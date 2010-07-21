Памятники преданности, любви и самоотверженности

Немецкий зоолог Брем писал, что в сравнении с собакой никакое другое животное на земном шаре не пользуется таким заслуженным уважением и любовью со стороны человека. Она до такой степени необходима человеку во многих его делах, что как будто бы является частью его самого. Сложно представить себе современную цивилизацию без этих неутомимых веселых и преданных друзей человечества.

ТОП 5 ПАМЯТНИКОВ ПРЕДАННОСТИ СОБАК

Кстати, о преданности. Известный шведский ученый Карл Линней отмечал:

"Одно из наилучших качеств собаки есть ее верность". И тому есть множество примеров с древних времен и до наших дней.

Собака — верный друг

Так, когда в 73-м году нынешнего летоисчисления страшное извержение Везувия разрушило до основания два города — Помпею и Геркуланум, то их руины оказались на долгие годы похоронены под слоем вулканического пепла. При раскопках на месте одного из них было найдено два скелета — ребенка и собаки. Видимо, стремясь спасти своего юного друга, собака накрыла его телом. Кстати, ученым удалось установить кличку собаки по сохранившемуся ошейнику, на котором было начертано — "Дельта".

Неудивительно, что благодарное человечество издавна ставит памятники своему самому верному и бескорыстному другу, в знак признательности за самоотверженность, любовь и преданность. О некоторых из них мы сегодня и поговорим.

Прежде всего, я думаю, следует рассказать о памятниках собакам, которые, не жалея своей жизни, защищали своих хозяев и их имущество. А также боролись с преступниками.

Памятники четвероногим защитникам

1. В давние времена, греки держали собак во всех своих крепостях. Коринфская цитадель была оберегаема с внешней стороны аванпостом из 50 собак, располагавшихся у морского берега. Однажды ночью цитадель атаковали вражеские войска. Они высадились на берег, но собаки преградили ему путь, завязалась битва. Животные, подавленные превосходством нападавших, пали все, за исключением одного.

Пёс по кличке Сотер, весь окровавленный, оставил поле битвы, помчался в цитадель и поднял тревогу. Спавшие солдаты пробудились и отразили неприятельский набег. Сенат постановил надеть Сотеру серебряный ошейник с надписью: "Сотер — защитник и спаситель Коринфа". В память о Сотере и сорока девяти собаках был воздвигнут памятник ещё в IV веке до нашей эры. К сожалению, до наших времен не дошло даже копии этого замечательного монумента.

2. В Монголии с давних времён возле дорожки, ведущей в храмовый комплекс, на высоком постаменте сидит знаменитая каменная собака с перебитой лапой. Этот памятник поставлен храброму псу, предупредившему своим лаем беспечную охрану о приближении врага. Тем самым он спас известный буддийский храм в Монголии от разорения. История не сохранила имени этого четвероногого героя, однако благодарные монахи увековечили его образ.

3. Памятник выдающейся розыскной собаке Дойре установлен пограничниками войсковой части Северо-Западного пограничного округа в 1971 году. Её способности были предметом восторженных разговоров на многих заставах. Она, например, могла учуять след многочасовой давности на глубине более 30 сантиметров, и идти по нему, преследуя нарушителя.

Дойра служила на границе целых 12 лет, почти всю свою жизнь. Только последние 3 года своей жизни она провела на "пенсии". Правда, обоняние у неё всегда оставалось прекрасным.

По просьбе пограничников студенты-художники сделали гипсовый барельеф Дойры. А заводские мастера отлили бронзовый барельеф. Он висит в здании воинской части. Под ним укреплена литая табличка: "Дойра. 1955-1971".

4. Недалеко от Новосибирска, на станции Инская, установлен памятник розыскной собаке Антею. Он служил со своим проводником Иваном Литвиновым в военизированной охране Министерства путей сообщения. 12 лет пес нес напряженную службу с преследованиями и задержаниями преступников. Не раз четвероногий партнёр спасал жизнь своему хозяину.

Умер Антей от старости в питомнике. На пьедестале написано, что за годы работы Антея, с 1968 по 1980 год, с его помощью задержано более 100 преступников и раскрыто 62 преступления.

Собаки редко бросают хозяев в беде

5. В городе Нью-Йорк, США, в одном из парков на бронзовом постаменте стоит "Памятник Балто". Такой же памятник стоит на Аляске в небольшом городке Ном. Балто заслужил почитание в начале XX века во время разразившейся эпидемии дифтерии, угрожавшей погубить детей Нома. До ближайшего города, где можно было достать вакцину от болезни, было 300 км.

За вакциной отправился владелец лучшей собачьей упряжки в городе, во главе которой был пёс Балто.

Обратно в городок вернулся только Балто, причём вернулся с лекарством, и своим лаем заставил идти за ним жителей на поиски упряжки хозяина, которого удалось найти и спасти. По этой истории были написаны книги и снят мультфильм.

Балто в Центральном парке Нью-Йорка

6. А вот какой случай произошёл на полярной станции острова Визе. Метеоролог Николай Угловский собрался идти на метеоплощадку, чтобы снимать научные данные. Взял, как полагается, карабин на случай встречи с медведем. Он только открыл дверь, как на пороге "лицом к лицу", словно по заказу, перед ним оказался огромный белый медведь.

