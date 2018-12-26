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Автор Сергей Бухранский

Приобретение щенка в дом — это как появление в семье ребёнка

Зоосфера » Собаки

Вы решились на ответственный поступок — приобретение щенка. По серьезности этот шаг можно сравнить с появлением в семье ребенка.

Приобретение щенка в дом — это как появление в семье ребёнка

Но, поверьте, хлопоты, которые ждут вас в первое время, с лихвою компенсируются многолетней радостью от соседства с благодарным и любящим питомцем.

Итак, что же нужно для того, чтобы подготовиться к появлению в семье верного друга?

Самые важные моменты — питание, лоток, место для сна

Беря щенка, поинтересуйтесь, чем его кормили, и обеспечьте его таким же кормом хотя бы на первое время. Попадание в новые условия — уже сильный стресс, а замена корма может лишь усугубить ситуацию. Поэтому переходить на иное питание щенок должен постепенно.

Если вы берете совсем маленького щенка, позаботьтесь о лотке. Это особенно актуально для декоративных собачек, которые легко обходятся без продолжительных прогулок.

Можно временно заменить лоток специальной пленкой. В любом случае это приучит животное "ходить" в строго отведенное место.

Обеспечьте щенка комфортным и теплом местом для сна. Подстилка должна быть удобной и в то же время — легко чиститься и стираться.

Чтобы животное скорее привыкло, положите на подстилку хорошо знакомую собаке игрушку или кусочек ткани, на которой сохранился запах бывшего дома.

Главное, не позволяйте собаке залезать в вашу постель. С раннего возраста покажите, кто в доме хозяин. Собака может очень долго скулить, но вы должны перетерпеть этот этап.

Важно подобрать хорошую удобную посуду для питания щенка. Миска не должна быть слишком глубокой или мелкой, лучше решение — керамическая посуда. Она устойчивая, хорошо моется и не оставляет запахов.

Миска для воды должна быть отдельной. У собаки всегда должен быть доступ к свежей воде. Для этого мойте миску хотя бы один раз в два дня.

С первых дней появления питомца начинайте приучать его к поводку и ошейнику

Этот необходимый аксессуар должен быть удобным. Под ошейник должно свободно входить два пальца, при этом он не должен быть тяжелым.

Лучшее решение — кожа. Длина поводка должна быть 1,8 метра. Он будет хорошо контролировать собаку, при этом давая ей достаточную свободу.

У собаки, как и у ребенка, должно быть достаточное количество игрушек. Главное — их качество. Приобретите игрушки в специализированных магазинах. Обычные детские игрушки могут быть смертельно опасными для собаки.

Чтобы игрушки не надоедали, периодически меняйте их. Спрячьте на несколько дней и потом вновь предложите для игры. Не покупайте слишком большие игрушки, они быстро надоедают щенку.

Желательно иметь про запас переносной контейнер. Возможно, он не понадобится, однако в случае похода к ветеринару может выручить.

Ну и, конечно, нужно обзавестись средствами по уходу за животным. Среди них — расчески, щетки, триммер для когтей, средство по уходу за ушами и шампунь.

Источник фото: Википедия

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Как подготовиться к щенку в доме? Собака и покупки
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