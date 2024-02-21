Дарья Митина: Техас как страна может стать 12-й экономикой мира

Дарья Митина: Техас может стать сильным государством

4:27 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Почему губернатор Техаса Грег Эбботт ставит властям Штатов в пример Владимира Путина и может ли Техас стать отдельным сильным государством, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: flickr.com by World Travel & Tourism Council is licensed under Attribution 2.0 Generic

— Самым ярким мировым событием последних недель стало нашумевшее интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Миллиард просмотров — это только на американских ресурсах. А давайте ещё подсчитаем количество перепечаток на ресурсах других стран. Два миллиарда вполне наберётся. Значит, каждый четвёртый житель планеты имел возможность лицезреть это интервью.

Российское восприятие путинского интервью очень отличается от восприятия западного зрителя, в частности американского, которому интервью и было адресовано.

Проблема в том, что здесь представитель российских элит обращается к представителям элит западных. Это помешало данной беседе стать прорывом информационной блокады. Конечно, западному истеблишменту невыгодно, что позиция официальной России звучит от главы государства в прямом эфире. Но Путин должен был обращаться не к лицемерным капиталистам и бюрократам, цель которых — стереть Россию с лица земли, как когда-то они стёрли Советский Союз, а к миллиардам обычных людей, которые всё правильно понимают, но которым просто не хватает информации. Эту информацию замалчивают и искажают те самые элиты.

Конечно, интервью Путина нашло своего адресата. Путин обращался к американской элите, и она его услышала.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал властям Штатов: вы должны учиться у Путина отстаивать национальный суверенитет и интересы собственной страны.

Почему именно губернатор Техаса, республиканец Грег Эбботт? Сейчас с новой силой разгорелся конфликт Техаса с Вашингтоном. Техас отказался убрать забор из колючей проволоки на границе с Мексикой, через которую идут нелегальные мигранты с юга. Техас в далёком прошлом — это территория Мексики.

Почему администрация Джозефа Байдена заинтересована в том, чтобы как можно больше нелегалов проникло в Штаты именно до президентских выборов в ноябре? Если мигрантов наделить гражданскими правами и выдать им американские паспорта, то они могут голосовать. Администрация Байдена стремится расширить свою электоральную базу: мигранты будут голосовать за демократов. Поэтому губернатор Техаса обвиняет Байдена в нарушении президентской присяги. Согласно этой присяге, президент Америки обязан защищать границы США.

Почему такое повышенное внимание к Техасу? Ведь это не просто транзитная зона, через которую устремляются тысячи мигрантов. Кстати, Техас потратил 125 млн долларов на отправку мигрантов автобусами в другие штаты. Но он заслуживает внимания не только из-за миграции. Техас мог бы стать отдельным государством. По площади он превосходит Францию. С внутренним валовым продуктом 1,8 трлн долларов Техас был бы 12-й экономикой мира, обгоняя экономику:

Южной Кореи,

Бразилии,

Австралии,

Испании,

России.

ВВП на душу техасца — 78 тыс. долларов. В России и Китае — 12 тыс. В Южной Корее — 34 тыс. долларов. В Германии — 50 тыс. То есть Техас может стать сильной страной. Тем не менее вопрос Техаса повис в воздухе. На прошлой неделе его рассматривал американский парламент.

В это время американский сенат голосовал за пакет помощи Израилю, Украине и Тайваню. Из 96 млрд предназначается Киеву 60 млрд, Израилю 14 млрд, сектору Газа 9 млрд и Тайваню 4,8 млрд. При этом вопрос южной границы Штатов был вынесен за скобки, потому что в сенате доминируют демократы. Республиканцы ставили вопрос по-другому: они были готовы проголосовать за пакет финансовой помощи только в увязке с вопросом обустройства южной границы Штатов. Теперь этот вопрос будет рассматривать палата представителей конгресса, где доминируют республиканцы. Они говорят, что без денег на укрепление южной границы у этого пакетного законопроекта шансов нет.