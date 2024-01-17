Дарья Митина: "Судьба Израиля незавидна"

Сектор Газа: новая фаза израильской операции свидетельствует о геноциде

4:38 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Вооружённый конфликт между Израилем и сектором Газа невозможно остановить без посредника. Почему никто в мире не желает стать таким посредником, чем грозит сектору Газа новая фаза израильской операции, как эти события повлияли на жизнь хасидов в Нью-Йорке, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

— Сейчас мир замер в ожидании новой фазы израильской операции в Газе. Новая фаза — это существенное сокращение военного присутствия и наземной операции на территории самой Газы. Потому что потери израильской армии ЦАХАЛ уже превышают те потери, которые израильтяне считают допустимыми. В прессу просачивается информация о реальных, а не об официальных цифрах потерь. Это оказывает фрустрирующее влияние на израильское общество. И израильским руководством было принято решение, что наземная операция будет потихоньку сворачиваться в пользу форсированных авиационных бомбардировок. Ещё не понятно, что для палестинцев хуже. В результате авианалётов уже погибло более 20 тысяч палестинских граждан. И конца этому безобразию не видно.

Израиль действует в полной безнаказанности, ни одна сила в мире сейчас Израилю диктовать не может и не хочет. Нет никаких мирных планов, переговоров. Все потенциальные посредники предпочли самоустраниться. Ощущение, что мировое сообщество умыло руки и отдало палестинский народ на полное уничтожение.

Израиль ввязался в рискованную войну на два фронта. Потому что, помимо Газы, есть ещё север страны, граница с Южным Ливаном. Там идут военные столкновения с ливанской "Хезболлой", которая недавно атаковала военную базу на горе Мерон и штаб-квартиру северного командования ЦАХАЛ в городе Цфат. Это была дронная атака, она нанесла большой ущерб. Акция является ответом на:

убийство представителя ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте,

в Бейруте, нападения на командование "Хезболлы" на юге Ливана.

Помимо авиационных налётов, армия Израиля начала заливать туннели ХАМАС под сектором Газа морской водой, для этого на побережье установили мощные насосы. Сектор Газа испещрён подземными туннелями. Они делаются не только для членов ХАМАС, но и для населения, чтобы люди могли спускаться в бомбоубежища в ходе авиационных налётов. Израиль совершает преступление, заливая туннели водой, прекрасно зная, что там находится мирное население — женщины и дети.

Но вот ирония судьбы. Администрация Нью-Йорка на днях взяла пример с израильской армии: она попыталась залить бетоном (бетоном, не водой) туннели любавических хасидов хабадников. Любавические хасиды хабадники — это большинство населения бруклинского квартала Нью-Йорка, там много синагог. Под синагогами любавические хасиды в пандемию прорыли туннели, чтобы собираться на богослужения, когда действовали санитарно-эпидемиологические ограничения. Такие туннели они прорыли, беря пример с палестинцев. А администрация Нью-Йорка берёт пример как раз с израильтян: она попыталась залить туннели бетоном, тоже невзирая на то, что там находятся семьи любавических хасидов. Любавические хасиды пытались помешать, устроили стычки с полицией. Многие были арестованы, задержаны. Это нечто новое во взаимоотношениях между городской властью и любавическими хасидами.

Это значит, репутация Израиля падает лавинообразно. В мировой прессе репутация Израиля уничтожена самими израильтянами.

Даже в произраильской прессе появляется дискурс, что евреи, которые 70-80 лет назад бежали от истребления из Европы, теперь себя ведут точно так же, как те, кто их истреблял когда-то. Американские СМИ пишут, что израильтяне — это нацисты сегодня.

Судьба Израиля незавидна. Если страна пытается оставить вокруг себя выжженную пустыню, то ничем хорошим это не заканчивается для народа, который так себя ведёт.

Например, в ЮАР группа южноафриканских граждан скрупулезно собрала все свидетельства израильского геноцида последних месяцев и задокументировала в собственной прессе.

В ЮАР признали масштабы реальной бойни в Газе и подали иск против Израиля в международный суд.

Это действительно новшество. Потому что раньше Израиль все осуждали на словах, с высоких трибун ООН. Сейчас это уже приобретает другое измерение.