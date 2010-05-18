Разведение страусов в России

В известной повести М. А. Булгакова "Роковые яйца" описывается ситуация, когда в редакцию газеты "Известия" из Смоленской губернии пришла телеграмма следующего содержания: "В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья". Редактор и наборщики, как мы помним, просто посмеялись над подобным сообщением, решив, что корреспондент "допился до страусов". Что же, действительно в 20-е годы прошлого века страусы вряд ли спокойно разгуливали по российским лесам и полям. Однако сейчас ситуация изменилась.

Разведение страусов

Страусиные фермы

С каждым годом все больше россиян открывают страусиные фермы. Подтверждая тем самым прогнозы ученых о том, что к середине двадцать первого века этот африканский гигант станет самой популярной домашней птицей.

Как известно, страус — птица африканская, поэтому не удивительно, что первые страусовые фермы появились в Южной Африке. Случилось это в 1865 году. А уже к 80-м годам 20-ого века этих гигантов разводили в 130 странах мира, причем больше всего ферм насчитывалось в:

Бельгии

США

Израиле

Финляндии

Ныне лидером в разведении этих птиц является Китай. Мировое поголовье одомашненных страусов на данный момент насчитывает более трёх миллионов голов.

Впервые в России страусов начали разводить в 1880 году. Первый страусиный питомник был организован в зоологическом саду Фальц-Фейна, который находился в северной части Таврической губернии (позже на базе этого зоосада был организован заповедник Аскания-Нова). Однако промышленное разведение страусов началось лишь более ста лет спустя, в 90-х годах двадцатого века.

За что же люди так любят страусов? Ну, например, за их размеры.

Рост страуса Страус, являясь самой крупной птицей в современном мире, достигает в высоту более 2,5 м Вес страуса Страус весит 160 кг. Подсчитано, что подобный гигант может дать 40-50 кг мяса, а это примерно равно мясной продукции 30-40 кур

Чем "богаты" страусы

Мясо у этого исполина, как не странно, весьма нежное с характерным приятным вкусом. Это мясо отличается:

очень низким содержанием холестерина,

высоким содержанием, а также богатым набором микроэлементов,

оно очень постное (филе содержит только 1.2% жира),

и, кроме того, не становится жестким при готовке, хоть жарь его, хоть вари.

Жир страуса обладает целебными свойствами и входит в состав многих кремов и мазей.

Но это еще не все. От взрослой птицы также можно получить 1,2-1,5 м² кожи, с которой, к тому же, "состригают" до 2-х кг перьев.

Кожа страуса — одна из самых мягких и одновременно крепких в мире. В ней содержится множество натуральных масел, поэтому она не пересыхает, не трескается и не деревенеет. Из нее изготавливают шикарные сумочки, пояса и ботинки.

В прошлом перья страусов после соответствующей обработки шли на украшение дамских шляп и на веера. Сейчас их в большом количестве приобретают для всевозможных карнавалов и костюмированных балов, а также используют в электронной промышленности для очистки мельчайших электронных деталей и механизмов, так как они считаются лучшими в мире пылесборниками.

Мясо страусов считается деликатесным

Ну и конечно, во всем мире сейчас весьма ценятся страусовые яйца.

Во-первых, потому что это самое большое яйцо в мире . Один только вес его вес превышает килограмм. Подсчитано, что из одного такого яйца можно приготовить яичницу на 6-8 человек.

. Один только вес его вес превышает килограмм. Подсчитано, что из одного такого яйца можно приготовить яичницу на 6-8 человек. Яйца страуса полезнее для здоровья, чем куриные. В них много витаминов, а также низкое содержание холестерина и ненасыщенных жирных кислот.

