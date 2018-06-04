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Автор Конрад Ренкас

Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо

Мир » Европа » Евросоюз

Преследование русских граждан со стороны польских властей является доказательством того, что гибридная война с Россией действительно продолжается, но Варшава является агрессивной стороной в ней. Это хороший, хотя и грустный момент, чтобы напомнить о главной жертве этой войны — Матеуше Пискорском.

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Матеуш Пискорский. Фото: youtube.com

Лидер партии "Изменение", бывший депутат, политолог и ученый, был арестован 25 месяцев назад. И только недавно его обвинили в "использовании его многочисленных контактов в стране и за рубежом среди журналистов и в политических кругах для продвижения целей Российской Федерации".

Хотя две недели назад эксперты из рабочей группы ООН по вопросам произвольного задержания однозначно оценили ситуацию Пискорского как "нарушение многочисленных статей двух фундаментальных документов Организации Объединенных Наций: Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах", — польский суд в очередной раз продлил арест для Матеуша в течение следующих шести месяцев!

Жертвы гибридной войны

Самое главное, что мы можем сказать о Матеуше, — это то, что он не сдается. Он не обращает внимание на огромное давление со стороны прокуратуры и суда в Польше, не смотрит на цензуру и попытки вырезания его из семьи и внешнего мира. Пискорский пытается быть в курсе последних событий, комментирует главные проблемы, лежащие в основе нынешнего социального, политического и экономического кризиса в Польше.

И, прежде всего, он знает, что мы с ним, что все больше и больше людей в Польше, России и во всем мире узнают, как лицемерна и зависима от чужих нынешняя власть в Польше. И в то же время -насколько слаба власть партии "Право и справедливость", которая боится двух российских блогеров! (Матеуш Пискорский разрешил мне передать свои слова солидарности и поддержки Екатерине Цивильской, Анне Захариан и другим россиянам и полякам, преследуемым властями в Варшаве.)

Много старых друзей забыло

Пискорского держат в чрезвычайно трудных условиях, его плохо кормят, подвергают жестокому обращению, офицер контрразведки избил его во время допроса… Матеуш даже не может знакомиться с собственным делом или участвовать во всех судебных заседаниях, и это было отмечено экспертами ООН по правам человека. Только гестапо так относилось к задержанным — и теперь ЦРУ!

Отношения Матеуша с семьей практически сошли на нет. Его больные пожилые родители испытывают давление со стороны властей. Стоимость судебного разбирательства, адвокатов и защиты составляет тысячи евро. Семью Матеуша и его самого хотят довести до крайней нищеты и финансовой гибели! Поддержки ни откуда нет. Многие старые друзья забыли Пискорского, отвернулись от него или даже воспользовались тем, что он находится в тюрьме.

Фактически, единственный контакт Пискорского с миром — письма, на которые он редко получает разрешение и которые с трудом проходят сквозь цензуру. Если кто-то захочет написать политзаключенному польского режима, попробуйте… Он действительно ждет каждого слова поддержки!

Когда мы спросили Пискорского, о чем он больше всего жалеет, он ответил: "О том, что в Польше я больше не могу рассчитывать на правду или на справедливость, и о том, что меня лишили возможности заглянуть в глаза моего сына". Федка Пискорский родился, когда его отец и мой друг уже шесть месяцев находился под стражей…

Он не хочет покончить с собой!

Власти Польши не скрывают, что было бы лучше, если бы Пискорский заболел и умер в тюрьме или почувствовал непреодолимую необходимость совершить самоубийство. Ведь он до сих пор причиняет им дополнительные неприятности, взывая к стыду власть предержащих дома и за границей. В конце концов, даже эти западные миньоны знают, что даже если они выиграют в польском суде путем манипуляций и запугиваний, — так проиграют в Европейском суде по правам человека.

Уверяю вас однако, что Пискорский не болен, он не хочет покончить с собой и если с ним что-нибудь случится, это будет только вина польского правительства и прокуратуры!

Дело Пискорского поднимает Польшу

Не только эксперты ООН заинтересовались делом Пискорского. Запрос в Сейме уже был подан депутатом Янушем Саноцким. Даже депутат Корнель Моравецкий, политический заключенный коммунистического периода и… отец нынешнего премьер-министра Польши, заинтересовался этим вопросом.

Даже критически настроенные к Пискорскому политики и журналисты в Польше начинают признавать, что задержание Матеуша — скандал и произвол правительства. Разумеется, власти и прокуратура не хотят прогибаться под общественное мнение. Если они посадили Пискорского в тюрьму без намека на доказательства, то что может заставить их освободить его сейчас?Вот почему дело Пискорского сегодня не внушает оптимизма. Но его друзья не теряют надежды на то, что истина должна в конечном итоге победить. И правда в том, что Матеуш Пискорский виноват только в своей великой любви к Польше и в политическом реализме.

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Темы Польша произвол репрессии Конрад Ренкас гибридная война политзаключенные Матеуш Пискорский
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