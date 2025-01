Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен

4:19 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Ослабленные Соединённые Штаты при Трампе станут слабее, что даёт России хорошие шансы на победу и "вторую Ялту".

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

США не стоят над конфликтом РФ — Украина, а являются его стороной

Президент Дональд Трамп позиционирует себя мессией, стоящим над конфликтом Россия — Украина. Однако США являются стороной конфликта и де-факто находятся в состоянии войны с РФ. Собственно, недопуск Украины до переговоров с Москвой об этом говорит. И пошёл президент США на переговоры не от хорошей жизни на фронте и в тылу.

Главные проблемы США — во внутренней повестке, которая с его приходом будет приносить всё новые сюрпризы, прежде всего в экономике.

Экономика США — это экономика заимствований для обеспечения роста. Для поддержания прежних темпов требуется всё больше залезать в долги. Однако стоимость их обслуживания в связи с ростом ключевой ставки растёт быстрее ВВП, что чревато дефолтом. Чтобы профинансировать долг в 36,2 трлн долларов, налогоплательщики США в прошлом году выложили более 1 трлн долларов только на процентные расходы по долгу и, как ожидается, заплатят около 1,2 трлн долларов в этом году. Быстрая эскалация долгов съедает инвестиционный потенциал бизнеса и потребительский потенциал домохозяйств. Ещё одна проблема — снижение желающих вкладываться в американские гособлигации из-за санкций. Долговая яма усиливает дефицит бюджета, он сформировался на уровне 2 трлн долларов и держится на этом уровне почти два года. 6% дефицита бюджета к ВВП — это очень много для экономики, ориентированной на экспансию. При Трампе дефицит вырастет ещё больше, так как доходы уменьшатся после обещанного снижения налогов, а расходы вырастут из-за инициатив по мигрантам, инфляции и процентных платежей по долгу. Круг проблем замыкает инфляция, которая, если судить по индексу потребительских цен, за четыре года правления Байдена составила 21%. Особенно подорожали услуги (в том числе, аренда жилья и ипотека) и топливо, что отражается на всём товарном блоке. При этом 19%-ный рост средней почасовой оплаты труда при Байдене был ниже уровня инфляции. То есть реальные доходы населения уменьшились. Инфляция возрастёт из-за безумных инициатив по торговым пошлинам.

Трамп обещает дерегулирование экономики, что усугубит её проблемы, которые отразятся на социальной поддержке населения.

Нелегальные мигранты растопчут США

Также Трамп объявил самую масштабную кампанию по депортации нелегальных мигрантов (10 млн человек прибыли при Байдене), умалчивая о её сложности, стоимости и влиянии на экономику. Тысячи преследуемых нелегалов устремятся в "города-убежища", вызвав стремления соответствующих штатов к сепаратизму. Фермеры, использующие труд нелегалов, разочаруются в Трампе.

Глобалисты вовсе не побеждены, они будут искать любой предлог для вывода своих сторонников на улицы. Это может быть и убийство нелегального мигранта, негра или человека из сексуальных меньшинств, или стрельба в школе, или природная катастрофа. Два лагеря в США готовы к сражению, отнюдь не виртуальному.

Трамп слаб, так как ныряет в бездну неизвестности

Трамп, предчувствуя эти проблемы, действует нахрапом, демонстрируя словесно силу, но на самом деле он находится в стрессе неизвестности. Эскалация политических и экономических противоречий при нём резко вырастет, что усилит как политическую, так и финансово-экономическую дестабилизацию США. Поэтому по Украине ему будет невозможно договориться с РФ с позиции силы. Вероятно, договариваться стороны в духе второй Ялты, а не просто перемирия не будут, пока ВС РФ не возьмут Днепропетровск и Харьков, что уже в повестке.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.)), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).