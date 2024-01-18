Премьер Эстонии может занять место Борреля. Спасайся, кто может?

Кая Каллас может занять должность Жозепа Борреля

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас эту должность занимает Жозеп Боррель.

Фото: by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

Если это и в самом деле произойдёт, то вполне вероятно, что деятельность на этом посту Борреля покажется сказкой. Каллас, напомним, заявляла, что посещение стран Евросоюза гражданами России является привилегией, которую надо заслужить.

Также она оказалась замешана в скандале, причиной которого стала предпринимательская деятельность её мужа. Он был одним из совладельцев компании, которая продолжала вести дела в России. Как раз в то время, когда Каллас требовала не пускать русских в страны Евросоюза и настаивала на ужесточении санкций.

Собственно, продолжает настаивать и сейчас. А в отставку уходить отказалась, сославшись на то, что не знала о делах мужа.

Теперь, вероятно, её ожидает карьерный взлёт. И не исключено, что так и произойдёт, ведь на высших постах Евросоюза нет ни одного представителя Восточной Европы. И представители восточноевропейских государств полагают, что регион должен получить некоторые посты в руководстве европейского сообщества. Тем более, в свете конфликта на Украине.

Но это только одна часть грудущих изменений. Дело в том, что всё руководство Евросоюза после выборов в Европарламенте в июне может стать женским.

"Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, премьер-министр Дании Метте Фредриксен станет новым президентом Европейского совета, а Кая Каллас займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля", — говорится в сообщении издания Politico.

Которое, надо заметить, объявило такой вариант руководства ЕС "командой мечты", dream team. Учитывая, что все вышеозначенные дамы настроены куда более радикально, чем их коллеги-мужчины, team окажется такой dream, что мало никому не покажется.

Конечно, это пока только вариант. Но вариант вполне реальный. Новый состав Еврокомиссии должен приступить к работе в ноябре этого года.