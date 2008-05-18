Зачем страусы прячут голову в песок и другие мифы о животных

Сегодня, в век неограниченного потока информация и большого количества домыслов и выдумок, часто сложно отделить мифы от реальности. Мы попытались прояснить некоторые распространенные заблуждения раз и навсегда.

Прячут ли страусы голову в песок?

Эта легенда берет начало еще со времен римской империи, когда считалось, что страусы прячутся от опасности не где-нибудь, а в песке. С тех пор и пошло метафорическое выражение «закапывать голову в песок». Надо сказать, что оно стало популярно

не только в России,

но и в Великобритании

и ряде других стран.

На самом деле при опасности страусы делают то, что на их месте сделал бы любой, чьи конечности могут развивать скорость до 70 километров в час - убегают.

Как же возник знаменитый миф про песок?

Дело в том, что страусы на самом деле наклоняются к песку, но не для того, чтобы зарыть туда голову, а…чтобы его съесть. Они глотают песок и гальку для того, чтобы эти элементы помогли измельчению жесткой еды в желудке.

Слепы ли летучие мыши?

Традиционно считается, что летучие мыши ничего не видят. Это не так.

Да, у них действительно очень узкие глаза, которые для передвижения ночью не нужны. Но глазами летучие мыши пользуются днем. Это только кажется, что днем зверьки спят. На самом деле в светлое время суток они тоже перемещаются, но так, чтобы их не видели люди.

Летучие мыши, к слову, не только хорошо видят, но и превосходно слышат. Их гипертрофированные уши способны воспринимать ультразвук на огромных расстояниях.

Один год собачьей жизни равен семи годам человеческой?

Это выдумка чистой воды. Просто некоторые ученые подсчитали среднюю продолжительность жизни человека и собаки и вывели эту пропорцию. Средняя продолжительность жизни человека – 66 лет. У собаки – около 7 лет. Вот и получается, что у наших хвостатых друзей год идет за семь. Но, опять же, эти подсчеты относительны.

Например, японец живет около 80 лет в то время, как представитель Свазиленда – не больше 40. Разница колоссальна. Похожая ситуация у собак: считается, что чем крупнее животное, тем меньше оно живет. Например,

ирландская сторожевая овчарка живет в среднем около 6 лет,

в то время как

миниатюрный пудель без проблем проживет до 14 лет.

Получается, что в какой-нибудь высокоразвитой стране доберман проживет около 20 жизней, а где-нибудь в Зимбабве болонка проживет не больше 2 жизней.

Ленивые ли ленивцы?

В неволе ленивцы спят около 16 часов в день, на воле – около десяти, а остальные 14 часов ведут достаточно подвижный образ жизни. Почему же на дикой природе эти зверьки активнее, чем в зоопарке? Скорее всего, из-за того, что им не приходится беспокоиться за еду и отстаивать собственную территорию перед другими ленивцами.

Кстати, ленивцы спят гораздо меньше питонов, которые проводят в неподвижном состоянии около 18 часов, но гораздо больше жирафов. Этим длинношеим животным для восстановления сил нужно около 150 минут.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.