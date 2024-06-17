К 2030 году туристический поток на Камчатке может превысить 1 миллион человек

Турпоток на Камчатке может превысить 1 млн человек

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический поток на Камчатке продолжает стабильно увеличиваться и к 2030 году может превысить 1 миллион человек в год. Об этом сообщил журналистам эксперт по устойчивому туризму и представитель фонда "Заповедное посольство" Александр Железняк на фестивале "Слово о русском сердце" в Пекине.

Фото: Volcano Koryaksky by kuhnmi is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Мы наблюдаем значительный рост турпотока. В 2021 году Камчатку посетили около 250 тысяч туристов, а в 2023 году это число увеличилось на 100 тысяч. По различным прогнозам, к 2030 году количество туристов может превысить 1 миллион человек," — отметил Железняк.

Он добавил, что 11% территории Камчатки включены в особо охраняемые природные территории федерального или регионального значения, такие как Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон и озеро Курильское — популярное место для фотографов, желающих запечатлеть бурых медведей.

Железняк выразил надежду, что ответственный бизнес будет активно работать с туристами на охраняемых территориях, поддерживая баланс между охраной природы и развитием экономики.

Фестиваль "Слово о русском сердце" проходил в Пекине с 12 по 15 июня. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России и 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений. Организаторами культурно-просветительского проекта, в котором приняли участие более 20 регионов РФ, выступили Российский культурный центр в Пекине и Центр креативных индустрий "Новый город". Комплекс мероприятий поддерживался посольством России в КНР.