Венесуэла: Мадуро, Кастро и Путин хотят Карибский кризис 2.0

Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС, способные нести ядерное оружие. Венесуэльская оппозиция считает, что близок Карибский кризис 2.0. Но надо ли его избегать?

Россия возобновляет полеты Ту-160 в Венесуэлу

Издание Free Beacon, ссылаясь на неназванных представителей Пентагона, сообщило, что "по крайней мере, два Ту-160 - ("Белый лебедь", "Блэкджек" — по классификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил в России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях".

Напомним, что практика полетов Ту-160 в Венесуэлу была прервана в 2008 году и возобновлена после недавнего визита президента страны Николаса Мадуро в Россию. По итогам встреч со своим венесуэльским коллегой министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны".

Как напоминает Free Вeасon, президент России Владимир Путин объявил в январе 2018 года, что минобороны инвестирует 2,8 миллиарда долларов в модернизацию парка Ту-160 с новыми двигателями и передовой авионикой.

"Россия использовала Ту-160 в Сирии для стрельбы крылатыми ракетами большой дальности. В марте заместитель министра обороны России Юрий Борисов объявил о том, что сверхзвуковой реактивный самолет Ту-160, являющийся крупнейшим боевым самолетом в мире, претерпевает серьезную модернизацию и несет крылатые ракеты KH-55 с ядерными боеголовками, а также обычные KH-555 и КН-101 и крылатые ракеты", — пишет портал.

Карибский кризис 2.0: Оппозиция и американцы бьют тревогу

Оппозиционное движение Венесуэлы "Великий национальный альянс" (Gran Alianza Nacional Alternativa, GANA) распространило заявление, в котором утверждает, что Николас Мадуро "по совету Рауля Кастро" намерен "вызвать конфликт, подобный "ракетному кризису", который произошел на Кубе в 1962 году" и "привел к соглашению между Россией и Соединенными Штатами". Мадуро якобы для этого посетил Иран, встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и российским — Владимиром Путиным.

"Николас Мадуро хочет спровоцировать международный конфликт, чтобы остаться у власти. Эти действия являются частью плана, разработанного на Кубе и будут иметь целью создание международного конфликта с целью сохранения власти Мадуро после 10 января 2019 года, когда истечет срок его полномочий". Взамен, по мнению GANA президент Венесуэлы "предоставит России, Китаю, Кубе, Ирану и другим странам, контроль над нашей национальной территорией".

Оппозиционеры надеются, что правительство США и избранный президент Бразилии Джаир Болсонаро "предпримут действия для восстановления демократии в Венесуэле". Отметим, что Запад и ряд стран Южной Америки не признали досрочные президентские выборы в Венесуэле в 2018 году и считают, что срок полномочий Мадуро заканчивается в апреле 2019 года.

В США тоже заметили выдвижение российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу. Так сенатор республиканефц Марк Рубио отметил, что эти действия "представляет угрозу для национальной безопасности США". Заявление было сделано через его аккаунт в Твиттере во вторник: "Если Мадуфро пригласит российские бомбардировщики в Венесуэлу, а Путин будет ими патрулировать Карибское море и Мексиканский залив, то это будут не только провокационные действия со стороны России, но и подтверждение того факта, что режим Мадуро представляет угрозу для национальной безопасности США ".

С США надо разговаривать с позиции силы

Но если американцы строят на Украине Очакове свою военную базу, и постоянно патрулируют Черное море своими авианосцами, то почему бы России не ответить тем же в Мексиканском заливе? На угрозу надо отвечать угрозой, иначе не заметишь, как окажешься без суверенитета. Что же касается легитимности Мадуро, то она неоспорима, поскольку за него проголосовало на последних выборах около шести миллионов человек — 68 % населения страны. Если же Карибский кризис 2.0 неизбежен, то Москва, как и в 1962 году, будет договариваться С Вашингтоном с позиции силы, а это всегда хорошо в отношениях с США.

Читайте по теме: Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

Российская военная база на Кубе: как отреагируют США

Пушков: обмен ядерными ударами России и США возможен