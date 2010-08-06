Сьюзен Маккен: "В России много хороших тренеров"

Что нужно для того, что бы подготовить успешного конного спортсмена? Конечно же, подобрать подходящую лошадь, приобрести необходимую экипировку — ответят многие. Но это еще не все. Успешная подготовка спортсмена в большей степени зависит от того, какой тренер будет его обучать.

Конный спорт обучение.

Самое главное — наличие квалифицированного наставника

Про это говорили еще в советские времена многие знатоки и ценители конного спорта.

Маршал Советского Союза С. М. Буденный (кстати, замечательный наездник, заводчик лошадей и создатель новых пород) в ряде своих статей подчеркивал, что подготовка квалифицированных тренеров является важнейшей задачей отечественного конного спорта.

К советам Буденного прислушались, и, начиная с середины 50-х годов, началась систематическая работа по подготовке и повышению квалификации советских "конных" наставников.

Результатом явился необыкновенный успех отечественных конников в 60-70-х годах прошлого века. В указанный период времени не было такой Олимпиады, откуда бы советские спортсмены не привезли бы золотых медалей. Последним их крупным достижением было блестящие выступление на Олимпиаде-80 в Москве.

К сожалению, в дальнейшем ситуация с конным спорт в нашей стране заметно ухудшилась. И, прежде всего, из-за нехватки квалифицированных тренеров, поскольку "старики" к тому времени постепенно закончили свою преподавательскую деятельность, а молодежь больше ориентировалась на работу за рубежом.

Образовался некий "тренерский вакуум", последствия которого, к сожалению, продолжают ощущаться и в наши дни.

В 90-е годы в отечественном конном спорте началось засилье "тренеров-любителей". Эти люди, в большинстве случаев бывшие спортсмены или работники различных конных хозяйств, то есть хорошие наездники и знатоки лошадей, как правило, вообще не имели никакого представления о том, как следует подготавливать спортсменов-конников. Они использовали наскоро составленные собственными методики обучения, которые, при ближайшем рассмотрении, оказывались весьма сомнительными и обучали чему угодно, только не конному спорту.

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В 90-е годы в отечественном конном спорте началось засилье "тренеров-любителей"

Я никогда не забуду "оригинальный" метод обучения верховой езде, который практиковал подобный "наставник" из одного подмосковного КСК. Он сажал пришедших к нему на занятия детишек на лошадей без седла, сбруи, амуниции и заставлял поднимать коней на галоп.

Не удивительно, что больше половины учеников не могли продержаться в седле более одной минуты. При этом он говорил им, что разрешит ездить в седле и с уздечкой только тогда, когда они научатся держать равновесие на лошади и чувствовать ее. Самое интересное, что в большинстве случаев никто из группы обучающихся не достигал этого уровня — ученики, попадав несколько занятий подряд и отбив себе все, что можно, просто разбегались.

Но "тренера" это не смущало, он говорил, что они, мол, просто не хотели учиться, и набирал новую группу, с которой повторялась та же история. В итоге десяткам детей навсегда отбили охоту заниматься верховой ездой (причем за их же собственные деньги).

К счастью, сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. За последние десятилетия, благодаря усилиям энтузиастов и подвижников конного спорта в стране сформировался контингент профессиональных тренеров. Более того, различными Федерациями конного спорта постоянно организуются семинары по повышению квалификации наставников, на которых идет обучения различным новым методикам преподавания конноспортивных дисциплин.

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Интервью Сьюзен Маккен

О целях и задачах данных семинаров читателям "Правды.Ру" рассказала тьютор FEI Сьюзен Маккен, с которой наш корреспондент познакомился на Семинаре Международной Федерации конного спорта для тренеров Уровня 1, прошедшего на территории КСК "Кремлевская школа верховой езды".

— Сьюзен, расскажите, пожалуйста, о целях, которые ставит перед собой данный семинар?

— Пожалуй, самая основная цель - улучшить качество подготовки тренеров в России. Ну и конечно, скорректировать существующие методики преподавания и познакомить участников семинара с новыми.

— Каковы Ваши впечатления от уровня подготовки российских тренеров?

— Я считаю, что в России очень много хороших тренеров. Самое главное заключается в том, что им интересен конный спорт, и они хотят научиться новым методикам преподавания. Это не может не радовать.

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В России много хороших тренеров

Но, несмотря на то, что России — страна с большими "конными" традициями, я считаю, что всегда необходима модернизация и заимствование новых технологий.

Это поможет вывести российский конный спорт на новый уровень, и тогда русские спортсмены вновь станут самыми сильными в мире.

- Какими личными качествами должен обладать тренер, занимающийся подготовкой конных спортсменов?

— Хороший тренер должен обладать:

развитыми навыками общения

не должен быть эгоистом

должен любить лошадей и конный спорт

и стараться всячески развивать его, развиваясь при этом сам как профессионал.

— Какое впечатление произвела на Вас "Кремлевская школа верховой езды"?

— Видно, что все лошади ухожены и здоровы. Это делает честь обслуживающему персоналу и ветеринарам клуба. Это фантастическое место! Я думаю, что это один из лучших конноспортивных клубов в мире! Здесь замечательные лошади, а их наездники — весьма квалифицированные специалисты.

Но самое главное — здесь очень приятное атмосфера, можно сказать, что у этого места есть душа. Сразу видно, что здесь собираются те, кто искренне любит лошадей и конный спорт. Так что мне здесь очень понравилось.

Согласитесь, очень приятно слышать, как зарубежные наставники хвалят отечественных конноспортивных тренеров. И еще приятнее понимать, что это заслуженная похвала. Действительно, за последние несколько лет подготовка наших наставников достигла очень высокого уровня. А различные международные семинары помогут им повысить свою квалификацию и овладеть новыми методиками преподавания, следуя которым, они наверняка смогут воспитать будущих чемпионов.

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