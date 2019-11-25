Они совсем не глупые: интересные факты о голубях

Вопреки расхожему мнению, что голуби глупы - на самом деле они не так просты, как кажутся. Стоит хотя бы отметить тот факт, что голубей на протяжении столетий использовали для доставки сообщений. А это говорит, что птицам доверяли очень важную информацию. На планете насчитывается несколько разновидностей этих птиц и у каждой есть свои индивидуальные особенности. Так давайте разузнаем про голубей подробнее и выясним чем они так уникальны.

Голуби обладают феноменальной памятью, во всяком случае, что касается запоминания ландшафта. Помимо этого, они прекрасно определяют и распознают запахи, которые тоже помогают им в навигации и ещё они отлично ориентируются по солнцу.

Хотя голуби не являются агрессивными птицами, они имеют очень хорошую память на лица. Во всяком случае, голубь отлично запомнит лицо обидчика и в будущем где бы его не встретил, будет держаться подальше от него.

Во время Первой Мировой Войны, голуби активно использовались в качестве посыльных. Огромное количество этих птиц было уничтожено. Среди голубей были настоящие герои, которые будучи ранеными выполняли свой долг. Некоторые птицы были даже награждены медалями.

В разных странах и городах, голубю как символу мира установлено несколько десятков памятников. Это, пожалуй, самая узнаваемая птица в мире.

Голуби обладают отличными зрением, причем их глаза имеют уникальную защиту. Благодаря этой защите голубь спокойно может смотреть на ослепляющее солнце.

Если брать в расчет биологию, то голуби являются дальними родственниками птицы додо. Эта птица жила на острове Маврикия и была полностью уничтожена переселенцами.

Голубь является источником ценного мяса. С диетической точки зрения, голубиное мясо почти в шесть раз питательней, чем мясо курицы.

У взрослой голубиной особи на теле находится около десяти тысяч перьев.

Подавляющее большинство видов голубей создают пару на всю жизнь.

На планете сегодня можно насчитать около трехсот видов голубей.

Голуби достаточно сильная и выносливая птица. За одни сутки голубь способен покрыть расстояние до тысячи километров.

По скоростным показателям, голубь не самая быстрая птица, хотя он вполне может лететь со скоростью примерно семьдесят километров в час.

Зрение голубя способно еще на один интересный трюк. Если человеческий глаз распознает только двадцать четыре кадра в секунду, то голубиный глаз вполне может распознать до семидесяти пяти кадров в секунду.

В каком-то смысле голубь является долгожителем. Он даже в природе может прожить до двадцати лет.

Фото: sonnik-onlain.ru