В то же мгновение между человеком и зверем метнулась собака. Она смело бросилась на медведя, будто заранее решила погибнуть в неравной схватке, но отвлечь на себя внимание зверя… Так и получилось. Пока медведь с нею боролся, человек успел воспользоваться оружием.

Но, к большому сожалению полярников, спасти отважную собаку не удалось. Тогда они похоронили её на острове и в благодарность поставили памятник отважному четвероногому защитнику.

Итак, как мы видим, эти собаки удостоились памятника за верную службу людям. Но не только за это люди возводили монументы в честь своих любимцев. Некоторым из них поставили памятники просто за то, что они были… преданы своим хозяевам. До самой смерти.

Награда за верность

1. В США на высоком берегу реки Миссури (самый крупный приток Миссисипи) стоит памятник шотландской овчарке, крупные камни на холме уложены так, что составляют издали заметную надпись "Шеп". Впервые Шеп появился здесь, когда гроб с телом хозяина (пастуха, с которым вместе собака пасла стадо) перенесли с поезда на пароход. Вскоре железнодорожники обратили внимание, что собака приходила к каждому поезду, а с его отходом убегала. Всем своим видом собака выражала безысходную тоску.

Весть о преданном Шепе быстро распространилась, посыпались письма с запросами о его судьбе. Почти 6 лет нёс свою вахту верный пес. В январе 1942 года собаки не стало. А весной на средства, собранные железнодорожниками, был сооружён этот памятник верности.

Преданный пес Шеп

2. В Шотландии, в городе Эдинбург, у входа на кладбище Грейфрайерс поставлен памятник скай терьеру по кличке Бобби. Он в течение четырнадцати лет, начиная с 1858 и заканчивая 1872 годом, не покидал могилы своего хозяина и друга Джона Грея. После смерти хозяина Бобби последовал за похоронной процессией на кладбище, там и остался на долгие годы.

Поначалу его выгоняли, но каждую ночь пёс пробирался обратно к могильному холмику. Сердобольные люди подкармливали собаку. А для того, чтобы спасти его от уничтожения (как бродячее животное), лорд-мэр, знавший историю собаки, снабдил Бобби охранным ошейником с надписью: "Грейфрайерс Бобби. От лорд-мэра, имеет разрешение".

В 1872 году, тронутые исключительной верностью и преданностью собаки хозяину, жители Эдинбурга собрали средства и поставили Бобби памятник. На круглом, художественно исполненном постаменте сидит лохматый пёс — скайтерьер Бобби, который остался верен своему хозяину до самой смерти.

3. Пёс по кличке Хатико прождал своего хозяина десять с лишним лет. Собака родилась в 1923 году в городе Одата, Япония. Хозяиномего был профессор университета Токио — доктор Уэно. Когда Хатико было полтора года, его хозяин умер.

Пёс в течение всей своей жизни каждый день приходил на станцию Сибуя и искал своего хозяина, пока в 1935 году не умер. В честь верного своему хозяину псу поставили памятник, названный "Верный Хатико". Не так давно по мотивам этой истории был снят кинофильм.

4. Итальянский рабочий Карло Сориане подобрал как-то маленького щенка черно-белой масти. Подросший пес стал любимцем всей семьи, а хозяина ежедневно сопровождал утром и встречал вечером на автобусной остановке. Так и прозвали его — Фидо, что означает "верный", и как показали дальнейшие события, имя было выбрано правильно.

Однажды после бомбёжки (30 декабря 1943 года) знакомого автобуса долго не было. Затем пришёл другой, незнакомый, который привез обратно далеко не всех жителей посёлка. Хозяин Фидо также был в числе тех, кто не вернулся.

14 лет каждый вечер приходил Фидо к остановке и ждал. О верности и преданности Фидо узнала вся Италия. О нём писали не только итальянские газеты, но и пресса многих других стран.

В сборе средств на открытие памятника верному псу приняли участие жители самых различных мест Италии. Его открыли в декабре 1957 года в городе Борго-Сан-Лоренцо. На это торжество вдова Карло Сориане привезла престарелого Фидо, которого наградили выбитой в его честь золотой медалью.

Через два года собаки не стало. Но остался памятник с короткой надписью на постаменте: "Фидо. Образец преданности".

5. В Польше стоит "Памятник псу Джоку". Эта собака стала известна после того, как несколько лет приходила на остановку ждать своего хозяина. Его судьба была до удивительности похожа на судьбу Фидо. И, как в случае с последним, хозяин так и не пришёл. А пес умер от старости, но не покинул своего "поста".

6. А вот история из совсем недавнего прошлого. Все события происходили на обводной дороге города Тольятти, на улице "Южное Шоссе". Однажды в 1995 году жители города заметили на обочине дороги пса. Он всегда был на одном и том же месте и бросался на проезжающие автомобили. Собака была породы немецкая овчарка. Слухи по городу разнеслись довольно быстро, и впоследствии этот пёс стал достоянием горожан.

