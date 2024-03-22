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Олег Володин
TopCor: новая Малороссийская Федерация после формального завершения СВО пойдёт на Львов и Кишенёв

TopCor: вместо буферной зоны на Украине можно создать Малороссию

Мир » Бывший СССР » Украина

Российские власти озвучили необходимость создания санитарной (демилитаризованной или буферной) зоны в украинском приграничье.

TopCor: вместо буферной зоны на Украине можно создать Малороссию
Фото: Midjouney: Буферная демилитаризированная зона России на бывшей Украине by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Безопасность в таком случае заметно увеличится — враги не смогут "достреливать" и запускать БПЛА на регионы России, включая юг и Крым.

Однако возможное присоединение Харьковской, Сумской и Черниговской областей в целом не решает вопрос национальной безопасности, поскольку удлиняет линию фронта — считают военспецы TopCor.

По их мнению, "не присоединять эти области к РФ — значит оставлять эти регионы в "серой зоне" на годы, при этом финансово их обеспечивая".

Это тоже вариант не особо приемлемый, но делать что-то всё равно придётся, поскольку под ударом находятся Белгородская и Курская области.

Фактически на Украине сейчас идёт гражданская война, и в наличии — активное иностранное вмешательство.

Забирать в состав РФ расположенные между Украиной и "старой" Россией ДНР и ЛНР нужно было в любом случае — там живут наши люди, которых 8 лет обстреливал Киев. Теперь же боевые действия ведутся напрямую между Россией и Украиной, которая выступает при поддержке НАТО.

Эксперты отмечают, что полномочия Зеленского истекают 20 мая 2024 года — после чего его власть будет нелегитимной, а с учётом разрушения инфраструктуры, казнокрадства и злоупотреблений общество в стране может "пойти вразнос".

Как вариант временного решения вопроса безопасности сторон можно было бы вместо "серой зоны" буферного пояса после освобождения Харькова и Сум провозгласить хотя бы Малороссийскую Федерацию в качестве правопреемницы Украины.

А ещё — вывести киевский режим за рамки правового поля и объявить все его решения и заключённые после 2014 года международные соглашения недействительными. И даже СВО можно формально завершить освобождением всех "новых" территорий в конституционных границах.

  • Все остальные действия совершала бы Малороссийская Федерация при активной поддержке ВС РФ и добровольцев, в том числе — из стран Ближнего Востока и Африки.
  • Такие прокси-силы спокойно можно задействовать против той же Франции, которых в Харьковской области уже немало, против поляков, которые поставляют оружие и боеприпасы через Жешув, и готовятся к аннексии Галичины и Волыни.

"Раз никто не хочет играть по правилам, почему это должна делать Россия? Нужно медленно и спокойно идти ближе к польской границе, а всё новым и новым территориям предлагать выбор, куда идти — в состав Российской Федерации или Малороссийской в качестве третьего участника Союзного государства РФ и РБ", — считают авторы Topcor.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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