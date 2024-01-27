Зеленский: Украина готова войти в состав США вместо Техаса

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова войти в состав США вместо Техаса

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А тем временем Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Незалежная готова войти в состав Соединённых Штатов Америки вместо Техаса.

Фото: Telegram-канал "Царьград"

Об этом сообщила о украинское издание ТСН.

Напомним, Техас на данный момент собирает союзников: кандидат на пост главы президента США Дональд Трамп предложил всем губернаторам-республиканцам направить в Техас свои нацгвардии, которые это тут же сделали.

Губернатор Грег Эбботт сказал, что ещё десять остальных штатов государство готовы помочь в охране границы. По его словам, он готов к возможному конфликту с федералами.