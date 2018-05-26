Как была запущена вторая "холодная война"

29 декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы наложила жесткие санкции на Россию за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Было закрыто два представительства РФ в Соединенных Штатах, 35 российским дипломатам было приказано покинуть страну. Россия назвала эти действия "дежавю холодной войны".

В течение двух лет, прошедших с тех пор, стало известно, что "информация разведки", которая стала основой для этих санкций, оказалась более чем сомнительной, пишет Townhall.

Единственное непроверенное досье, составленное бывшим британским шпионом, не имевшим каких-либо заметных связей с Россией, было представлено судьям FISA (суду по делам о надзоре за иностранными разведками) и средствам массовой информации как нечто абсолютно реальное.

Досье представляло собой исследование оппозиции, проведенное кампанией Хиллари Клинтон. Этот факт скрывался при помощи незарегистрированных записей, проводимых через юридическую фирму Perkins Coie. Поддельное досье использовалось для расследования, которое само по себе придавало некий вес теме вмешательства России. Получается, что ФБР и ЦРУ бросили вызов ядерной державе, основываясь на неправдоподобной разведывательной информации. Почему?

Ответ очевиден: они хотели скрыть свои собственные махинации на выборах, которые, как они думали, останутся вечной тайной в случае победы Хиллари Клинтон.

Тема сговора с Россией впервые всплыла на поверхность в июле. DNC (Democratic National Committee — Национальный комитет Демократической партии) потерял кэш своих электронных писем либо в результате фишинга, либо при хакерской атаке. Из писем стало ясно, что Клинтон и DNC собирались провести предварительные выборы таким образом, чтобы они стали невыгодны Берни Сандерсу.

Вызванный этим протест среди сторонников Сандерса был достаточно громким, чтобы председатель DNC Дебби Вассерман Шульц подал в отставку накануне демократической конвенции.

Cкандал был огромным. Чтобы замять его, Хиллари Клинтон, ФБР и ЦРУ выстроили машину о сговоре команды Трампа с Россией.

ФБР не удосужилось проверить компьютеры на следы хакерской атаки. Эта задача была предоставлена компании CrowdStrike, частному подрядчику, технический директор и соучредитель которой, Дмитрий Альперович, является российским экс-патриотом и старшим научным сотрудником Атлантического совета, аналитического центра антироссийской направленности.

Атлантический совет финансируется украинским миллиардером Виктором Пинчуком. Решение было найдено мгновенно. CrowdStrike послушно сообщили, что за хакерской атакой стояли русские.

В прошлом году прогрессивное издание The Nation поручило группе ни с кем не аффилированных компьютерных экспертов проверить гипотезу CrowdStrike. Они пришли к выводу о том, что файлы электронной почты были удалены с компьютера со скоростью, которая делает загрузку вне сайта из России невозможной.

Невероятно, но Трамп был вынужден перейти в оборону по поводу утечки электронной почты, из которой стало ясно, что его противник манипулировал праймериз. Начальник команды Трампа Пол Манафорт подал в отставку из-за своих прошлых отношений с Россией.

Трамп протестовал, заявив очевидное: федеральное правительство не знало, кто стоял за хакерской атакой.

ФБР и ЦРУ назвали его лжецом, выпустив совместное заявление, в котором говорилось, что 17 спецслужб действительно полагают, что хакерами выступили русские. Хиллари Клинтон воспользовалась этой оценкой в октябрьских дебатах, когда она представила Трампа в качестве марионетки Путина.

Она сказала: "У нас есть 17, 17 спецслужб, гражданских и военных, и они все пришли к выводу, что эти шпионские атаки, эти кибератаки, проводятся с самых высоких уровней кремлевской власти. И они призваны повлиять на наши выборы. Я нахожу это очень тревожным".

СМИ тотчас же подхватили волну, начав таким образом совместную операцию спецслужб и средств массовой информации против политического кандидата.

Тем не менее, Трамп победил. С тех пор стало известно, что общее согласие 17 разведывательных агентств было еще одной ложью. Инсайдеры в ФБР и ЦРУ сами все придумали и создали некий общий консенсус между своими подразделениями.

К декабрю 2016 года ФБР и ЦРУ понадобилось оправдать свои незаконные провокации и шпионаж — им нужно было спровоцировать некое событие, которое можно было бы назвать сговором. ЦРУ и ФБР преподнесли свои фальшивые аналитические оценки президенту Обаме, и он наложил санкции на Россию.

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