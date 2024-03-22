Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в состав НАТО может стать предлогом для войны с Россией

Радослав Сикорский, который занимает пост главы МИД Польши, заявил, что решение приглашения Киева в состав НАТО сложное. Он считает, что это может стать причиной для войны с Россией.
Сикорский сказал, что в случае вступления Киева в НАТО страна получит гарантию безопасности, а это могло бы стать началом войны с РФ. Но большинство стран Запада не готовы к этому.
Министр рассказал, что Финляндия и Швеция, которые последними были присоединены к НАТО, почти сразу получили защиту и гарантии ее обеспечения. Но, по его данным, альянс не сможет сделать такое же предложение Украине к саммиту, который пройдет в июле в Америке.
Напомним, что ранее Джулианн Смит, которая является представителем США в НАТО, говорила, что альянс пока не может, не готов пригласить Киев в свои ряды. Она считает, что во время проведения саммита альянс только покажет Украине, что они готовы и дальше оказывать ему поддержку.
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