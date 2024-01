Премьер Эстонии может занять место Борреля. Спасайся, кто может?

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас эту должность занимает Жозеп Боррель.

Фото: by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.