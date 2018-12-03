Главное в воспитании собаки — искренняя любовь к вашему четвероногому другу

Многие владельцы собак с завистью смотрят на то, как некоторым хозяевам удается выдрессировать свою собаку до послушания с полуслова. И тут встает вопрос: а почему я так не могу? Почему у меня не получилось найти общий язык с питомцем?

Успешные воспитание и дрессировка — это в первую очередь личное взаимодействие с собакой

И даже если вы прочитали массу литературы, не факт, что животное захочет идти на контакт.

Надо твердо уяснить, что собака — социальные животное. Смысл ее жизни состоит в том, чтобы найти свое место в стае. А многие собаки хотят попросту доминировать.

Конечно, есть собаки, которые сразу определяют человека своим вожаком, но бывают и те, кто считают, что сами могли бы возглавить стаю. Такие индивидуумы будут долго проверять и испытывать человека. И тут важно дожать ситуацию до конца.

В статье приведем несколько несложных советов, содержащий азы воспитания вашего четвероногого друга.

Когда вы идете куда-то с собакой, всегда заходите в двери первым. У собак принято отдавать первенство входа вожаку. Пропуская собаку вперед, вы как-бы даете ей понять, что она главная. Принимайте пищу до того, как покормили собаку. Иногда трудно устоять перед грустной мордой, просящей лакомство. Но помните, в стае первым ест вожак и никак иначе. Подавите в себе жалость, и это усилие будет вознаграждено. И не в коем случае не бросайте кусочки еды со стола, лучше потом положите это в собачью миску. В любой игре с собакой всегда выходите победителем. Собака должна инстинктивно принять, что вы быстрее и сильнее ее. И не дайте повода в этом усомниться. В играх с питомцем должен быть заведенный распорядок. Привилегия начинать и заканчивать игру есть только у вас. Как бы собака ни старалась продолжить, она должна точно знать, что правила и время игры устанавливаете только вы. Собаки очень эмоциональны. Они четко понимают понятие "справедливость". Старайтесь быть честным и справедливым с вашим питомцем. Собака может легко понять, когда вы не правы. Ни в коем случае не бейте собаку. Члены стаи даже в дикой природе редко причиняют боль друг другу. Можно хорошо встряхнуть питомца за шкуру или слегка шлепнуть по морде, но никаких избиений! Поверьте, собака очень хорошо понимает строгую человеческую речь. Побоями вы добьетесь только страха, но не послушания. Не забывайте хвалить и поощрять собаку за успехи и хорошее поведение. Настоящий вожак стаи не только карает, но и вознаграждает. Во время дрессировки приучайте собаку выполнять команду по первому требованию, не переходите к другому упражнению, если собака не усвоила предыдущее. В отличие от обычной беседы с питомцем, команды отдавайте четко и понятно. Команда должна тут же мобилизовать все собачье внимание. Ну и главное, залог вашего успеха — искренняя любовь к вашему четвероногому другу.