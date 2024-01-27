А тем временем Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Незалежная готова войти в состав Соединённых Штатов Америки вместо Техаса.
Об этом сообщила о украинское издание ТСН.
Напомним, Техас на данный момент собирает союзников: кандидат на пост главы президента США Дональд Трамп предложил всем губернаторам-республиканцам направить в Техас свои нацгвардии, которые это тут же сделали.
Губернатор Грег Эбботт сказал, что ещё десять остальных штатов государство готовы помочь в охране границы. По его словам, он готов к возможному конфликту с федералами.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.