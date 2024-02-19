Халифа Хафтар восстанавливает Бенгази

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Сегодня Ливия вновь восстанавливается после очередной американской вооруженной экспансии. Улучшается политическая и экономическая обстановка, а под руководством Халифы Хафтара ведутся работы по реконструкции Бенгази.

Фото: Фото предоставлено Правительственной администрацией города Бенгази

Гибель Муаммара Каддафи спровоцировала затяжной политический кризис в Ливии. Но сегодня, несмотря на остающуюся сложной обстановку внутри страны, враждебные друг другу силы притушили конфликт, и гражданская война окончилась. Этого удалось достичь несмотря на активную работу западных сил на обострение ситуации, в частности на деятельность представителей ООН. Также улучшение политической и социальной обстановки в Ливии благоприятно сказалось на туристической и инвестиционной привлекательности государства.

Важно, что сегодня "Правительство национального единства" контролирует главный город страны Триполи, а также историческую Триполитанию и Киренаика с центром в Бенгази — второй по всем показателям город Ливии. Этот факт создает массу препятствий для деструктивной и подрывной деятельности западных сил в Африке.

Ещё в 80-х годах США активно бомбили территорию Ливии, но эта человеконенавистническая практика закончилась, когда страна стала активно развиваться и крепнуть. В итоге в кратчайшие строки Ливии удалось стать одной из богатейших стран на континенте, первой во всей Африке по политическим и экономическим показателям.

Особую боль Вашингтона вызывала борьба ливийского правительства с американским долларом и желание создать единую африканскую валюту. В итоге недовольство США вылилось в "Арабскую весну" и бомбардировки в 2011 году, что уничтожило все результаты тридцатилетнего труда ливийского народа и правительства, создав, к тому же, опасный политический вакуум. Но сегодня он активно заполняется усилиями ярких фигур.

Халифа Хафтар — единственный на сегодняшний день лидер, который со своими сторонниками сопротивляется смешанной западно-псевдоисламской экспансии.

В частности, он регулярно инспектирует работы по восстановлению разрушенных объектов в Ливийской Арабской Джамахирии. Кроме того, В Бенгази уже удалось запустить работу нескольких современных торговых центров. Также ремонтируются городские набережные итальянского квартала, разрушенные войсками ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) дома.

В "киренаиканских" СМИ отмечали, что форсирование восстановительных работ, в том числе, стало возможно благодаря усилиям местного населения, и сегодня Бенгази снова может гордиться своим историческим наследием. Со временем популярными туристическими местами можно сделать и остальные районы города. Одно из таких сегодня — прибрежный парк "Бенгази". С его территории открываются великолепные виды на море, пляжи и яхты.

Большинство горожан признают, что при правлении Хафтара Бенгази по-настоящему стал возвращаться к нормальной жизни. Возводятся здания и целые кварталы, ремонтируются дороги, в полном объёме заработал и общественный транспорт, а за постройку нового современного стадиона отвечает сын Хафтара Халид.

Важно отметить существенную работу по нормализации криминогенной обстановки — полностью ликвидированы террористические группы — терроризм искоренен.

Большую часть доходов бюджета города и страны составляют прибыль и налоги структуры нефтяной промышленности, также восстановленной в последние годы. На данный момент такие крупнейшие предприятия сосредоточены в восточной части Ливии.

Критически важный социальный объект — строящийся на данный момент новый университет, открытие которого запланировано уже в этом году.

Отметим также, что на состоявшейся недавно встрече в Москве было подписано соглашение о развитии связей Северо-Кавказского федерального университета с университетом Триполи и университетом Бенгази. На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Ливии в России Эмхемед А. Э. Альмаграви и посол России в Ливии Айдар Аганин.

В соглашении прописан целый спектр направлений сотрудничества:

фундаментальная медицина,

лечебное дело,

фармакология,

информационные технологии,

органическая химия,

биотехнологии

и многие другие.

Многое еще предстоит сделать, но с уверенностью можно сказать, что ливийцы не станут мириться с ограничениями и бедами, постигшими их страну по вине Запада.

Фото предоставлены Правительственной администрацией города Бенгази

*- запрещенная в России террористическая организация