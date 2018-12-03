Главное в воспитании собаки — искренняя любовь к вашему четвероногому другу
Многие владельцы собак с завистью смотрят на то, как некоторым хозяевам удается выдрессировать свою собаку до послушания с полуслова. И тут встает вопрос: а почему я так не могу? Почему у меня не получилось найти общий язык с питомцем?
Успешные воспитание и дрессировка — это в первую очередь личное взаимодействие с собакой
И даже если вы прочитали массу литературы, не факт, что животное захочет идти на контакт.
Надо твердо уяснить, что собака — социальные животное. Смысл ее жизни состоит в том, чтобы найти свое место в стае. А многие собаки хотят попросту доминировать.
Конечно, есть собаки, которые сразу определяют человека своим вожаком, но бывают и те, кто считают, что сами могли бы возглавить стаю. Такие индивидуумы будут долго проверять и испытывать человека. И тут важно дожать ситуацию до конца.
В статье приведем несколько несложных советов, содержащий азы воспитания вашего четвероногого друга.
- Когда вы идете куда-то с собакой, всегда заходите в двери первым. У собак принято отдавать первенство входа вожаку. Пропуская собаку вперед, вы как-бы даете ей понять, что она главная.
- Принимайте пищу до того, как покормили собаку. Иногда трудно устоять перед грустной мордой, просящей лакомство. Но помните, в стае первым ест вожак и никак иначе. Подавите в себе жалость, и это усилие будет вознаграждено. И не в коем случае не бросайте кусочки еды со стола, лучше потом положите это в собачью миску.
- В любой игре с собакой всегда выходите победителем. Собака должна инстинктивно принять, что вы быстрее и сильнее ее. И не дайте повода в этом усомниться.
- В играх с питомцем должен быть заведенный распорядок. Привилегия начинать и заканчивать игру есть только у вас. Как бы собака ни старалась продолжить, она должна точно знать, что правила и время игры устанавливаете только вы.
- Собаки очень эмоциональны. Они четко понимают понятие "справедливость". Старайтесь быть честным и справедливым с вашим питомцем. Собака может легко понять, когда вы не правы.
- Ни в коем случае не бейте собаку. Члены стаи даже в дикой природе редко причиняют боль друг другу. Можно хорошо встряхнуть питомца за шкуру или слегка шлепнуть по морде, но никаких избиений!
- Поверьте, собака очень хорошо понимает строгую человеческую речь. Побоями вы добьетесь только страха, но не послушания. Не забывайте хвалить и поощрять собаку за успехи и хорошее поведение.
- Настоящий вожак стаи не только карает, но и вознаграждает. Во время дрессировки приучайте собаку выполнять команду по первому требованию, не переходите к другому упражнению, если собака не усвоила предыдущее.
- В отличие от обычной беседы с питомцем, команды отдавайте четко и понятно. Команда должна тут же мобилизовать все собачье внимание.
- Ну и главное, залог вашего успеха — искренняя любовь к вашему четвероногому другу.
Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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