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Ирина Гусакова

Пикси-боб — маленькая домашняя рысь, которая сильно привязывается к хозяевам

Зоосфера » Кошки

Пикси-боб, известный ещё как короткохвостый эльф, является искусственно выведенной породой. Выглядит он как маленькая домашняя рысь. При этом по поведению он представляет собой обычную домашнюю кошку. Он любит играть, нежиться с хозяевами. Очень любопытен и старается участвовать во всем, что происходит в доме.

Пикси-боб — маленькая домашняя рысь, которая сильно привязывается к хозяевам

История породы пикси-боб

Селекционеры целенаправленно старались получить кошку, внешне похожую на рысь. Проводилось скрещивание домашних кошек с дикими короткохвостыми лесными котами, обитающими в лесах США и Канады.

Однако эти случайные скрещивания были безрезультатны до 80-х годов XX века, когда Э. К. Бревер получила потомство, в котором оказалась кошка, окрасом и сложением похожая на рысь. Кошку назвали Пикси, что в переводе с английского означает "Эльф" или "Фея". Таким образом родилась порода пикси-боб, то есть "короткохвостый эльф".

Впервые кошки, выглядящие как маленькие рыси, были получены в 1980-е годы. Одна из кошечек заводчика Энн Брюэр родилась с пятнистым окрасом и получила имя Пикси.

Характер пикси-бобов

Владельцы пикси-бобов часто говорят, что у их кошек "собачий характер". Пикси сильно привязываются к хозяевам, не испытывают к ним того потребительского равнодушия, на которое привыкли жаловаться владельцы кошек.

Пикси игривы и полны энергии. Это сильные, но достаточно гордые кошки. Если дети вздумают втягивать пикси в свои игры, то делать это следует без обычной в таких случаях навязчивости. Иначе пикси может проявить свое недовольство и оставить несколько царапин.

Пикси легко уживаются с другими кошками, не возражают и против присутствия в доме собаки. Любопытный и жизнерадостный пикси будет всегда стремиться принять участие во всем, что происходит в доме. Если вы моете пол, пикси будет рядом. Если вы готовите еду, он устроится неподалеку, помогая самим своим присутствием.

 

Эти кошки очень разговорчивы и умеют производить множество различных звуков для выражения своего настроения и желаний. Они легко поддаются дрессировке и могут выучить множество различных трюков.

Уход за пикси-бобом

Раз в неделю пикси нужно расчесывать. Как и любой кошке, ей требуется регулярная чистка ушей, глаз и зубов. Пикси — это сильная кошка, продолжительность жизни которой часто превышает 13 лет.

В редких случаях у кошек этой породы отмечали врожденные заболевания половой системы и гипертрофическую кардиомиопатию. Если это заболевание было у родителей котенка, рекомендуется наблюдать за его развитием и состоянием посредством ультразвукового обследования.

Пикси-боб может продемонстрировать аллергию на некоторые прививки. Поэтому перед тем, как делать их, следует проконсультироваться с ветеринаром на предмет действий в случае проявления аллергической реакции.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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