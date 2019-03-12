Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Тайская кошка: история породы, характер, уход

Зоосфера » Кошки

Тайская кошка представляет собой существо изящное и грациозное. Конечно же, такой является или так думает о себе каждая кошка, но у тайцев это проявляется особенно явно. Тайская кошка тонкая и мускулистая, но при этом ее вес может достигать восьми килограммов.

Тайская кошка: история породы, характер, уход

Эти кошки считаются признанными красавицами, и виной тому их голубые миндалевидные глаза и необычный окрас. Даже совершая очередное кошачье злодеяние, вцепляясь когтями в диван или залезая на штору, они выглядят утонченными, благородными и изящными.

История породы тайская кошка

Как следует из названия, свое происхождение эти кошки ведут из Таиланда. Некогда Таиланд называли Сиамом, поэтому и тайских кошек нередко путают с сиамскими.

Впервые сведения о тайских кошках встречаются в XV веке. Эти кошки жили при императоре Таиланда, почитались как священные животные, пользовались всеобщим уважением и чувствовали себя в высшей степени привольно. Кошек было запрещено вывозить за границу.

Сиамская и тайская породы стали существовать отдельно в XIX веке. Тогда два котенка стали подарком для одного из британских генералов. Оказавшись в Европе, они стали родоначальниками тайской породы. Необычный облик и окрас кошек немедленно сделали их популярными.

В 1990 году международная федерация WCF выделила тайских кошек в качестве отдельной породы, при этом были указаны характеристики тех самых, привезенных когда-то из Таиланда особей. И по сию пору тайская кошка выглядит точно так же.

Окрасы тайских кошек

Отличительная черта породы - окрас колор-пойнт. Это значит, что лапки, хвост, мордочка и ушки кота обязательно выкрашены в контрастный с остальным телом цвет. Цвет основной шерстки должен быть светлым - от кремового до белоснежного. Стандарт разрешает 10 вариаций окраса:

  • Блю-пойнт. Голубой цвет отметин сочетающийся с холодным оттенком тела;
  • Сил-пойнт. Самый распространенный окрас. Пойнты - темно-коричневого, почти черного оттенка;
  • Крем-пойнт. Кот со сливочными отметинами, напоминающими топленое молоко;
  • Ред-пойнт. Тайские кошки с отметинами цвета вареной сгущенки, тело - белоснежное;
  • Шоколад-пойнт. Выраженные отметины оттенка горького шоколада, основной цвет часто бывает затемнен;
  • Торти-пойнт. Экзотический пятнистый окрас из трёх цветов: рыжего, черного и белого;
  • Тэбби-пойнт. Мордочка, лапки и хвост окрашены симпатичными полосками. Один из самых редких окрасов;
  • Лайлак-пойнт. Светлые серо-голубые пятна с молочным окрасом остального тела.

Наиболее редкие окрасы - карамель-пойнт (светло-рыжий с белым) и фавн-пойнт (светло-серый с голубоватым оттенком шерсти) ценятся особенно дорого. 

Характер тайской кошки

Тайская кошка признана как порода, отличающаяся умом и любознательностью. Эти кошки вырабатывают почти собачью преданность хозяину и хорошо поддаются дрессировке. Они выбегают встречать вернувшего хозяина, радуются ему, следуют за ним повсюду.

Эти кошки очень любят общество и общение. Они прекрасно общаются с детьми, не позволяя себе выпускать когти, даже если им вцепились зубами в хвост. Любопытство этих кошек вынуждает их постоянно исследовать пространство. А уж если в доме появляется что-нибудь новое, оно непременно будет изучено тайской кошкой со всех сторон: на запах, устойчивость к когтям и вкус.

Не менее интересен им и окружающий мир. Из чистого желания узнать о нем побольше таец может выбежать в оставленную открытой дверь или выпрыгнуть в окно.

Тайские кошки очень говорливые, у них имеется множество различных вариантов мяукания для самых различных ситуаций. Эти кошки влюбчивые, но очень легко обижаются и могут потом мстить человеку.

"Раскрою некоторые «собачьи» черты тайцев. Первый пример: у меня есть одна кошка, которая любит играть в апортировку. Кидаешь ей мячик, и она его приносит, словно просит, чтобы хозяин кинул его снова. И она не только так играла, но и приучила других кошек поступать таким же образом! Она может принести мне не только мячик, но и «махалку» и другую игрушку.

Как и собаки, тайские кошки встречают хозяина на пороге. Конечно, они не могут восторженно лаять, но мурлычут, трутся о ноги, некоторые - стараются забраться на руки. И конечно, от всей полноты чувств они начинают «разговаривать» с людьми: словно рассказывают своим мяуканьем, как они скучали, как прошел их день, что произошло в отсутствие хозяев. Одним словом, они всеми способами выражают свою радость!

Тайская кошка любит участвовать во всех семейных делах. Если я затеваю уборку, хотя бы одна из моих любимиц тут же бросается мне «помогать»: путается под ногами, хватает веник или швабру, «пылесосит» вместе со мной, передвигаясь в процессе уборки из комнаты в комнату. Если я мою посуду, кошки «моют» ее вместе со мной: вскакивают на раковину, ловят лапой струю воды, подсовывают свою мордочку под руку, чтобы их погладили", - говорит Светлана Федоренко, заводчик тайских кошек.

Здоровье и болезни тайских кошек

Несмотря на хорошую генетику, тайцы склонны к следующим заболеваниям:

  • Сахарный диабет;
  • Опухоль молочных желез и легких;
  • Заболевания сердца: врожденные и приобретенные пороки;
  • Гидроцефалия - водянка головного мозга.

Тайские кошки - долгожители, и нередко доживают до 25, а то и 30 лет. Средняя продолжительность жизни - 10-15 лет.

Уход за тайской кошкой

Эта порода достаточно неприхотлива и не требует особого ухода. Раз в неделю тайскую кошку рекомендуется вычесывать. Два раза в месяц можно протирать шерсть мокрой ладонью. В остальном все так же, как и у других кошек — регулярная чистка ушей и глаз и дегельминтизация.

Тайская кошка может жить и в квартире, но следует помнить, что ей требуется много пространства из-за повышенных игривости и активности. И обязательно много разных игрушек.

Читайте также:

Аллергию на кошек победят "кошачьи усы"

Самые уродливые кошки

Дорогущие породы кошек

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тайская кошка. Чем отличается тайская порода кошек от сиамской?
Темы кошки диабет история характер кошек уход за кошками домашние любимцы домашние питомцы домашние животные
Новости
ФБР занялось новым инцидентом со смертью темнокожего от рук полиции
Сотрудников "скорой" поздравляют с профессиональным праздником
Французские военные заявили о "смертельной опасности" для Франции
В Канаде после вакцины AstraZeneca умер человек
Россиян хотят заставить чипировать домашних животных
У северных берегов РФ обнаружены "ходячие" морские губки
Нейроцифролог назвал основные шаги для достижения счастья
Злоупотребление цитрусовыми может вызвать развитие меланомы
В пандемию "Суперджет" стал более востребованным
Меркель удивила странной повязкой на среднем пальце
Последние материалы
Сотрудников "скорой" поздравляют с профессиональным праздником
Французские военные заявили о "смертельной опасности" для Франции
В Канаде после вакцины AstraZeneca умер человек
Фолликулит. Симптомы, диагностика, лечение
Тайский риджбек: история породы, характер, уход
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Попугай ара: особенности содержания
Почему кто-то "цепляет" COVID, а кто-то — нет
Россиян хотят заставить чипировать домашних животных
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину Любовь Степушова Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Мир. Новости мира
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников