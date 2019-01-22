Ситуация вокруг Южных Курил: эксперт о лжи в истории вопроса

Неуклюжие и неоднозначные действия власти, двусмысленные и лукавые заявления её представителей породили у некоторых мнение, что наши правители собираются отдать два Курильских острова Японии, которая давно этого добивается. Это абсолютно невозможно.

Япония сразу же после войны в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения советского руководства передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал в прямом эфире программы "Точка зрения" историк и дипломат Николай Платошкин, который обратил внимание на юридические и исторические аспекты проблемы.

Но не только на них, а еще и на то, что наша власть обслуживает только интересы крупнейшего бизнеса, которому плевать на Россию и весь народ. Ради своей выгоды олигархи и получающие откаты чиновники готовы продать все с потрохами и свалить отсюда подальше. Что они и делают.

— Николай Николаевич, есть такая версия, что на Дальнем Востоке нам больше опасен Китай, а не Япония. Мы даже воду из Байкала им продаем и так далее. Поэтому, в противовес этой тенденции, хорошо бы сейчас Японию к нам подключить. Как вы считаете, такая политическая линия может быть реальна?

— Я — сам дипломат, поэтому уверяю, что весь этот бред, который идет по поводу каких-то осей, противовесов, существует только в чьих-то воспаленных мозгах, но не в реальной политике. Ключевая фраза: "Мы продаем китайцам". Так не продавайте. Кто мешает? Если наш поганый бизнес готов продать маму с папой, завернуть их еще и перевязать ленточкой, лишь бы бабки платили, китайцы-то тут причем?

— Но бизнес — это бизнес. Тем более что на Западе мы сейчас ограничены в кредитах и сбыте.

— Здесь же не кредиты. Это — торговля.

— В любом случае бизнес ищет, где прибыльней. Политика государства должна ограничивать бизнес.

— Конечно, это — дело государства. Я про то и говорю. При чем тут китайцы? Если Владимир Путин весной подписал кодекс, по которому предпринимателям в аренду отдается лес на 49 лет, и они там могут делать что угодно. Теоретически они там что-то должны насаживать. Но вы же понимаете, что никто этим заниматься не будет.

Схема понятна: продал и свалил на Лазурный берег. И ищите его потом. Со своим лесом пошли вы к черту! Те же китайцы приходят и спрашивают: "Продашь?" "Продам". Всё. Но это — не китайская проблема. Это — наша проблема.

Раньше — в советское время — в лесу ходили люди, которые за вами следили. В Советском Союзе было полно лесничих и егерей. Их сократили к чертовой матери. Лес вообще ничей теперь. Помните ужасные пожары 2010 года, когда у нас, как во времена Ивана Грозного, гибли люди?

Приезжает МЧС в деревни, на дачи, что-то тушит. А рядом горит лес. МЧС говорит: "Мы за лес не отвечаем. Вот когда опять вы начнете гореть, звоните, прибудем". Опять же, это — политика государства: за лес никто не отвечает. Предпринимателю его отдают на 49 лет, и он там делает что хочет. А что он хочет? Естественно, предприниматель бабки на этом делает.

И никто за этим не следит, потому что власть в Российской Федерации самому же бизнесу и принадлежит. Вы говорите, кто-то лес продает. Ну а кто-то на ядерных могильниках зарабатывает, а кто-то и еще на чем-то похлеще. И при этом общероссийские проблемы никого не волнуют.

— Раньше многие считали, что Путин — все-таки государственник, просто он не может все сразу сделать, не видит какие-то проблемы. Как его защитники говорят, что руки у него не доходят, не может же он за всем следить?

— Я не считаю Путина дураком, который, возглавляя государство, лишь изредка интересуется, что там происходит. Нет, конечно. Просто все ветви нашей власти обслуживает интересы крупного капитала, причем именно вот этого — крупнейшего. Оно не обслуживает тех, кто селедку заворачивает, и прочих — средних и тем более мелких.

Мы строим за свой счет ядерную электростанцию в Турции. Это — 20 миллиардов долларов. Я — не против строительства. Но почему за свой счет? Потом планируется, что она окупится поставками электроэнергии, хотя тариф даже не утвержден.

Просто есть люди, которые зарабатывают на этом подряде, им плевать, окупится ли это когда-нибудь или не окупится. Они свои бабки получили, перевели за границу, а вам — большой привет.

— Еще и откаты, наверное.

— Да, само собой.

— Давайте вернемся к Японии. Почему советское руководство обещало Японии возвратить два малых острова после подписания мирного договора? Не было понимания, что таким образом генерируется проблема?

— Я за Хрущева полностью в этом вопросе. Идея Хрущева была блестящая, но она, к сожалению, не реализовалась. Подобное советское правительство делало везде, а не только с Японией. Например, когда мы оккупировали Австрию вместе с союзниками, мы сказали: "Нейтралитет Австрии, невступление в военные блоки, тогда наши войска выходят". Вывели. Австрия нейтральна до сих пор: она ни в НАТО, нигде.

То же самое предложили по Германии, кстати. Но они отказались. У нас в Финляндии была военная база "Порккала-Удд", закрывавшая север и Финский залив. Хрущев сдал ее в обмен на заключение с Финляндией договора о взаимной помощи. Капиталистическая Финляндия стала военным союзником СССР. Армия была вооружена советским оружием.

Это американцев тогда очень пугало. Они говорили: "Финляндизация Европы!" Даже термин такой появился. До этого говорили: "Если придут русские, то рыночную экономику ликвидируют, всех в лаптях заставят ходить".

А Финляндия, оставаясь капиталистической, была в прекрасных отношениях с Советским Союзом. Ни в какие западные блоки не входит, а в советский блок входит! И финны живут прекрасно.

Японии Хрущев в 1956 году предложил: "Из четырех южных Курильских островов мы вам дадим два самых маленьких в обмен на полный вывод американских войск и нейтральную Японию". Ведь Япония — главная база Соединенных Штатов Америки в Азии — и тогда, и сейчас. Если бы они ушли из Японии, тогда рухнули бы Южная Корея и Тайвань — вся система американской власти в Тихоокеанской Азии.

Конечно, американцы резко надавили на Японию, чтобы она декларацию 1956 года "Нейтралитет в обмен на два малых острова" не ратифицировала. Они сами спешно подписали с Японией договор в 1960 году, по которому их база там до сих пор и находится.

После этого Верховный Совет СССР 27 января 1960 года официально расторг эту декларацию. Они же не выполнили условия. И поэтому, когда сейчас гражданин Лавров говорит: "Мы ведем переговоры на базе декларации 1956 года", это абсолютно непонятно.

Он же — министр, а не дворник или еще какой-то посторонний человек. Он должен понимать, что нельзя вести переговоры на основе юридического документа, отмененного давным-давно. Тем более действиями самой японской стороны, нарушившей эти соглашения. Они полностью дезавуированы.

— Когда хочется подвести базу, базу найдут.

— Базы-то нет. Ты ее тогда сначала заключи, что ли. Зачем врать людям, что мы на основе этой декларации ведем? Хрущев соглашался в обмен на вывод американских войск. От Лаврова этого не слышно. А когда Пескова спросили, он, пользуясь выражением президента, "включил дурочку". Он говорит: "На Южных Курилах не будет американских войск". При чем тут Южные Курилы?! Хватит дурака-то валять. Это было в обмен на вывод американских войск из самой Японии, а не с Курильских островов.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Курилы — Японии, Приморью — могильник?

Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО

Опрос: большинство японцев не верят в успех переговоров с Россией

Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами