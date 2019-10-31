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Автор Полина Крамер

Как сделать Хэллоуин безопасным для домашних животных

Зоосфера » Интересное print

Хэллоуин — веселый праздник, наполненный угощениями и костюмами, но домашние животные видят вещи по-другому. Конфеты, приколы и тревожные костюмы могут создать пугающие и даже опасные ситуации для вашей кошки или собаки. Следуйте приведенным ниже советам, предоставленными экспертами и ветеринарами Purina, доктором Марти Беккером и доктором Рагеном Макгоуном, чтобы обеспечить безопасность вашей собаки или кошки.

Как обезопасить домашних животных на Хэллоуин?

1. Оставайтесь дома

Сильный макияж, костюмы и пугающие наряды превращают повседневную жизнь в не самый приятный день для наших питомцев. Даже собаки со спокойным темпераментом могут не узнать вас в вашем праздничном прикиде и запаниковать, в результате чего просто выбежать из дома. Домашние и уличные кошки также могут быть напуганы и даже сильно пострадать. Домашние кошки от страха тоже могут покинуть родной дом. Доктор Макгоуэн советует заранее спланировать некоторые вещи на случай, если ваш питомец выйдет из дома. "Убедитесь, что у ваших питомцев есть ошейник с адресными данными и вашим телефоном, чтобы тот, кто их найдет, скорее смог вернуть хозяину его друга".

2. Прячьте сладости!

Есть много рекомендаций, объясняющих, какие продукты ваша собака или кошка не должны есть и очень часто в этих перечнях числятся конфеты.

Для животных шоколад может быть смертельно опасен. В нем содержится теобромин — горький кофеиновый алкалоид, который способен оказать чрезвычайно опасное воздействие на домашних животных. Поэтому лучше держать конфеты и другие сладости в герметичных упаковках и в недоступных местах. Но если вы хотите все-таки порадовать в честь праздника Хэллоуин свое домашнее животное, проконсультируйтесь с вашим ветеринаром и купите вашим четвероногим друзьям специально приготовленные угощения для собак или кошек по этому случаю.

3. Подготовьте своих питомцев к празднику

Даже если вы регулярно принимаете гостей, вероятность того, что вечеринка в костюмах по случаю Хэллоуна и частые звонки в дверь совсем не понравятся вашему питомцу, очень высока. Чтобы помочь вашей собаке или кошке чувствовать себя более комфортно с "незнакомцами" в своем доме, начните готовить их заранее. "За неделю перед Хэллоуином потренируйтесь со своей собакой, чтобы создать позитивную связь с дверным звонком. Попробуйте позвонить в дверь, прежде чем войти в свой дом, а затем вознаградите свою собаку за то, что она не лает, когда вы входите. Вы также можете приглашать друзей и вознаграждать своего питомца лакомством за то, что он не лает из-за дверного звонка", — говорит доктор Макгоуэн.

4. Подходите ответственно к выбору костюма

Костюмы — это интересный и почти обязательный способ празднования Хэллоуина, но не все домашние животные любят "наряжаться". Помните, что животные — это не праздничный реквизит. Ваш Пушок может выглядеть забавно в шляпе колдуньи, но вообще-то животные не любят, когда на них напяливают одежду и пытаются нарядить к Хэллоуину. Костюмы мешают движениям, сковывают и пугают животное; маски блокируют зрение. Если вы оказались владельцем той редкой собаки, которой нравится носить костюм, убедитесь, что одеяние безопасно для животного. Движения не должны быть скованы, костюм не должен мешать зрению и слуху, а тем более затруднять дыхание или мешать лаять. В костюме не должно быть никаких мелких свисающих деталей, которые собака могла бы проглотить и он должен быть из качественного материала.

5. Найдите успокоительные средства

Вышеуказанные советы могут помочь большинству домашних животных, но некоторым собакам и кошкам требуется немного больше комфорта, чем другим. Если ваш четвероногий друг встревожен или напуган всеми атрибутами праздника, есть и другие решения. Если у вашего питомца есть что-то, что успокаивает его во время фейерверков, вы можете воспользоваться этим же средством: возможно, это какая-то определенная игрушка или какое-то специальное лекарство. Разные вещи могут обеспечить спокойствие, уменьшить страх, беспокойство и стресс у кошек и собак. Д-р Беккер также рекомендует хозяевам-любителям поговорить со своим ветеринаром о лекарствах, отпускаемых по рецепту, "чтобы поддержать спокойствие домашних животных во время беспокойных событий, таких как Хэллоуин".

Следуя этим несложным правилам, вы и ваши домашние питомцы сможете весело отпраздновать Хэллоуин!

Фото превью: animals. desktopnexus.com

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