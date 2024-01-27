Мерзкие попытки Демократической партии удержать власть

Сколько Штатов останется в США после выборов: делайте ставки, господа

4:24 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка Мексика

Скандал в ситуации вокруг нелегальной иммиграции на границе США с Мексикой набирает обороты.

Фото: t.me/milinside

Техасские страсти

Представители штата Техас высказали претензии к Белому дому, и генпрокурор Кен Пакстон выступили с критикой действий администрации президента Джо Байдена в отношении границы с Мексикой. Они утверждают, что политика Байдена привела к резкому увеличению числа нелегальных мигрантов, в том числе из стран, представляющих угрозу национальной безопасности.

В частности, Пакстон обвинил Байдена в том, что он "сознательно и преднамеренно" создал условия для "иностранного вторжения". Он также заявил, что администрация Байдена "не выполняет свои конституционные обязанности по защите границ".

Позиция представителей штата Техас отражает настроения многих консерваторов в США, которые считают, что политика Байдена по отношению к границе с Мексикой является слишком мягкой и неэффективной.

Вот конкретные претензии, которые представители штата Техас предъявили к Белому дому:

Администрация Байдена отменила несколько ключевых мер, принятых предыдущей администрацией Трампа для ужесточения контроля над границей, в том числе строительство стены на границе и политику "нулевой терпимости".

Администрация Байдена сократила число пограничников и других сотрудников, отвечающих за охрану границы.

Приняла ряд мер, которые облегчают нелегальным мигрантам получение убежища в США.

Представители штата Техас утверждают, что эти меры привели к тому, что в 2023 году число задержаний нелегальных мигрантов на границе с Мексикой достигло рекордного уровня. Они также утверждают, что среди нелегальных мигрантов, задержанных в Техасе, всё чаще встречаются лица, представляющие угрозу национальной безопасности, в том числе члены террористических группировок.

А насколько вероятно, что конфликт перерастет во что-то серьёзное, и чем это может грозить Байдену, и может ли окончательно отвлечь Соединенные Штаты от Украины?

"Насколько я знаю Техас не ограничился словами, национальная гвардия физически не допускает федеральную пограничную службу к границе. Более того, соседнее "государство" Флорида направило в помощь Техасу свою национальную гвардию. И теперь федеральным властям придётся действовать уже против двух соединённых государств, и я подозреваю что найдутся ещё желающие последовать их примеру", — комментирует ситуацию публицист, Депутат Госдумы РФ, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

Уловки демократов

В таких условиях демократам разумнее всего прекратить такие попытки и попросить Техас о совместном патрулировании: и силами субъектов федерации и силами федерального ведомства. Другое дело, что в разумности Демократической партии приходится сомневаться, как говорится, "чем дальше, тем больше".

У них очень много уже сделано такого, за что надо судить по местным законам. А это значит, что они готовы костьми лечь, чтобы не допустить потери власти. И одно из средств для этого как раз — нелегальная иммиграция. Во многих штатах Америки традиционно контролируемых демократами приняты правила голосования, не требующие предъявления удостоверения личности. Собственно поэтому эти штаты уже много лет и контролируются демократами.

"Цветные" люмпены

Но не только нелегальные иммигранты, конечно, в этом соучаствуют вообще. Демократы традиционно более полувека за максимальное вмешательство государства в экономику, и за максимальную поддержку неработающих всяческими "ништяками".

И, естественно, те, кому не светит хорошая работа, склонны голосовать за Демократическую партию, а это и необразованная часть чернокожих, а именно подачки со стороны демократов и отвратили большую их часть от образования и труда.

Плюс и нелегальные мигранты, которые могут устроиться только на такую нищенскую работу, что проще получать пособия. Так что именно нелегальные мигранты — это один из очень серьёзных избирательных резервов демократов, но не только они. Все низшие слои местного населения (цветные и латиносы) не желающие вписываться в социальное общество, они по больше части за демократов, поскольку демократы настаивают на праве кого угодно не вписывается в общество.

Вот такой "порядок" в США. А сколько штатов останется к началу выборов, уже начинают делать ставки...