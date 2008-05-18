Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Шевченко

Зачем страусы прячут голову в песок и другие мифы о животных

Наука » Экология

Сегодня, в век неограниченного потока информация и большого количества домыслов и выдумок, часто сложно отделить мифы от реальности. Мы попытались прояснить некоторые распространенные заблуждения раз и навсегда.

Зачем страусы прячут голову в песок и другие мифы о животных

Прячут ли страусы голову в песок?

Эта легенда берет начало еще со времен римской империи, когда считалось, что страусы прячутся от опасности не где-нибудь, а в песке. С тех пор и пошло метафорическое выражение «закапывать голову в песок». Надо сказать, что оно стало популярно

  • не только в России,
  • но и в Великобритании
  • и ряде других стран.

На самом деле при опасности страусы делают то, что на их месте сделал бы любой, чьи конечности могут развивать скорость до 70 километров в час - убегают.

Как же возник знаменитый миф про песок?

Дело в том, что страусы на самом деле наклоняются к песку, но не для того, чтобы зарыть туда голову, а…чтобы его съесть. Они глотают песок и гальку для того, чтобы эти элементы помогли измельчению жесткой еды в желудке.

Слепы ли летучие мыши?

Традиционно считается, что летучие мыши ничего не видят. Это не так.

Да, у них действительно очень узкие глаза, которые для передвижения ночью не нужны. Но глазами летучие мыши пользуются днем. Это только кажется, что днем  зверьки спят. На самом деле в светлое время суток они тоже перемещаются, но так, чтобы их не видели люди.

Летучие мыши, к слову, не только хорошо видят, но и превосходно слышат. Их гипертрофированные уши способны воспринимать ультразвук на огромных расстояниях.

Один год собачьей жизни равен семи годам человеческой?

Это выдумка чистой воды. Просто некоторые ученые подсчитали среднюю продолжительность жизни человека и собаки и вывели эту пропорцию. Средняя продолжительность жизни человека – 66 лет. У собаки – около 7 лет. Вот и получается, что у наших хвостатых друзей год идет за семь. Но, опять же, эти подсчеты относительны.

Например, японец живет около 80 лет в то время, как представитель Свазиленда – не больше 40. Разница колоссальна. Похожая ситуация у собак: считается, что чем крупнее животное, тем меньше оно живет. Например,

  • ирландская сторожевая овчарка живет в среднем около 6 лет,

в то время как

  • миниатюрный пудель без проблем проживет до 14 лет.

Получается, что в какой-нибудь высокоразвитой стране доберман проживет около 20 жизней, а где-нибудь в Зимбабве болонка проживет не больше 2 жизней.

Ленивые ли ленивцы?

В неволе ленивцы спят около 16 часов в день, на воле – около десяти, а остальные 14 часов ведут достаточно подвижный образ жизни. Почему же на дикой природе эти зверьки активнее, чем в зоопарке? Скорее всего, из-за того, что им не приходится беспокоиться за еду и отстаивать собственную территорию перед другими ленивцами.

Кстати, ленивцы спят гораздо меньше питонов, которые проводят в неподвижном состоянии около 18 часов, но гораздо больше жирафов. Этим длинношеим животным для восстановления сил нужно около 150 минут.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прячет ли страус голову в песок?
Куратор: Владимир Губарев
Темы страусы мельница мифов великобритания здоровье собаки
Новости
Тодоренко рассказала о самочувствии госпитализированного Топалова
Дана Борисова разоблачила группировку мошенников цыган
Парад Победы в Москве посетит представитель посольства Великобритании
Слуцкий: Чехия снова обостряет отношения с Россией
Жириновский предлагает привитым от COVID-19 прощать штрафы
Названа причина роста цен на свинину в России
Под Берлином почтили память советских воинов
Путин поздравил народы СНГ с Днём Победы
Рэпер Гнойный решил баллотироваться в Госдуму
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"
Последние материалы
Зачем страусы прячут голову в песок и другие мифы о животных
Мельница мифов: кто такой Бармалей?
Варикоз: что сделать, чтобы не заболеть
Дана Борисова разоблачила группировку мошенников цыган
Парад Победы в Москве посетит представитель посольства Великобритании
День Победы обрастает странными перформансами
Слуцкий: Чехия снова обостряет отношения с Россией
Мир играет в регби, а Россия все еще в футбол
Жириновский предлагает привитым от COVID-19 прощать штрафы
Семь лишних органов человека
Популярное
Человек
Какой язык мира самый сложный?

Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.

Какой язык мира самый сложный?
"Легкие" планеты находятся в океане
Природа
"Легкие" планеты находятся в океане
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?
Василий Амирджанов День Победы обрастает странными перформансами Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 8 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир Любовь Степушова
Акушерство и гинекология
Побочные эффекты от оральных контрацептивов
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию
Политика. Новости и аналитика
В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников