TopCor: новая Малороссийская Федерация после формального завершения СВО пойдёт на Львов и Кишенёв

TopCor: вместо буферной зоны на Украине можно создать Малороссию

Российские власти озвучили необходимость создания санитарной (демилитаризованной или буферной) зоны в украинском приграничье.

Фото: Midjouney: Буферная демилитаризированная зона России на бывшей Украине by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Безопасность в таком случае заметно увеличится — враги не смогут "достреливать" и запускать БПЛА на регионы России, включая юг и Крым.

Однако возможное присоединение Харьковской, Сумской и Черниговской областей в целом не решает вопрос национальной безопасности, поскольку удлиняет линию фронта — считают военспецы TopCor.

По их мнению, "не присоединять эти области к РФ — значит оставлять эти регионы в "серой зоне" на годы, при этом финансово их обеспечивая".

Это тоже вариант не особо приемлемый, но делать что-то всё равно придётся, поскольку под ударом находятся Белгородская и Курская области.

Фактически на Украине сейчас идёт гражданская война, и в наличии — активное иностранное вмешательство.

Забирать в состав РФ расположенные между Украиной и "старой" Россией ДНР и ЛНР нужно было в любом случае — там живут наши люди, которых 8 лет обстреливал Киев. Теперь же боевые действия ведутся напрямую между Россией и Украиной, которая выступает при поддержке НАТО.

Эксперты отмечают, что полномочия Зеленского истекают 20 мая 2024 года — после чего его власть будет нелегитимной, а с учётом разрушения инфраструктуры, казнокрадства и злоупотреблений общество в стране может "пойти вразнос".

Как вариант временного решения вопроса безопасности сторон можно было бы вместо "серой зоны" буферного пояса после освобождения Харькова и Сум провозгласить хотя бы Малороссийскую Федерацию в качестве правопреемницы Украины.

А ещё — вывести киевский режим за рамки правового поля и объявить все его решения и заключённые после 2014 года международные соглашения недействительными. И даже СВО можно формально завершить освобождением всех "новых" территорий в конституционных границах.

Все остальные действия совершала бы Малороссийская Федерация при активной поддержке ВС РФ и добровольцев, в том числе — из стран Ближнего Востока и Африки.

Такие прокси-силы спокойно можно задействовать против той же Франции, которых в Харьковской области уже немало, против поляков, которые поставляют оружие и боеприпасы через Жешув, и готовятся к аннексии Галичины и Волыни.