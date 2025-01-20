Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен

Ослабленные Соединённые Штаты при Трампе станут слабее, что даёт России хорошие шансы на победу и "вторую Ялту".
Президент Дональд Трамп позиционирует себя мессией, стоящим над конфликтом Россия — Украина. Однако США являются стороной конфликта и де-факто находятся в состоянии войны с РФ. Собственно, недопуск Украины до переговоров с Москвой об этом говорит. И пошёл президент США на переговоры не от хорошей жизни на фронте и в тылу.
Главные проблемы США — во внутренней повестке, которая с его приходом будет приносить всё новые сюрпризы, прежде всего в экономике.
Трамп обещает дерегулирование экономики, что усугубит её проблемы, которые отразятся на социальной поддержке населения.
Также Трамп объявил самую масштабную кампанию по депортации нелегальных мигрантов (10 млн человек прибыли при Байдене), умалчивая о её сложности, стоимости и влиянии на экономику. Тысячи преследуемых нелегалов устремятся в "города-убежища", вызвав стремления соответствующих штатов к сепаратизму. Фермеры, использующие труд нелегалов, разочаруются в Трампе.
Глобалисты вовсе не побеждены, они будут искать любой предлог для вывода своих сторонников на улицы. Это может быть и убийство нелегального мигранта, негра или человека из сексуальных меньшинств, или стрельба в школе, или природная катастрофа. Два лагеря в США готовы к сражению, отнюдь не виртуальному.
Трамп, предчувствуя эти проблемы, действует нахрапом, демонстрируя словесно силу, но на самом деле он находится в стрессе неизвестности. Эскалация политических и экономических противоречий при нём резко вырастет, что усилит как политическую, так и финансово-экономическую дестабилизацию США. Поэтому по Украине ему будет невозможно договориться с РФ с позиции силы. Вероятно, договариваться стороны в духе второй Ялты, а не просто перемирия не будут, пока ВС РФ не возьмут Днепропетровск и Харьков, что уже в повестке.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.)), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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