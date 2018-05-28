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Автор Редакция рубрики "Мир"

Почему американцы бегут из Калифорнии

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В последние годы число людей, уезжающих из штата Калифорния, значительно превосходит число тех, кто туда приезжает.

Почему американцы бегут из Калифорнии. 387380.jpeg
Фото: pxhere.com

Причины этого кроются в росте преступности, самой плохой ситуации с транспортом в западном мире, растущей эпидемии бездомности, лесных пожарах, землетрясениях и сумасшедших политиках, которые иногда позволяют себе вытворять глупейшие вещи. Для многих простых семей однако решение покинуть Калифорнию сводится к одному простому фактору — деньги, пишет The Economic Collapse.

Для многих жителей Калифорнии дальнейшее проживание в штате не имеет смысла. За последнее десятилетие около пяти миллионов человек переехали в другие штаты, и многие считают, что эта тенденция продолжится по нарастающей, если дела в Калифорнии не изменятся к лучшему.

Писательница Кристин Тейт написала целую книгу о том, какими налогами обременяются жители Калифорнии. По ее мнению, налоги в Калифорнии одни из самых тяжелых в США. Самая высокая предельная ставка налога в Калифорнии теперь составляет 13,3 процента, хотя в среднем налогоплательщики имеют дело со ставкой 9,3 процента.

Налоги в штате Аризона также намного ниже, чем в Калифорнии. Жители Калифорнии платят подоходный налог, который выше того же самого налога для жителей других штатов в два раза. В Аризоне ставка индивидуального подоходного налога составляет 4,54 процента против 9,3 процента в Калифорнии. Несмотря на это в Калифорнии был принят новый законопроект, который еще более ускорит процесс переезда местных жителей в другие штаты. Количество таких переселенцев может достичь 800 тысяч человек в течение следующих нескольких лет.

Налоговые изменения ограничивают вычет государственных и местных налогов до десяти тысяч долларов, поэтому многие налогоплательщики, имеющие хорошо оплачиваемую работу в штатах с высокими налогами, фактически столкнутся с увеличением налогов в соответствии с новым налоговым кодексом.

Другой весомой причиной не жить в Калифорнии является высокая стоимость жилья в штате. На данный момент дом в Калифорнии стоит на 200 тысяч долларов дороже, чем в среднем по США.

Средняя цена частного жилого дома в США составляет 261 тысячу долларов, по данным на февраль 2018 года. Средняя цена на жилье в Калифорнии составляла 469 тысяч долларов. В Оклахоме дом стоит значительно дешевле — 116 тысяч долларов.

В калифорнийском округе Санта-Клара, где находятся штаб-квартиры Google и Apple, средняя цена дома для одной семьи составляет 1,4 миллиона долларов.

Конечно же, многие скажут, что на Западе очень многие семьи снимают себе жилье. Однако же в Калифорнии и это не будет выходом для многих людей.

Средняя ежемесячная арендная плата за однокомнатную квартиру в городе Лос-Анджелес составляет 2249 долларов, а в Сан-Франциско — почти 3400 долларов. Средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру в Лос-Анджелесе — 3200 долларов, а в Сан-Франциско — около 4500 долларов. Для сравнения, средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Лас-Вегасе составляет 925 долларов, а в Фениксе — 945 долларов США (1122 в 1137 долларов за двухкомнатную квартиру, соответственно).

Третья важная причина — постоянно растущая бездомность. Число бездомных в Лос-Анджелесе за последние пять лет увеличилось на 50 процентов несмотря на положительные показатели роста экономики.

Бездомных в Калифорнии видно отовсюду, как известную надпись Hollywood. Бездомные люди спят в автомобилях, у зданий городских администраций, под эстакадами. Газета Los Angeles Times назвала этот феномен "человеческой трагедией необычайных масштабов".

Из Калифорнии уезжают не только семьи, но и целые компании. Поскольку условия для их производственной деятельности в Калифорнии гораздо сложнее и дороже, то продукция калифорнийских компаний перестает быть конкурентоспособной на рынке. Богатеют и здравствуют только гиганты, такие как Apple и Google.

Из Калифорнии дорого даже просто уехать. Это, в частности, относится к транспортным компаниям. Например, маршрут из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Даллас (штат Техас) стоит 2558 долларов. Возвращаетесь в Калифорнию из Далласа? 1232 доллара.

Когда-то миллионы молодых американцев мечтали переехать в Калифорнию. Это был штат-мечта с прекрасным климатом, великолепным океаном, звездами кино и бесконечными возможностями. В настоящее время калифорнийская мечта превратилась в калифорнийский кошмар и люди покидают это место толпами.

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