Содержание и уход

Насколько же сложно содержать этих птиц? Специалисты утверждают, что уход за ними очень простой, проще, чем за коровами. Однако на начальном этапе строительство фермы потребует немалых вложений. Крупной птице требуются соответствующие жизненные пространства. Общая площадь закрытого помещения для среднего стада из 30 взрослых птиц по минимуму должна быть 150 кв. м, а открытых вольеров — 1500 кв. м. Однако опытные разводчики для начала советуют завести не более 3-х семей (страусиная семья состоит из одного самца и 2-3 самочек, одна из которых — "любимая жена"). Но даже такому "коллективу" необходима обширная территория. Иначе страусы не будут размножаться.

Особенности содержания:

неприхотливы в уходе;

хорошо переносят высокие и низкие температуры;

при разведении необходимо соблюдать осторожность;

необходим высокий забор в вольерах.

Страусы хорошо переносят как высокие, так и низкие (до -25º С) температуры. Российских фермеров поначалу очень удивлял тот факт, что эти птицы очень любят гулять на снегу. Однако, не смотря на это, африканские исполины весьма чувствительны к сквознякам, и кроме того, они очень боятся влаги — промокнув от холода могут замерзнуть и умереть. Так что зимние "страусятники" должны отапливаться. Кроме жилища для взрослых птиц, фермеру еще нужна территория под другие помещения.

Людмила Волкова, генеральный директор предприятия "Макарьевский страус": "Для нас стало открытием, что страусы сами высиживать все яйца, которые снесут, не могут. Упрямые страусихи не садятся на яйца, если их больше 21-го. При этом снести птица может до 60 яиц. Поэтому ферме сразу понадобится инкубатор. Даже если вы начинаете с одного загона, инфраструктура будет разрастаться: к инкубатору добавится машина для обработки зерновых, измельчитель сена, к общим загонам для семей — отдельные загоны для молодняка".

Ну и конечно, территорию фермы нужно окружать высоким и прочным забором. Иначе питомцы могут разбежаться. Сергей Наумов, генеральный директор ООО "Русский Страус", рассказывает о том, что:

"…страусы — птицы глупые и впечатлительные: однажды испуганный страус убежал с фермы в деревню аж за 8 км. Местных жителей попугал, сам немного поранился, да и времени мы потратили немало, чтобы его найти. Страус — птица крепкая и хиленький заборчик сломает с легкостью…".

Ну и конечно, страуса нужно чем-то кормить. Каждый день одна птица съедает 1,5 — 2,5 кг корма, большую часть которого составляет зеленые растения (люцерна, клевер и т. д.) и зерновые. Однако африканские исполины не брезгают и овощами (свекла, морковь, капуста), а также сбалансированным комбикормом для птиц. Им также необходимы биодобавки, такие как мясокостная и рыбная мука, известняк, ракушки.

Страусоводство считается весьма выгодным бизнесом. Не зря предприниматели называют страусов "машинкой для печатания денег". Судите сами. Как правило, для того, что бы начать дело "с нуля", необходимо потратить около 4,5 миллионов рублей. Однако уже через 18 месяцев (когда подрастает первый приплод) прибыль может составить 17 миллионов рублей. Согласитесь, мало какое еще фермерское хозяйство сможет не только окупить себя в течение полутора лет, но и начать давать прибыль!

Страусиные фермы привлекают большое число туристов

Правда, для того, что бы все сразу пошло хорошо, ферме следует расположиться недалеко от крупных туристических маршрутов. Ведь самый первый доход фермам обычно приносят туристы.

"Первыми посетителями нашей фермы стали местные жители, — вспоминает Людмила Волкова, — а потом, когда мы поняли, что экскурсия по ферме будет пользоваться спросом, сами пошли к туроператорам, которые продавали туры в Макарьевский монастырь, и предложили им экскурсии на страусиные фермы в качестве бонуса к поездке. В отличие от зоопарков, мы предлагаем не просто посмотреть на страусов, а поухаживать за ними. И уж тем более у нас нет клеток".

Вобщем, сейчас во всех регионах нашей родины, от Мурманска до Владивостока насчитывается свыше 1000 страусовых ферм. Так что если вы, гуляя по Подмосковью, вдруг встретили страуса, не пугайтесь. С вашим здоровьем все в порядке. Скорее всего, он просто сбежал с фермы.

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