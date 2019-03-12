Тайская кошка: история породы, характер, уход

Тайская кошка представляет собой существо изящное и грациозное. Конечно же, такой является или так думает о себе каждая кошка, но у тайцев это проявляется особенно явно. Тайская кошка тонкая и мускулистая, но при этом ее вес может достигать восьми килограммов.

Эти кошки считаются признанными красавицами, и виной тому их голубые миндалевидные глаза и необычный окрас. Даже совершая очередное кошачье злодеяние, вцепляясь когтями в диван или залезая на штору, они выглядят утонченными, благородными и изящными.

История породы тайская кошка

Как следует из названия, свое происхождение эти кошки ведут из Таиланда. Некогда Таиланд называли Сиамом, поэтому и тайских кошек нередко путают с сиамскими.

Впервые сведения о тайских кошках встречаются в XV веке. Эти кошки жили при императоре Таиланда, почитались как священные животные, пользовались всеобщим уважением и чувствовали себя в высшей степени привольно. Кошек было запрещено вывозить за границу.

Сиамская и тайская породы стали существовать отдельно в XIX веке. Тогда два котенка стали подарком для одного из британских генералов. Оказавшись в Европе, они стали родоначальниками тайской породы. Необычный облик и окрас кошек немедленно сделали их популярными.

В 1990 году международная федерация WCF выделила тайских кошек в качестве отдельной породы, при этом были указаны характеристики тех самых, привезенных когда-то из Таиланда особей. И по сию пору тайская кошка выглядит точно так же.

Окрасы тайских кошек

Отличительная черта породы - окрас колор-пойнт. Это значит, что лапки, хвост, мордочка и ушки кота обязательно выкрашены в контрастный с остальным телом цвет. Цвет основной шерстки должен быть светлым - от кремового до белоснежного. Стандарт разрешает 10 вариаций окраса:

Блю-пойнт. Голубой цвет отметин сочетающийся с холодным оттенком тела;

Голубой цвет отметин сочетающийся с холодным оттенком тела; Сил-пойнт. Самый распространенный окрас. Пойнты - темно-коричневого, почти черного оттенка;

Самый распространенный окрас. Пойнты - темно-коричневого, почти черного оттенка; Крем-пойнт. Кот со сливочными отметинами, напоминающими топленое молоко;

Кот со сливочными отметинами, напоминающими топленое молоко; Ред-пойнт. Тайские кошки с отметинами цвета вареной сгущенки, тело - белоснежное;

Тайские кошки с отметинами цвета вареной сгущенки, тело - белоснежное; Шоколад-пойнт. Выраженные отметины оттенка горького шоколада, основной цвет часто бывает затемнен;

Выраженные отметины оттенка горького шоколада, основной цвет часто бывает затемнен; Торти-пойнт. Экзотический пятнистый окрас из трёх цветов: рыжего, черного и белого;

Экзотический пятнистый окрас из трёх цветов: рыжего, черного и белого; Тэбби-пойнт. Мордочка, лапки и хвост окрашены симпатичными полосками. Один из самых редких окрасов;

Мордочка, лапки и хвост окрашены симпатичными полосками. Один из самых редких окрасов; Лайлак-пойнт. Светлые серо-голубые пятна с молочным окрасом остального тела.

Наиболее редкие окрасы - карамель-пойнт (светло-рыжий с белым) и фавн-пойнт (светло-серый с голубоватым оттенком шерсти) ценятся особенно дорого.

Характер тайской кошки

Тайская кошка признана как порода, отличающаяся умом и любознательностью. Эти кошки вырабатывают почти собачью преданность хозяину и хорошо поддаются дрессировке. Они выбегают встречать вернувшего хозяина, радуются ему, следуют за ним повсюду.

Эти кошки очень любят общество и общение. Они прекрасно общаются с детьми, не позволяя себе выпускать когти, даже если им вцепились зубами в хвост. Любопытство этих кошек вынуждает их постоянно исследовать пространство. А уж если в доме появляется что-нибудь новое, оно непременно будет изучено тайской кошкой со всех сторон: на запах, устойчивость к когтям и вкус.

Не менее интересен им и окружающий мир. Из чистого желания узнать о нем побольше таец может выбежать в оставленную открытой дверь или выпрыгнуть в окно.

Тайские кошки очень говорливые, у них имеется множество различных вариантов мяукания для самых различных ситуаций. Эти кошки влюбчивые, но очень легко обижаются и могут потом мстить человеку.

"Раскрою некоторые «собачьи» черты тайцев. Первый пример: у меня есть одна кошка, которая любит играть в апортировку. Кидаешь ей мячик, и она его приносит, словно просит, чтобы хозяин кинул его снова. И она не только так играла, но и приучила других кошек поступать таким же образом! Она может принести мне не только мячик, но и «махалку» и другую игрушку. Как и собаки, тайские кошки встречают хозяина на пороге. Конечно, они не могут восторженно лаять, но мурлычут, трутся о ноги, некоторые - стараются забраться на руки. И конечно, от всей полноты чувств они начинают «разговаривать» с людьми: словно рассказывают своим мяуканьем, как они скучали, как прошел их день, что произошло в отсутствие хозяев. Одним словом, они всеми способами выражают свою радость! Тайская кошка любит участвовать во всех семейных делах. Если я затеваю уборку, хотя бы одна из моих любимиц тут же бросается мне «помогать»: путается под ногами, хватает веник или швабру, «пылесосит» вместе со мной, передвигаясь в процессе уборки из комнаты в комнату. Если я мою посуду, кошки «моют» ее вместе со мной: вскакивают на раковину, ловят лапой струю воды, подсовывают свою мордочку под руку, чтобы их погладили", - говорит Светлана Федоренко, заводчик тайских кошек.

Здоровье и болезни тайских кошек

Несмотря на хорошую генетику, тайцы склонны к следующим заболеваниям:

Сахарный диабет;

Опухоль молочных желез и легких;

Заболевания сердца: врожденные и приобретенные пороки;

Гидроцефалия - водянка головного мозга.

Тайские кошки - долгожители, и нередко доживают до 25, а то и 30 лет. Средняя продолжительность жизни - 10-15 лет.

Уход за тайской кошкой

Эта порода достаточно неприхотлива и не требует особого ухода. Раз в неделю тайскую кошку рекомендуется вычесывать. Два раза в месяц можно протирать шерсть мокрой ладонью. В остальном все так же, как и у других кошек — регулярная чистка ушей и глаз и дегельминтизация.

Тайская кошка может жить и в квартире, но следует помнить, что ей требуется много пространства из-за повышенных игривости и активности. И обязательно много разных игрушек.

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