Русские выходные. Интрига ракетного удара ВКС России по городам Украины

Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины

4:30 Your browser does not support the audio element. Мир

6 апреля рано утром по ряду украинских объектов военной инфраструктуры российскими войсками нанесён удар.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

С добрым утром!

При этом, некоторые наши ракеты почему-то пропали с радаров армии Украины без сообщений о работе комплексах противовоздушной обороны.

Разумеется, как всегда, украинские пропагандисты, сидящие в различных пресс-службах военных ведомств в сводке отчитались, что всё "было сбито", однако жалобные "а нас за що!" доносились со всех украинских ресурсов — от СМИ до социальных сетей и мессенджеров.

Хроника

Итак, давайте отследим хронику событий.

В 03:47 (по мск) мониторинговые ресурсы Незалежной сообщили о взлёте стратегических бомбардировщиков армии РФ, однако уже в 03:59 пошли заявления о пусках русских ракет. Это значит, что в ВСУ проспали вылет самолётов ВКС.

В 04:03 воздушную тревогу объявили во всех украинских регионах, кроме западных ("отдыхали" в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях). Но в 04:48 и там завыли сирены воздушной тревоги. И в 04:51 первые боевые изделия из России уже были на территории Украины.

Ракеты летели в сторону Чернигова, где по своему обыкновению поменяли направление на Киевскую область, а там уже, "немного поразмышляв", повернул на Полтавщину. Но и там ракеты опять сменили направление и отправились в Черкасскую область, а там уже направились в Винницкую.

В 05:08 пришли первые сообщения о работе ПВО Украины. Произошло это в Киевской области. Кстати, в тандеме с ракетами "работали" бессменные беспилотники "Герань-2". А в 05:14 взрывы прозвучали на аэродроме в Староконстантинове в Хмельницкой области, кстати, там была зафиксирована тщетная работа ПВО.

В 05:31 в Винницкой области зафиксировано четыре прилёта. А ещё через четыре минуты (05:35) украинские каналы растеряно доложили своим гражданам, что с кораблей ВМФ РФ из Чёрного моря состоялись пуски "Калибров".

Буквально тут же (05:36) на временно оккупированной Киевом территории Запорожской области слышны мощные взрывы. При этом ни "Калибры", ни "Герани" сюда не долетали. Ракеты "Калибр" до Запорожья долетели чуть позднее — в 05:55, в небе они поменяли направление и пошли в Днепропетровскую область.

С чему всё это.

Збили всі!

По всей вероятности, украинские ресурсы сегодня, 6 апреля, решили отмолчаться. С Запорожской областью не особо получилось, но вот "пропавшие" ракеты в Днепропетровской области и районе Винницкой области весьма интригуют. Поскольку о работе систем ПВО там не сообщалось.

Пропаганда киевского режима сразу заявляла о шести ракетах, из которых три якобы были сбиты. Однако в том же Запорожье было, как минимум, 4 взрыва. И это, на минуточку, по заявлениям укроканалов. И связаны эти взрывы отнюдь не с БПЛА.

Сами местные власти "бодро" отрапортовали о повреждениях в Киеве, Днепропетровской области и временно оккупированной Запорожской области, а также, что аэродром Староконстантинова области "серьёзно обстрелян". Но похоже, киевская власть многое решила утаить. Это означает только одно — русские удары нанесены по самым чувствительным объектам.

Вот, например, что рассказывает о точности русского оружия координатор подполья Харьковской области Сергей Лебедев.

Одной из целей стал Мерефянский мехзавод, где производились и хранились дроны;

Недалеко от завода разгружался состав с украинскими военными и техникой, он тоже поврежден;

Ещё одна цель — танковое училище, куда некоторое время назад завезли иностранные танки с иностранными инструкторами;

Один из ударов пришёлся по зданию РОВД: уничтожено около 15, ранено более 20 силовиков.

Все это не может не говорить о том, что ВС РФ наносят ракетные удары не наобум, а чётко и строго выцелив объект. Отсюда и колоссальные потери у националистов, и постоянные жалобы на работу предателей Украины…