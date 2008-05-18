Сегодня, в век неограниченного потока информация и большого количества домыслов и выдумок, часто сложно отделить мифы от реальности. Мы попытались прояснить некоторые распространенные заблуждения раз и навсегда.
Эта легенда берет начало еще со времен римской империи, когда считалось, что страусы прячутся от опасности не где-нибудь, а в песке. С тех пор и пошло метафорическое выражение «закапывать голову в песок». Надо сказать, что оно стало популярно
На самом деле при опасности страусы делают то, что на их месте сделал бы любой, чьи конечности могут развивать скорость до 70 километров в час - убегают.
Дело в том, что страусы на самом деле наклоняются к песку, но не для того, чтобы зарыть туда голову, а…чтобы его съесть. Они глотают песок и гальку для того, чтобы эти элементы помогли измельчению жесткой еды в желудке.
Традиционно считается, что летучие мыши ничего не видят. Это не так.
Да, у них действительно очень узкие глаза, которые для передвижения ночью не нужны. Но глазами летучие мыши пользуются днем. Это только кажется, что днем зверьки спят. На самом деле в светлое время суток они тоже перемещаются, но так, чтобы их не видели люди.
Летучие мыши, к слову, не только хорошо видят, но и превосходно слышат. Их гипертрофированные уши способны воспринимать ультразвук на огромных расстояниях.
Это выдумка чистой воды. Просто некоторые ученые подсчитали среднюю продолжительность жизни человека и собаки и вывели эту пропорцию. Средняя продолжительность жизни человека – 66 лет. У собаки – около 7 лет. Вот и получается, что у наших хвостатых друзей год идет за семь. Но, опять же, эти подсчеты относительны.
Например, японец живет около 80 лет в то время, как представитель Свазиленда – не больше 40. Разница колоссальна. Похожая ситуация у собак: считается, что чем крупнее животное, тем меньше оно живет. Например,
в то время как
Получается, что в какой-нибудь высокоразвитой стране доберман проживет около 20 жизней, а где-нибудь в Зимбабве болонка проживет не больше 2 жизней.
В неволе ленивцы спят около 16 часов в день, на воле – около десяти, а остальные 14 часов ведут достаточно подвижный образ жизни. Почему же на дикой природе эти зверьки активнее, чем в зоопарке? Скорее всего, из-за того, что им не приходится беспокоиться за еду и отстаивать собственную территорию перед другими ленивцами.
Кстати, ленивцы спят гораздо меньше питонов, которые проводят в неподвижном состоянии около 18 часов, но гораздо больше жирафов. Этим длинношеим животным для восстановления сил нужно около 150 минут.
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Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.