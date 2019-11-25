Они совсем не глупые: интересные факты о голубях
Вопреки расхожему мнению, что голуби глупы - на самом деле они не так просты, как кажутся. Стоит хотя бы отметить тот факт, что голубей на протяжении столетий использовали для доставки сообщений. А это говорит, что птицам доверяли очень важную информацию. На планете насчитывается несколько разновидностей этих птиц и у каждой есть свои индивидуальные особенности. Так давайте разузнаем про голубей подробнее и выясним чем они так уникальны.
- Голуби обладают феноменальной памятью, во всяком случае, что касается запоминания ландшафта. Помимо этого, они прекрасно определяют и распознают запахи, которые тоже помогают им в навигации и ещё они отлично ориентируются по солнцу.
- Хотя голуби не являются агрессивными птицами, они имеют очень хорошую память на лица. Во всяком случае, голубь отлично запомнит лицо обидчика и в будущем где бы его не встретил, будет держаться подальше от него.
- Во время Первой Мировой Войны, голуби активно использовались в качестве посыльных. Огромное количество этих птиц было уничтожено. Среди голубей были настоящие герои, которые будучи ранеными выполняли свой долг. Некоторые птицы были даже награждены медалями.
- В разных странах и городах, голубю как символу мира установлено несколько десятков памятников. Это, пожалуй, самая узнаваемая птица в мире.
- Голуби обладают отличными зрением, причем их глаза имеют уникальную защиту. Благодаря этой защите голубь спокойно может смотреть на ослепляющее солнце.
- Если брать в расчет биологию, то голуби являются дальними родственниками птицы додо. Эта птица жила на острове Маврикия и была полностью уничтожена переселенцами.
- Голубь является источником ценного мяса. С диетической точки зрения, голубиное мясо почти в шесть раз питательней, чем мясо курицы.
- У взрослой голубиной особи на теле находится около десяти тысяч перьев.
- Подавляющее большинство видов голубей создают пару на всю жизнь.
- На планете сегодня можно насчитать около трехсот видов голубей.
- Голуби достаточно сильная и выносливая птица. За одни сутки голубь способен покрыть расстояние до тысячи километров.
- По скоростным показателям, голубь не самая быстрая птица, хотя он вполне может лететь со скоростью примерно семьдесят километров в час.
- Зрение голубя способно еще на один интересный трюк. Если человеческий глаз распознает только двадцать четыре кадра в секунду, то голубиный глаз вполне может распознать до семидесяти пяти кадров в секунду.
- В каком-то смысле голубь является долгожителем. Он даже в природе может прожить до двадцати лет.
Фото: sonnik-onlain.ru