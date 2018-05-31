Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу

Польша думает и делает так, как говорит Вашингтон, считает президент Европейского центра геополитического анализа Мартин Домогала. Военная база США в Польше предложена Варшавой, но создается впечатление, что это сделано по просьбе Вашингтона, который хочет "перенести фронт с Россией из Германии в Польшу". Зачем Польше принимать эти условия и становиться мишенью?

Готовность Варшавы вложить до двух миллиардов долларов в создание постоянной американской военной базы на территории Польши должна понравиться Вашингтону, потому что "линия фронта с Россией сместилась на Восток", пишет издание Bloomberg. Автор статьи Леонид Бершидский утверждает, что немцы относятся к числу "наименее склонных" защищать союзников по НАТО от нападения России, в отличие от поляков и прибалтов.

"Правда.Ру" попросила прокомментировать польские и американские интересы в Европе президента Европейского центра геополитического анализа Мартина Домогалу.

— Откуда у Варшавы нашлись деньги на базу, ведь в бюджете они не заложены, тем более он дефицитный, а социальные выплаты населению давно не повышались?

— Это деньги налогоплательщиков Польши, а не европейские, Евросоюз не дает деньги на вооруженные структуры. Это было бы возможно, если бы эти базы были построены для европейских вооруженных сил. Но для ЕС эта ситуация крайне нехорошая.

— Почему?

— Она представляет угрозу европейской безопасности. Поляки пускают американских солдат в Польшу без консультации с союзниками. И что еще очень важно, Польша не только не проконсультировалась с союзниками, но и платит, чтобы американцы прибыли в Польшу. И это вторая проблема.

— Не лучше ли в данном случае модернизировать свою армию, тем более в контексте заявлений руководства ЕС о создании своей армии?

— Была такая идея, но Польша не захотела ее реализовывать. У нас поняли, что евросоюзная армия — это армия для обороны Германии и Франции, а не всех членов ЕС. На данный момент мы предпочитаем только американцев. У нас такая идея и традиция, что американцы — самые лучшие.

— Варшава поддержала санкции США против Ирана, эта позиция отличается от позиции Брюсселя, Парижа и Берлина. Так же категорична позиция по "Северному потоку — 2". Польша обеспечивает интересы США, а не Европы?

— Американцев и только американцев. Польша делает все, что скажет Вашингтон. Мы не думаем о собственном интересе.

— Почему?

— Хороший вопрос. Потому что у нас очень много политиков, которые обучались в Америке и которым американцы говорили, что делать. И это не только выпускники вузов, много было инженеров. Наши политические элиты думают, что безопасность к нам придет только из Америки, а не из ЕС.

— А как вы сами думаете? Как на самом деле? В чем безопасность Польши?

— Понимаете, американские войска уже есть в Польше. Мы уверены, что если будет война с Россией, Америка нам поможет. Эта атака может быть уже завтра! У нас такая паранойя.

— Откуда такой страх, что угроза идет именно со стороны России?

— Когда в 80-е годы мы решили изменить свою политическую систему, нам нужен был враг для изменений и мы выбрали своим врагом СССР. А сейчас мы думаем, что и РФ для нас большая угроза. Наши элиты нас убеждают, что вы убили нашего президента в Смоленске. На экономическом уровне вы хотите нас уничтожить политикой "Газпрома", который построил "Северный поток". В интересах Польши, чтобы между нашими странами был мир и мы, как соседи, делали бы нормальный бизнес, то мы делаем так, как нам говорит Америка.

— Парадокс — будучи в ЕС, Польша обеспечивает интересы США, а не Европы. Возникает некий конфликт интересов. У Брюсселя нет рычагов влияния на Варшаву? Урезать те же субсидии?

— ЕС — это больше экономический союз. Конечно, Брюссель может урезать субсидии, но первым поводом не будут американские базы. Поводом будет построение в Польше правового государства. Большие проблемы, например, с Конституционным судом. Америка тоже является союзником Брюсселя. Может, не таким сильным, как Польша. Но Брюссель тоже заинтересован, чтобы союз с Америкой тоже был очень сильным.

— Мартин, вам действительно с базами будет безопаснее? Или это нужно США, чтобы не быть мишенью, а сделать мишенью Польшу? США ведь никогда не воевали на своей территории…

— Может случиться, например, американская провокация. Они большие специалисты в этих делах. Может, в Прибалтике. Я знаю, какие были планы во время Варшавского договора. Тогда НАТО говорил о том, что если будет ядерная война, надо поставить ядерную завесу на реке Висле. Ни Америка, ни РФ не хотят воевать на своей территории. Война будет в Центральной Европе.

— Тогда, может быть, тем более не стоит строить базы на своей территории, чтобы не обострять ситуацию?

— Знаете, у нас такие страхи, что… президент России не Владимир Путин, а Иосиф Сталин. Что миссия Путина — навредить Польше. Такая у нас глупость! Мне очень трудно сказать, чего наши политические элиты боятся, но они сказали, что РФ — это угроза, и это аксиома. У нас очень часто говорят: "Посмотрите, что они сделали в Украине. Евромайдан — это была работа России, Владимира Путина, а потом они взяли Крым. То же самое они могут сделать и с нами".

Что еще важно. Много наших аналитиков и специалистов по России очень часто бывают в Америке, они читают американские СМИ, где написано, что РФ — это враг. Но они никогда не были в России, не знают русского языка и не хотят знать. И это проблема. Нам Америка говорит, что думать и что делать!

Напомним, государственный бюджет Польши на 2018 год сверстан с дефицитом в размере около 12 миллиардов долларов (41,5 миллиарда злотых). Размер военного бюджета составит 12 миллиардов долларов. В прошлом году Польша отложила закупку многофункциональных фрегатов для ВМС. Сообщалось, что, несмотря на увеличение ассигнований, речь о принятии на вооружение польскими ВВС истребителей пятого поколения может идти только в конце следующего десятилетия.

Как сообщала "Правда.Ру", после объявления о возможном появлении базы США в стране, Польша заявила решительный протест планам сокращения фондов ЕС в рамках нового бюджета. Польша получит 64,4 млрд евро в рамках нового бюджета Европейского союза, что примерно на 23 процента меньше, чем раньше. Таким образом, Польша станет страной, которую сокращения коснутся максимальным образом. И это уже началось...

К публикации подготовила Любовь Степушова

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