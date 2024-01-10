Альбин Курти мечтает стать "вождём" албанцев на Балканах

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Похоже, что для "премьера" Косово Альбина Курти несбыточная и весьма опасная идея создания "Великой Албании" всё больше становится навязчивым желанием типа болезненной зависимости. В аналитическом и политологическом сообществе Приштины и Белграда, а также среди политиков в Скопье недавние заявления о намерении его движения "Самоопределение" баллотироваться вместе с тремя оппозиционными албанскими партиями на парламентских выборах в Северной Македонии (они должны состояться в мае этого года) вызвали большой переполох и дали обильную пищу для различных прогнозов и спекуляций.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Примечательно, что несколько месяцев назад косовский министр Любурн Алиу уже высказывался в сходном ключе, утверждая, что "Косово является временным проектом без идентичности до тех пор, пока оно не объединится с Албанией". Тогда на министра ополчились не только местные журналисты и аналитики, но и многие "коллеги по цеху".

Для одних эти идеи (Курти и Алиу) стали отражением многолетнего стремления к "единению албанцев", для других — предвыборным трюком, но почти все согласны с тем, что такая риторика может дестабилизировать ситуацию на всех Балканах.

Собственно, Альбин Курти, который не чужд авантюризму и пустым демагогическим обещаниям, пытается волей или неволей раскачать лодку зыбкого мира в регионе. Тем не менее, его великоалбанские амбиции имеют в косовском обществе глубокие корни.

Ещё несколько лет назад по данным опроса международного агентства Gallup Balkan Monitor, поддержку идее "Великой Албании" выражали не менее 75% респондентов в Косово и до 70% в Албании.

Идея косовских экстремистов

Как известно, одним из идейных постулатов Армии освобождения Косово (АОК) ещё в конце 90-х годов была задача превратить Косово в военно-политический центр "собирания албанских земель".

Бывший "премьер" и в недавнем прошлом одиозный полевой командир АОК Рамуш Харадинай с гордостью заявлял, что он в 2019 году практически договорился с руководством Албании об "объединении", снятии границы между двумя странами и даже о неких совместных шагах по вступлению в ЕС. С этой целью якобы был учреждён специальный фонд. Хорошо, что эта бредовая задумка по разным причинам не воплотилась в жизнь.

Кстати, тот же Альбин Курти в ходе предвыборной кампании в 2021 году активно эксплуатировал схожую идею. Впоследствии многие политики Косово сочли подобные планы "неконституционными", поскольку основной закон квазигосударства не допускает национальное объединение. То есть Курти откровенно лгал избирателям, пытаясь такими уловками получить дополнительные голоса.

Не секрет, что проект "Великой Албании" в его нынешней версии — это в значительной степени проект ЦРУ и наиболее агрессивной части американского истеблишмента, направленный на всемерное ослабление Сербии и вытеснение России из региона. В последние годы к "нежелательной" РФ на Балканах добавился геополитический и основной экономический конкурент и недруг США — Китай.

В настоящее время политэлита Албании избегает использовать выражения "Великая Албания" и "паналбанизм" и говорит лишь об "албанском национальном вопросе". Видимо, перспективы приближения страны к вступлению в ЕС заставляют Тирану тщательно выбирать выражения. Тем более, ЕС требует от соискателей не иметь территориальных споров и претензий к соседям.

По признанию известного в Албании мыслителя и интеллектуала Фатоса Любоньи, "мечта албанцев о том, чтобы однажды объединиться, являлась частью их коллективного сознания" и не становится политической программой лишь потому, что "албанцы всегда были очень слабы".

Сарказм Белграда

Сербский историк Александр Гуджич считает, что "премьер" Косово Курти "хочет стать лидером и вождём албанцев на Балканах". Кстати, президент Сербии Александр Вучич придерживается той же точки зрения с той лишь разницей, что в Белграде придают саркастическое звучание претензиям Курти.

Гуджич заявляет, что Курти сейчас — "самый популярный политик в Косово, он пользуется наибольшей поддержкой граждан Косово албанской национальности", даже несмотря на отсутствие серьёзных прорывов в развитии территории. Подобные оценки звучат и от многих косовских аналитиков.

