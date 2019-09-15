Как помочь собаке похудеть

Как и в случае с людьми, страдающими от лишнего веса, обычный совет в том, как похудеть собаке, будет — меньше есть и больше двигаться. Но в действительности все не так просто. Для того, чтобы потерять вес, необходимо сжигать больше калорий, чем мы потребляем. Но проблема с потерей веса заключается не в том, чтобы меньше есть и получать больше физической нагрузки. Нужно найти баланс, который окажется эффективным в каждом отдельном случае. Все это в равной мере касается и собак. Чтобы помочь животному сбросить вес, нужно заставить его сжигать больше калорий, чем оно получает.

Прежде всего, следует давать животному меньше еды и всегда отмерять ее. Все это выглядит очевидно простым. Но редко кто на самом деле отмеривает корм собаке. Обычно его насыпают "на глаз", "примерно", "сколько в миску влезает". Выясните норму для своего животного, исходя из его веса, возраста и физической нагрузки. Если вы и без того тщательно отмеряли собаке корм и она все равно набирала вес, то уменьшите количество еды. Обычно рекомендуется уменьшить его примерно на пять процентов. Тщательно контролируйте, сколько пищи получает собака. Избегайте давать ей вкусности. Три-четыре недели наблюдайте за весом собаки и регулируйте количество потребляемой питомцем пищи.

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На большинстве пакетов с сухим кормом указывается рекомендуемое количество его в граммах для собак определенного размера и веса. Но эти цифры не совсем точны. Они основываются на возрасте и размере собаки, но не учитывают ее физическую активность. Бордер-колли, которая проводит все дни за выпасом овец, потребляет больше калорий, чем кокер-спаниель, продавливающий диван. А если исходить из цифр на упаковке сухого корма, им нужно одинаковое его количество. Выяснять нужное собаке количество корма нужно на собственном опыте, каждый день в одно и то же время взвешивая собаку.

Чтобы увеличить количество сжигаемых животным калорий, нужно дать ему больше физических упражнений. Но для этого не нужно выматывать собаку изнурительным марафоном. Достаточно лишних пяти минут игры и ласковой трепки каждый день, чтобы ваша собака стала сжигать больше калорий. Если ваша собака уже набрала значительный вес, начинать ее упражнения следует осторожно и медленно. Начните с чуть более продолжительных прогулок, увеличив их на несколько минут. Когда собака привыкнет к новой нагрузке, можно будет еще немного увеличить прогулки. Это будет намного лучше, чем устраивать животному с лишним весом десятикилометровый забег. Если собака не совсем в плохой форме, можно поиграть с ней, используя фрисби или другую игрушку, заодно и отработать команду "апорт".

Забудьте о вкусностях и лакомствах. Собака должна получать только свою норму корма и ничего лишнего. Калории набираются очень легко, даже от вкусняшек. Если вы используете лакомства для дрессировки, сократите их количество или разделяйте одно печенье на мелкие кусочки. Можно использовать фруктовые или вегетарианские вкусности. Для собаки будут безопасны яблоко, арбуз, банан, брокколи, тыква, морковь.

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Если вы кормите свою собаку один раз в день и много, измените эту привычку. Разделите этот объем пищи на несколько приемов. Желудок у собаки таков, что через восемь-десять часов после еды он полностью пуст и животное снова голодно. Поэтому если вы будете кормить питомца несколько раз в день, его желудок все время будет занят, обмен веществ будет происходить так, как предполагается, а организм животного будет обманут, думая, что он все время ест.

Заставьте собаку работать за еду. Для этого не придется посылать ее на завод или в офис. Но можно купить ей диспенсер корма или игрушку-головоломку, из которой ей придется вытряхивать корм. Это стимулирует интеллектуальную деятельность и вынуждает собаку двигаться. Диким предкам собаки приходилось немало потрудиться, чтобы добыть корм. Пусть работает и ваш диванный волк.

Если никакие усилия не помогают и собака не теряет вес, то это может указывать на проблемы со здоровьем, из которых наиболее вероятны неприятности с гормонами, диабет или болезнь Кушинга. Для того, чтобы выяснить, что происходит с собакой в этом случае, придется обратиться к ветеринару.

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Фото: deadbees.net