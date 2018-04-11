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Автор Любовь Степушова

Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях

Мир » Северная Америка » США и Канада

Лицемерный вой западных политиков о "несчастных сирийских детях" заставляет вспомнить о судьбе иракских, сербских, вьетнамских детей. Знаете ли вы, что ответила госсекретарь Олбрайт, когда ее спросили о заплаченной Ираком цене в полмиллиона жизней своих детей за американские санкции?

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Американские бомбардировки Сирии аргументируются применением "животным Асадом" химического оружия в осажденных городах, которые защищают "хорошие исламисты". При таких атаках "гибнут десятки сирийских детей", в доказательство демонстрируются ужасные кадры их страданий и мертвые тела.

"Мы не можем стоять без дела, когда невинные дети умирают на холодном, твердом полу сирийской больницы", — заявил Guardian бывший министр обороны Джонни Мерсер. "Это было оскорбление человечества, — прочирикал Трамп в Twitter. — Когда убивают невинных детей, младенцев — это переходит черту". Посол США Никки Хейли заявила в Организации Объединенных Наций, что "руки России" "покрыты кровью сирийских детей".

А гибнут ли? И если гибнут, то кто их убивает?

Между тем российский посол в ООН отметил постановочный характер химатаки в Думе. Траектория предполагаемого попадания химической бомбы неестественна, поскольку она пробила крышку и "спокойно улеглась на деревянную кровать", сказал Небензя. Вызывают сомнения и метания западных источников в определении химического отравляющего вещества. Сначала называли зарин, потом хлор. На самом деле химики понимают, что только независимые эксперты, только на месте, взяв пробы, могут определить реагент. Но это невозможно сделать, потому что ни одна нормальная организация не направит своих людей туда, где идет война.

Еще вопрос: какую пользу могла принести Асаду эта якобы химатака, если Восточная Гута уже в его руках. Мало того, он выиграл войну в Сирии, а Трамп объявил о выводе войск из его страны. В этой ситуации совсем нелогично травить детей ядовитым газом. А вот у исламской группировки, которая засела в Восточной Гуте, "Джаиш аль-Ислам" такие задачи налицо. К тому же ее главари признавались, что "в ходе столкновений один из лидеров бригады использовал "запретное оружие" "в битве с курдскими бойцами".

Выгодна эта атака и американцам. На самом деле — не Асад и его "зверства" определяют политику США, так же как и, соответственно, "зверства" Саддама Хусейна, Каддафи и Путина. Политику США определяет то, что эти лидеры не хотели или не хотят ложиться под созданное американцами мировое правительство. В этом плане забота о сирийских детях — лишь повод, чтобы развязать карательные действия.

США убивают сотни тысяч детей по всему миру

В 1996 году в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН говорилось о том, что 567 тысяч иракских детей в возрасте до пяти лет погибли в результате санкций США против Ирака за вторжение в Кувейт. Погибли от болезней и недоедания. Тогдашнего госсекретаря Олбрайт спросили по этому поводу, стоила ли цель (освобождение иракцев от "тирании") такой цены. "Мы считаем, что стоила", — сказала Олбрайт.

Позже, когда США сами развязали войну против Ирака, они в течение 2004 года провели осаду города Фаллуджи, бомбардируя город кассетными бомбами с обедненным ураном, а также белым фосфором. В результате в 2010 году, как писал Патрик Кокберн в The Independent, количество детей-калек в Фаллудже в 13 раз превышало среднестатистический европейский уровень. Каждый день в городе рождалось два-три ребенка с врожденными дефектами. В 38 раз увеличилось число заболеваний лейкемией. Ситуация была настолько серьезная, что местные власти призвали женщин воздержаться от беременности.

А ведь подобные бомбы применялись и ранее в Персидском заливе в 1991 году и в Югославии  в 1999-м. Эти мини-ядерные войны привели к тому, что в Басре теперь рождаются дети без глаз и носа, без рук и ног, без мозга, с двумя головами. Врожденные уродства обнаруживаются у более чем половины новорожденных. Только никому до этого нет дела, сообщала Дарья Асламова в "Комсомольской правде".

Так кто здесь "животное"?

А в Сербии, по ее словам, врачи боятся самостоятельно собирать факты для уголовного преследования "этих бандитов из НАТО". "Нас всех поубивают по одному", — говорят они. Чтобы осознать весь ужас этих фактов, достаточно сказать: период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет.

Добавим, что, согласно данным вьетнамского Красного Креста, младенцы, родившиеся на территориях, где американцы в 60-70-е годы распыляли гербицид Agent Orange, болели и болеют чаще, чем в среднем по стране, у них присутствуют уродства и это ни много ни мало около одного миллиона человек.

Кого в США или Англии волнует судьба этих иракских детей? Или сербских? Или вьетнамских? А вот сирийские дети Запад волнуют. В этом-то и весь ужас ситуации: прикрываться детьми для совершения агрессии против них же может только самый отъявленный негодяй — Animal Trump.

Читайте по теме: Сирия официально пригласила ОЗХО для расследования "химатаки"


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Темы дети Сирия трамп отравление
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