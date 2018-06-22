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Автор Редакция рубрики "Мир"

НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией

Мир

Американские эксперты пришли к выводу, что Россия противодействует расширению НАТО "с помощью подрывных операций" и для ответа нужно "прощупать" границы нашей страны. Прощупать радарами, самолетами, дронами и даже… танками.

НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией. 388520.jpeg

Именно этот факт может стать причиной того, что НАТО будет применять пятую статью устава, предполагающую общий ответ всех его членов на агрессию в отношении одного из них.

Как говорится в докладе Института стратегических исследований армии США, "набирающая силы Россия" в последние годы стала самой серьезной военной угрозой в Европе. При этом упоминается позиция Москвы, считающей расширение блока необоснованным и опасным процессом.

Фактически, с точки зрения авторов доклада, "набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в "серой зоне" на самой грани порога, выход за который может спровоцировать применение пятой статьи устава НАТО".

В армии США отмечают: Россия "безжалостно использует возможности", чтобы не только угрожать инфраструктуре европейских стран, но и "запугивать" своих бывших союзников. Тем не менее авторы доклада отмечают, что первоначальные соглашения между Россией и НАТО "не оправдали ожиданий Москвы", так как главной целью самого альянса было ограничение влияния России.

Эксперты признают, что даже формальные соглашения по регламентированию отношений между НАТО и Россией имели своей целью ограничение влияния России при сохранении свободы действий Североатлантического альянса. В этих случаях стратегия сводилась к тому, чтобы предложить символическое равенство, за которым ничего не стоит, подытоживают авторы доклада.

При этом в России неоднократно предупреждали о готовности реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ. Так, в мае об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет".

В настоящее время "окрепшая" Россия представляет угрозу для европейских государств.

"Самая серьезная военная угроза в Европе исходит от набирающей силы России, на что указывает ряд враждебных военных, экономических, политических и тайных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних десяти лет и достигших своего апогея во время вторжения на Украину в 2014 году", — говорится в докладе Института стратегических исследований армии США.

Что характерно, остается открытым вопрос, смогут ли самые крупные члены НАТО — Германия, Франция, Великобритания и Италия — противопоставить что-то реальное этому процессу. К примеру, 15 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не сможет в течение десяти лет повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП.

Войска НАТО не готовы воевать с Россией и не обладают достаточной боевой мощью. А потому, полагают в Штатах, для обеспечения своевременного развертывания сил американским войскам следует сфокусировать свое присутствие на территории Польши и стран Прибалтики.

Летом 2018 года руководство НАТО заявило о намерении создать оперативный резерв численностью 30 тысяч человек для повышения готовности в случае "нападения со стороны России". Предполагается, что новое соединение будет создано в дополнение к силам быстрого реагирования альянса, численность которых составляет 20 тысяч человек.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков подчеркнул, что принцип России в выстраивании обороны заключается в том, чтобы обеспечить стране готовность дать отпор любому агрессору, а не для нападения на какое-либо государство. А потому все заявления об угрозе со стороны России не имеют никаких доказательств.

Он отметил, что под "серой зоной", где Россия якобы проводит подрывные операции, понимаются такие страны, как Прибалтика и Польша. Однако военный эксперт отметил, что по факту милитаризирует эти территории как раз НАТО.

Стоит добавить, что весной 2018 года российский лидер Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, в очередной раз выразил опасения в связи с расширением НАТО и призвал западные страны уважать интересы России.

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", — сказал президент России и призвал НАТО с уважением относиться к интересам нашей страны.

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Темы НАТО граница Прибалтика ядерное оружие информационная война
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