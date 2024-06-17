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Бой насмерть: как вести себя во время встречи с агрессивной собакой

Кинологи назвали правила поведения с агрессивной собакой

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Зоосфера » Собаки

Встреча с агрессивной собакой может привести к серьезным травмам или даже смерти, поэтому важно знать правила поведения в такой ситуации.

Кинологи назвали правила поведения с агрессивной собакой
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кинологи дали следующие рекомендации по защите:

  • Если собака явно домашняя (это можно определить по породе и ошейнику), попробуйте дать команды: стоять, фас, фу, место. Обычно домашние собаки реагируют на команды даже от незнакомых людей.
  • Ваш голос должен быть четким и уверенным, без дрожи: важно показать, что вы контролируете ситуацию.
    Не поддавайтесь панике и не совершайте необдуманных действий.
  • Если собака бездомная, повысьте на нее голос и пригрозите любым тяжелым предметом. Если под рукой ничего нет, найдите на земле камень и бросьте в животное.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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