Заинтересовавшись этим событием более подробно, жители городского округа Тольятти узнали, что летом 1995 года неподалёку от этого места произошла автомобильная авария двух легковых автомобилей. В салоне одного из них находились пёс и его хозяева — молодая пара. Девушка погибла на месте, а мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где через пару часов скончался.

Чудом выжил только их пёс. Клички его известно не было, поэтому в народе прозвали его "Верный" или "Костик" (уменьшительно-ласкательное от имени Константин, что в переводе с греческого означает "постоянный", "верный").

Псу строили конуру и даже пытались забрать его к себе домой, но, ни одна попытка не увенчалась успехом. Пёс всегда возвращался обратно, с нетерпением ожидая своих хозяев. И в снег и в дождь, в любую погоду и время года он неизменно находился на своём месте. От сочувствующих горожан он принимал только еду.

В 2002 году пса нашли мёртвым в ближайшем к дороге лесу. Жители решили, что Костик умер своей собственной смертью, поджидая своего хозяина. Они собрали деньги, и верному псу был поставлен памятник, открытие которого состоялось 1 июня 2003 года.

Памятник собачьей преданности

Иногда бывало так, что люди платили собакам за их самоотверженность черной неблагодарностью. Однако потом, раскаявшись, ставили памятники своим четвероногим друзьям в надежде, что это поможет им хоть как-то искупить вину перед ними.

Памятники жертвам людской несправедливости

1. В Англии, в графстве Вельш, есть памятник псу по кличке Гелерт — ирландскому волкодаву. С этим псом связана одна старинная легенда, которая, может быть, описывает вполне реальные события. Гелерт был любимой охотничьей собакой принца Уэльского Люэлина (XIII век). Однажды, вернувшись с охоты, вельможа обнаружил, что морда Геллерта была испачкана в свежей крови.

Недолго думая принц решил, что собака загрызла его маленького сына, оставшегося без присмотра. В порыве гнева он вонзил меч в тело своего друга и убил его. А мальчика обнаружили живым и невредимым, он забавлялся с тушей матёрого волка, которого загрыз верный Гелерт, защищая человеческое дитя (по другой версии Гелерт защитил ребенка от ядовитой змеи, чей труп и был обнаружен вскоре после того, как Люэлин принял поспешное решение, оказавшееся роковым для его четвероногого друга).

Памятник псу Гелерту

2. В небольшом монастыре, который находится в Альпах, жил сенбернар по кличке Барри, он был собакой-спасателем и за свою жизнь спас 40 человек. Его чучело стоит в Музее естественной истории в Берне, также ему поставили памятник в Париже. Наиболее известный эпизод, прославивший Барри на всю Европу, связан со спасением потерявшего сознание ребёнка. Собака отыскала лежавшего на самом краю пропасти мальчика, привела его в чувство, перенесла в безопасное место.

Умер Барри от раны, которую ему нанес один из солдат армии Наполеона, упавший в засыпанную снегом расщелину. Он принял собаку, которая собиралась спасти его, за волка, и, как и вышеупомянутый Люэлин, несколько поторопился. Тем не менее, Барри все-таки выжил — его выходили в монастыре, но из-за полученной раны, слабости и старости вернуться к своей спасательной работе он не смог. В 1814 году его не стало. На постаменте изображена большая собака породы "сенбернар", а на её спине, крепко держась за шею, сидит маленькая девочка.

3. В июле 1958 года в парке Сиба, в Токио, у подножия телевизионной башни состоялось торжественное открытие памятника ездовым собакам, оставленным на японской антарктической станции Сёва. Из-за тяжёлых метеорологических условий, (разразившегося шторма), со станции спасли только людей, про собак как-то никто и не подумал.

Председатель японского общества покровительства животных Сайто Хирокити предложил соорудить памятник погибшим животным. Он был установлен на добровольные пожертвования. Этот памятник необычен тем, что изображает скульптурную группу — за металлической оградой, на просторной площадке сидели, лежали, стояли в различных позах пятнадцать мраморных собак. Через год, в 1959 году, на станцию Сёва прибыла очередная экспедиция. Её встретили две живые лайки (Таро и Дзиро, эти клички в переводе с японского означают "Первая" и "Вторая"). Они каким-то образом смогли освободиться от привязей и ровно год прожили на острове без людей. В Японии эту новость встретили с ликованием.

В 1960 году в городе Вакканай (остров Хоккайдо) на территории питомника, где воспитывались эти собаки, был воздвигнут ещё один памятник — скульптура ездовой собаки в упряжке. Там же, в Вакканае, в память о погибших собаках соорудили каменную пирамиду с барельефом собаки. История об оставленных на станции собаках легла в основу фильма Nankyoku monogatari, а также фильма Белый плен.

Итак, сегодня мы рассказали лишь о самых известных памятниках нашим четвероногим друзьям. На самом деле их куда больше. Однако самым главным памятником преданности, самоотверженности и верности собак является, пожалуй, наше к ним отношение. Если хозяин заботится о своем престарелом или больном четвероногом любимце — это все равно, что он ставит ему памятник.

Ведь не зря же говорил Илья Ильф: "Лучшее, что есть у человека, — это собака".

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