Албанский журналист и аналитик Бен Андони считает, что "премьер" Косово Альбин Курти выдвигает лозунг участия его движения "Самоопределение" в выборах в Северной Македонии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем Косово и тем самым выдать себя за реформатора и даже личность, которая хочет возродить "албанский мир". Журналист не сомневается, что влияние партии Курти только усилит конфликты и обострит многие проблемы, связанные с албанским фактором в Северной Македонии, где эта этническая группа составляет около 25% населения, а албанский является одним из государственных языков.

Андони напоминает, что Курти впервые объявил о притязаниях "Самоопределения" на Северную Македонию во время своего скандального частного визита в город Тетово в августе прошлого года. "Премьер", как он сам впоследствии утверждал, принял участие в националистической сходке местных албанцев в качестве частного лица, прибывшего поддержать соотечественников. Эта "поддержка", сопровождавшаяся демонстрацией символики "Великой Албании", вылилась в дипломатический скандал между Скопье и Приштиной.

Именно тогда Курти объявил об объединении "Самоопределения" с тремя партиями местной албанской оппозиции (как пишут в Скопье и Приштине, эти партии сами захотели создать предвыборный альянс с движением Курти), что "создало ещё больше проблем на внутренней арене в Северной Македонии", сказал Андони в комментарии для издания Kosovo Online.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски потребовал разъяснений относительно того, позволяет ли македонский закон "О выборах" участие сторонних сил, в частности, косовского движения "Самоопределение", в избирательной кампании в его стране. Как считает Андони, намерения Альбина Курти создали большие проблемы для других албанских политических лидеров в Северной Македонии, которые действительно заботятся о будущем государства.

"Самоопределение" с самого начала имело более широкие амбиции, чем независимость Косово, считает сербский социолог Владимир Вулетич. По его словам, независимость Косово — это только "первый шаг к окончательному решению албанского национального вопроса", как это представляет сам Альбин Курти. Однородное национальное государство (предпочтительно без сербов), включающее всех албанцев региона, является одной из неприкрытых целей Курти и "Самоопределения", считает Вулетич.

По мнению сербского социолога, "мы видим, что наступает время, когда весь мировой порядок находится на "экзамене", когда возникают напряженность и конфликты в разных частях мира (Украина, сектор Газа, Сирия, Армения и Азербайджан и т. д.)". Это, в свою очередь, может серьезно разжечь внутренние проблемы в других странах, и тогда это уже не проблема Сербии и Косово, это проблема в том числе Греции, Черногории, Македонии, то есть тех государств, где исторически проживают албанцы. Он добавляет, что попытка дестабилизировать Северную Македонию станет четким сигналом для других правительств региона и предупреждением о том, что это не конец амбициям Курти.

Смысл "планов громадья"

Тем не менее, говорит Вулетич, действующий "премьер" таким образом, прежде всего, пытается укрепить свои позиции против Белграда. "Его послание заключается в том, что если вы (Сербия) не позволите или не поможете нам немедленно и сейчас решить вопрос о независимости Косово, то мы подожжем все Балканы", — пояснил эксперт.

Историк из Сербии Александр Гуджич указывает, что Греция, Македония и Сербия не будут спокойно смотреть на создание единой Великой Албании и разрушение международно признанных границ, в том числе за счёт их территорий. Трудно сказать, произойдёт ли в какой-то момент объединение Косово с Албанией. "Единственное, что мы можем знать наверняка, если это произойдёт, то приведёт к дестабилизации Балкан", — заключил Гуджич.

Косово в этом году, скорее всего, ожидают внеочередные парламентские выборы. Вполне понятно, что и "премьер" Альбин Курти, и его оппоненты попытаются увлечь избирателей очередными посулами процветания и новыми перспективами для народа типа "Великой Албании", единения Приштины и Тираны, усиления роли квазигосударства в регионе (в той же Северной Македонии). Конечно, трудно себе представить, что в независимой Македонии, члене НАТО и кандидате на вступление в ЕС, в выборах сможет участвовать косовская партия, пусть это и один народ. Те же французы массово не голосуют во франкофонных провинциях Швейцарии и Бельгии, а партии из Германии не помогают сородичам в Австрии, таких аналогий ещё наберётся много.

Скорее всего, эти уловки нужны лишь на злобу дня и для удовлетворения личного честолюбия Курти (в худшем смысле). Не стоит забывать и то, что благие внешне для албанской нации намерения скрывают огромную угрозу миру, стабильности и целостности границ во всё ещё взрывоопасном регионе Западных Балкан.