Дарья Митина: "Судьба Израиля незавидна"

Вооружённый конфликт между Израилем и сектором Газа невозможно остановить без посредника. Почему никто в мире не желает стать таким посредником, чем грозит сектору Газа новая фаза израильской операции, как эти события повлияли на жизнь хасидов в Нью-Йорке, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.