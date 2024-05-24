На Западе заяили, что Украину "еще можно спасти"

Украина находится на грани, однако ее все еще можно спасти от поражения, пишет Тимоти Гартон Эш, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей новой статье для аналитического центра он призывает Запад "не оставлять Украину одну" и называет способ поддержать Киев в патовой для него ситуации.
Силы России продвигаются вперед, используя свое численное преимущество и медлительность Запада, чтобы обеспечить достаточную противовоздушную оборону и боеприпасы. Они открыли новый фронт к северу от Харькова , который ближе к российской границе, чем Лондон к Оксфорду. Есть опасения, что российские войска теперь окажутся в пределах досягаемости артиллерии города. (...)
Майор Андрей Подлесный, командир батальона, находящийся на службе с первых дней конфликта, рассказывает мне, что настроение в его войсках "нехорошее". И он добавляет: "Они думают, что другим пора идти сражаться. Но где эти остальные? Горячо оспариваемый закон о снижении призывного возраста до 25 лет, наконец, вступил в силу на прошлой неделе, но куда бы я ни обратился, я слышу истории о молодых украинских мужчинах, пытающихся избежать призыва".
Растет недовольство Западом за то, что он не сделал достаточно и достаточно быстро , чтобы дать стране возможность обороняться. Один высокопоставленный министр сказал мне, что конгресс США "никогда не будет прощен украинским народом" за бесконечную задержку голосования в последнем раунде голосования в поддержку Украины. Существует также недовольство деятельностью президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого закончился бы 20 мая, если бы в стране не было военного положения, и особенно администрацией президента, возглавляемой его могущественным сторонником Андреем Ермаком. Несколько отдельных источников сообщили мне, что Зеленский, бывшая телезвезда, одержимо изучает свои рейтинги – и они постепенно снижаются .
Интересно, что критика, которую я слышал неоднократно, заключается в том, что он продолжает питать нереалистичные надежды на полную победу – то есть на отвоевание всей территории Украины в ее границах 1991 года, включая Крым. Даже высокопоставленные чиновники в частном порядке дают более осторожное определение победы. "Публично я поддерживаю то, что говорит президент" , — сказал мне один из них. — Негласно я считаю, что мы должны выжить как независимое западное государство, имеющее возможность развития». И все глубоко обеспокоены тем, что сделает Дональд Трамп, если его переизберут президентом США 5 ноября.
Под давлением ужасных потерь, истощения, травм и опасений по поводу сокращения поддержки Запада общественное мнение также немного изменилось. В конце прошлого года Киевский международный институт социологии предложил респондентам два варианта того, что делать Украине, если "Запад существенно сократит помощь". Явное большинство в 58 процентов заявили, что страна должна продолжать борьбу, даже несмотря на "риски для территорий, контролируемых Украиной". Однако 32 процента предпочли второй вариант: "Военные действия прекращаются при наличии серьезных гарантий безопасности со стороны Запада, но освобождение территорий откладывается на неопределённое будущее".
Обратите внимание, что это происходит только в случае сокращения помощи Запада и только при наличии серьезных гарантий безопасности. То, какая территория будет потеряна, будет иметь решающее значение для народного вердикта. Одно дело идти на компромисс по поводу Крыма и частей Донбасса; совсем другое — пожертвовать обширными участками украинской земли . Чем масштабнее территориальный компромисс, тем сильнее должны быть непосредственные западные гарантии безопасности и тем более вероятной будет перспектива членства в ЕС и НАТО в недалеком и неопределенном будущем. Даже в этом случае многие украинцы все равно будут в ярости на свое собственное правительство за то, что оно ведет переговоры, что они считают поражением, и будут постоянно злиться на Запад за то, что он фактически вынудил их принять это.
Итак, Украина на грани. (...) Украина не сможет в одиночку победить более крупного противника. Сейчас ей нужна большая и более решительная военная поддержка со стороны Запада.
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