На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки

Во время визита в США президент Казахстана Нурсултан Назарбаев очень старался понравиться главе Белого дома, но итоги своей поездки, возможно, узнает много позже. Не исключено, что они последуют в форме майдана — как благодарность за продажу американцам казахских ресурсов.

ФОТО: akorda.kz

После окончания рабочего визита в США Назарбаев поздравил американского лидера Дональда Трампа с "огромными успехами в экономике" и заявил, что "поддерживает большую работу", которая проводится Штатами в Афганистане. Он также предложил американцам безвизовый въезд в Казахстан и теперь, видимо, ждет ответного шага для своих соотечественников.

Но больше всего поражало неоднократное упоминание Назарбаевым своего статуса — представителя "интересов всех центральноазиатских республик". И это после недавнего жесткого политического конфликта с Бишкеком.

Дружба с США? Может быть, но личная

Как сказал "Правде.Ру" киргизский политолог, экономист, доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев, Назарбаев "должен был говорить только от имени своей страны, поскольку у нас нет Центрально-Азиатского союза", и доверенность на представление интересов других республик "никто ему не давал".

Что касается дружбы с США, то она не взаимна, полагает Акенеев, поскольку "Америка все эти 26 лет нещадно эксплуатирует недра Казахстана". Он привел в пример проект Tengizchevroil, "по которому казахстанскую нефть выкачивают американские компании", и скандал с бывшим советником Назарбаева Джеймсом Гиффеном.

Тот начал консультировать руководство Казахстана в 1992 году. Четыре года спустя при его посредничестве компания Mobil Oil купила 25% Тенгизского нефтяного месторождения примерно за 1 млрд долларов, а Гиффен был арестован в США по обвинению в получении 67 млн долларов "комиссионных".

По утверждению следователей, советник извлекал выгоду от отношений с казахскими чиновниками: через ряд подставных компаний Гиффен переводил огромные прибыли с нефтяных сделок на счета, контролируемые руководством республики. Например, 5 февраля 1997 года на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке поступило 20,5 млн долларов. Минюст США утверждал, что этот офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, принадлежал самому Назарбаеву.

"Месторождения не отдаются просто так, наверное, с какими-то интересами отдавались", — прокомментировал Акенеев историю с экс-советником казахстанского лидера.

Решение Астаны в одностороннем порядке отменить визовый режим для граждан США эксперт считает безответным — хотя бы потому, что Трамп ужесточил правила иммиграции жителей всех мусульманских стран.

Вероятно, усилия Назарбаева по продаже американцам народного достояния показались Трампу недостаточными, и надо продавать еще? Может, президент Казахстана упирает на политические заслуги? Или его подобострастие объясняется желанием получить обратно арестованные по решению голландского суда средства фонда Национального достояния?

Казахстан работает с НАТО за спиной ОДКБ

Казахстан недавно продлил с НАТО договор "Партнерство во имя мира". Астана в программе уже более 20 лет и на выделяемые деньги получает военную технику и отправляет своих офицеров в американские военно-учебные заведения. Кроме того, в рамках проекта ежегодно проходят совместные учения "Степной орел", для которых под Алма-Атой оборудован полигон "Илийский". Причем Россию туда не приглашают даже наблюдателем.

Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев

В сентябре 2016 года в Алма-Ате открылась лаборатория, на строительство которой, по некоторым данным, правительство США потратило 130 млн долларов. Еще на этапе создания заявлялось, что в лаборатории будут храниться и исследоваться опасные инфекции. Разве это не доказательства искренней дружбы?

Время покажет: может быть, Трапм и оценит усилия Назарбаева — например, очередным майданом. Тогда и визы для казахов отменят (Украина же добилась послабления визового режима в ЕС). Так что Казахстану есть куда двигаться.

А России надо опасаться "миротворца" Назарбаева, который подобострастно дружит с Америкой. Цель США — минимизировать российское влияние в Центральной Азии, развалить ОДКБ и экспортировать в регион терроризм с Ближнего Востока.

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