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Любовь Степушова
Польша всё еще думает, что живёт в мирное время. Российская ракета показала, что это не так

39 секунд было у Польши, чтобы сбить российскую ракету. Почему это не было сделано?

3:54
Мир

Российская крылатая ракета, якобы залетевшая на территорию Польши на 39 секунд, стала новостью дня. В Польше и на Украине объяснили, почему её не сбили, а россияне требуют повторить.

39 секунд было у Польши, чтобы сбить российскую ракету. Почему это не было сделано?
Фото: RusVesna

39 секунд поляки не решались сбить российскую ракету

Глава Бюро национальной безопасности Яцек Севьера сообщил, что "сегодня перед рассветом произошло 39-секундное вторжение крылатой ракеты в воздушное пространство Польши".

По его словам событие обсуждалось после 5 часов утра с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышом.

"Главнокомандующий Вооруженными Силами и союзники были немедленно проинформирован о ходе очередного инцидента нарушения границы НАТО боевыми средствами Российской Федерации", — заявил Севьера.

Сам Косиняк-Камыш пояснил, что глубина захода ракеты составила 2 километра. По его словам, F-16 Польши и НАТО были подняты в воздух и "если бы были какие-либо признаки того, что российская ракета направлялась к цели в Польше, то она была бы сбита".

Ранее пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский отметил, что ракета, пролетая рядом с населённым пунктом Осердов, "не была в зоне действия наших наземных огневых средств" и поэтому не могла быть сбита.

"В случае этой ракеты не было решения об её уничтожении. Главной причиной этого было то, что мы видели траекторию её полета. Кроме того, ракета пребывала в нашем воздушном пространстве очень короткое время и не была в зоне действия наших наземных огневых средств", — заявил Горышевский.

Видимо, речь идёт о ПВО.

Польша думает, что она живёт в мирное время. Но это не так

Польские политологи "успокаивают" свой народ, что надо привыкать жить в новой реальности прифронтового государства.

"Мы должны смириться с тем, что война идет прямо рядом с нами, и мы являемся частью противостояния Запада и России", — прямо указывает на суть конфликта эксперт Артур Барткевич.

А оперативный командующий Вооруженными силами Польши Мацей Клиш рассказал, что в "мирное время" у него нет полной свободы действий без анализа возможных последствий падения осколков ракеты. По его словам, оперативный командующий принимает решение сбить цель, но пилот самолёта или оператор ПВО могут не выполнить приказ, если сочтут, что есть угроза для мирного населения от падения обломков.

Варшава всё ещё якобы не догадывается, что своими действиями в плане оказания военной помощи Киеву и участием польских наёмников в рейдах диверсантов в Белгородскую область напрямую втянута в военный конфликт с РФ.

Бандеровец "Мирошников" уверен в Telegram, что поляки и не собирались сбивать ракету в принципе, "даже если бы она куда-нибудь прилетела на их территорию". Потому что для этого нужна политическая воля, которой нет.  Но Мирошников не унывает:

"Сами будем сбивать вражеские ракеты. Сами будем защищать Польшу от потенциальной российской агрессии. Потому что пока стоим мы — поляки в безопасности".

Россияне просят повторить

В российских пабликах решили, что поляки молча наблюдали за полётом ракеты, так как струсили, либо не готовы. Известно, что сегодня не 39, а 7 секунд решают "быть или не быть".

Комментаторы в пабликах уверены, что ракета намеренно была направлена ВКС РФ через территорию Польши, чтобы "подать сигнал" Варшаве, к чему может привести русофобия и помощь Киеву, а также намерение зайти на западную Украину.

Российское командование не подтвердило заход ракеты на территорию Польши. Известно, что утром была массированная ракетная атака по Львовской области с поражением аэродрома, газораспределительной станции. Поражены,  как предполагается, были цех сборки F-16 и центр по подготовке и обучению личного состава.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы польша
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