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Автор Сергей Бухранский

Они совсем не глупые: интересные факты о голубях

Зоосфера » Птицы

Вопреки расхожему мнению, что голуби глупы - на самом деле они не так просты, как кажутся. Стоит хотя бы отметить тот факт, что голубей на протяжении столетий использовали для доставки сообщений. А это говорит, что птицам доверяли очень важную информацию. На планете насчитывается несколько разновидностей этих птиц и у каждой есть свои индивидуальные особенности. Так давайте разузнаем про голубей подробнее и выясним чем они так уникальны.

  • Голуби обладают феноменальной памятью, во всяком случае, что касается запоминания ландшафта. Помимо этого, они прекрасно определяют и распознают запахи, которые тоже помогают им в навигации и ещё они отлично ориентируются по солнцу.
  • Хотя голуби не являются агрессивными птицами, они имеют очень хорошую память на лица. Во всяком случае, голубь отлично запомнит лицо обидчика и в будущем где бы его не встретил, будет держаться подальше от него.
  • Во время Первой Мировой Войны, голуби активно использовались в качестве посыльных. Огромное количество этих птиц было уничтожено. Среди голубей были настоящие герои, которые будучи ранеными выполняли свой долг. Некоторые птицы были даже награждены медалями.
  • В разных странах и городах, голубю как символу мира установлено несколько десятков памятников. Это, пожалуй, самая узнаваемая птица в мире.
  • Голуби обладают отличными зрением, причем их глаза имеют уникальную защиту. Благодаря этой защите голубь спокойно может смотреть на ослепляющее солнце.
  • Если брать в расчет биологию, то голуби являются дальними родственниками птицы додо. Эта птица жила на острове Маврикия и была полностью уничтожена переселенцами.
  • Голубь является источником ценного мяса. С диетической точки зрения, голубиное мясо почти в шесть раз питательней, чем мясо курицы.
  • У взрослой голубиной особи на теле находится около десяти тысяч перьев.
  • Подавляющее большинство видов голубей создают пару на всю жизнь.
  • На планете сегодня можно насчитать около трехсот видов голубей.
  • Голуби достаточно сильная и выносливая птица. За одни сутки голубь способен покрыть расстояние до тысячи километров.
  • По скоростным показателям, голубь не самая быстрая птица, хотя он вполне может лететь со скоростью примерно семьдесят километров в час.
  • Зрение голубя способно еще на один интересный трюк. Если человеческий глаз распознает только двадцать четыре кадра в секунду, то голубиный глаз вполне может распознать до семидесяти пяти кадров в секунду.
  • В каком-то смысле голубь является долгожителем. Он даже в природе может прожить до двадцати лет.

Фото: sonnik-onlain.ru

Темы птица голубь интересные факты
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