую или керамическую, так как к металлической у собаки может примерзнуть язык.

Во-вторых, рацион. Животному понадобится большое количество энергии, чтобы согреться. Нужно увеличить калорийность и питательность продуктов, но не размер порции менять.

Если вы кормите собаку сухим кормом, в зимний период стоит поменять его на корм для активных собак.

Важно следить за тем, чтобы ваш питомец получал в достаточном объеме витамины Е и В, для этого ветеринары рекомендуют давать различные витаминные комплексы. Ни в коем случае не наливайте в миску с водой кипяток: собака, как и человек, может обжечься.

В-третьих, по возможности переведите собаку из вольера в теплую будку. Она защитит вашего любимца от ветра, снега и сильных морозов.

В плане ухода необходимо:

Подстригать шерсть между пальцами собаки, чтобы не налипал снег.

Если вы раньше купали собаку, зимой надо делать это значительно реже или заменить водные процедуры на обтирание чистым (если есть) снегом.

Об уходе за домашними собаками

Во-первых, домашним собакам не нужно менять корм и увеличивать его калорийность.

Если собака живет в городе, не позволяйте ей лизать снег, в нем содержатся вредные химикаты.

Во-вторых, сократите время выгула до 15-20 минут. В гололед держите пса на коротком поводке, чтобы он не поскользнулся. И не ходите по сугробам, никто не знает, что под ними может оказаться.

В-третьих, на собак необходимо надевать свитер, комбинезон, ботинки, чтобы животное не получило переохлаждение. На одежде должны быть светоотражающие нашивки, дабы его могли заметить автомобилисты в темное время суток. Если ваша собака не любит ботинки, обрабатывайте лапы воском, чтобы подушечки лап не трескались.

В-четвертых, на улице собака должна быть активной, не позволяйте вашему любимцу долго лежать на снегу.

В-пятых, если ваша собака начинает скулить, дрожать, поджимать лапы, пора заканчивать прогулку, она замерзла.

Реже купайте собаку, а после банных процедур сразу же хорошо его высушите;

Уберите отопительные приборы в то место, где они не навредят вашему любимцу.

Следуйте этим простым правилам, и ваша собака будет чувствовать себя прекрасно и полюбит зиму!

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Зима: как меняется уход за собакой