Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мультфильм "Головоломка 2" показал лучший старт со времён "Барби"
Наклоны со штангой на плечах помогут прокачать ягодицы
Надежность китайских автомобилей зимой зависит от адаптации к российским условиям
Япония возвращается к китобойному промыслу
Как правильно использовать тахометр для продления жизни двигателя автомобиля
Российские учёные открыли уникальные горные породы в Дагестане
Билли Айлиш рассказала, что сказала бы десятилетней себе о дружбе с Джастином Бибером
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Кинологи назвали правила поведения с агрессивной собакой
К 2030 году туристический поток на Камчатке может превысить 1 миллион человек

Турпоток на Камчатке может превысить 1 млн человек

1:50
Туризм

Туристический поток на Камчатке продолжает стабильно увеличиваться и к 2030 году может превысить 1 миллион человек в год. Об этом сообщил журналистам эксперт по устойчивому туризму и представитель фонда "Заповедное посольство" Александр Железняк на фестивале "Слово о русском сердце" в Пекине.

Турпоток на Камчатке может превысить 1 млн человек
Фото: Volcano Koryaksky by kuhnmi is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Мы наблюдаем значительный рост турпотока. В 2021 году Камчатку посетили около 250 тысяч туристов, а в 2023 году это число увеличилось на 100 тысяч. По различным прогнозам, к 2030 году количество туристов может превысить 1 миллион человек," — отметил Железняк.

Он добавил, что 11% территории Камчатки включены в особо охраняемые природные территории федерального или регионального значения, такие как Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон и озеро Курильское — популярное место для фотографов, желающих запечатлеть бурых медведей.

Железняк выразил надежду, что ответственный бизнес будет активно работать с туристами на охраняемых территориях, поддерживая баланс между охраной природы и развитием экономики.

Фестиваль "Слово о русском сердце" проходил в Пекине с 12 по 15 июня. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России и 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений. Организаторами культурно-просветительского проекта, в котором приняли участие более 20 регионов РФ, выступили Российский культурный центр в Пекине и Центр креативных индустрий "Новый город". Комплекс мероприятий поддерживался посольством России в КНР.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады
Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?
Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо
Ирина Горбачёва призналась, что из-за СВО перестала общаться с Марией Машковой
В США от "нашествия" диких свиней страдают фермерские хозяйства
Путешественница раскрыла правду об отдыхе в Абхазии
"АвтоВАЗ" испытывает трудности с электрикой в новых прототипах LADA Iskra
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников