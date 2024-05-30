Зряшные потуги Киева и НАТО. К сентябрю у Украины всё может обвалиться окончательно

НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше

4:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские ресурсы позволят продержаться своей армии максимум до начала осени. Но, скорее всего, всё обрушится в июне-июле.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Такой прогноз по военно-техническим возможностям ВСУ дают многие обозреватели.

Масла в огонь…

Ранее France Presse писал, что офис Зеленского уже неоднократно применял поставляемое Западом вооружение для ударов по РФ. В последний раз Киев нанёс удар по объектам Краснодарского края.

Йенс Столтенберг призывает разрешить Украине бить по регионам РФ, и некоторые страны такое разрешение дали.

Грядёт ли дальнейшая эскалация с Западом?

"Реальная стратегия Запада логичная и последовательная. На Западе прекрасно понимают, что придётся переходить к стратегической обороне, потому что не хватает ни войск, которые стремительно тают, причём потери катастрофически нарастают, ни вооружений, ни военной техники. Поэтому они требуют от ВСУ держаться, а это возможно только при переходе к стратегической обороне. То есть, при политической поддержке Запада сохранять относительную устойчивость, хотя бы несколько месяцев", — цитирует издание Украина. ру директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина.

Такая оборонительная стратегия примерно в 3-5 раз меньше требует ресурсов, чем при активном наступлении. Конечно, она не предполагает отказа от "контрнаступа", но он возможен только как частные вылазки. Сегодня Киев никаких серьёзных действий вести не может. Ему надо выстоять до сентября, а лучше до конца года.

Но фронт рухнуть может уже в ближайшие недели. Сегодня потери армии Украины до 2 тысяч человек в сутки, а с дезертирами и санитарными потерями — и того больше. Выходит, что у киева минус бригада ежедневно. Но столько бригад у него нет, да и резервы все исчерпаны.

Война в белых перчатках

Во-вторых, Запад ещё в начале года решил поставлять высокоточное оружие повышенной дальности, которое компенсирует оборонительную стратегию. Правда, Запад боится, что Москва воспримет это как прямое участие в конфликте, а он этого категорически не хочет, поскольку хочет формально быть в стороне от конфликта. В интересах Запада, чтобы погибали только украинцы.

Ну и в-третьих, Западу надо активизировать теракты в РФ. И эта стратегия выполняется. А все тезисы Запада надо расценивать как моральную поддержку Киеву. При этом сам Запад остаётся в стороне и в "белых перчатках", проливая при этом реки крови.

Кстати, у партнёров Киева есть теоретическая возможность усилить армию Украины, провести тотальную мобилизацию и кое-как подготовить боевиков. Рассчитывается, что если киевский режим продержится до сентября, то к тому времени подоспеет второй резерв.

А сегодня Украина использует все резервы. И даже стратегические с Артёмовского и Харьковского направлений. То есть, с наиболее напряжённых фронтов. Но ВС РФ и под Харьковом выдавливают врага. И делают это безостановочно.

Бла-бла Запада

А обращать внимание на заявления генсека НАТО и прочих "шольцев" и чиновников, управляемых из США, думаю, не стоит. Они говорят то, что им нужно в данный момент. А вот говорить им надо многое, чтобы сдержать наступление русских.

Сейчас реальность такова, что тот же Макрон, если захочет войны с нами, может направить Киеву лишь один корпус. А Польша при всех потугах — только две бригады. Это без авиации, без ПВО, а значит, сил, чтобы воевать с отлаженной системой РФ, у них нет.