Накануне на итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский был жалок и растерян. И в этом виде он сделал ряд довольно грустных заявлений.
Конечно, сперва он заручился поддержкой заокеанских партнёров, но тут же оговорился, сказав, что если с Соединёнными Штатами будут накладки (что вряд ли!), то им помогут гости из Азии.
"Что касается финансовой помощи, работаем очень сильно над этим. Я уверен, что Соединённые Штаты Америки нас не предадут. И что то, о чём мы договорились с Соединёнными Штатами, будет выполнено полностью. И Евросоюз выделит средства Киеву в ближайшее время. Я уверен, мы этого достигнем, но это вопрос определённого времени. Решение будет принято в ближайшее время. А если вариант с выделением пакета в 50 млрд евро провалится, то "найдутся другие механизмы помощи", — как мог поддерживал себя гарант Конституции Незалежной.
Ну с Соединёнными Штатами уже всё понятно, лавочка закрывается, а вот что касается "других механизмов", то он, намекая на Азию, ещё более всё затуманил вокруг.
Теперь для граждан Украины, такое странное состояние в их обществе становится уже не просто образом жизни, это становится национальной идеей. С одной стороны, "какой-то комплекс неполноценности", а с другой стороны, ненависть к России, основанная на каких-то мифических, исторических, только им одним известных событиях.
Причём их комплекс неполноценности зависит полностью от Запада. Вот якобы мы доверились заокеанскому доброму дяде (или британскому), а он, этот дядя, взял и почему-то не стал делать всех украинцев счастливыми. Почему-то за украинцев никто не побежал убивать русских, думают они. И этот комплекс неполноценности растёт как снежный ком.
Конечно, это всё к тому же разговору о нехватке государственности, нехватке политической мудрости, да и просто человеческой. Если бы они хотя бы учили историю, то они бы понимали, что вот эта ставка на западную помощь ещё никогда никого до добра не довела.
Но им же и историю учить лень! По их мнению, они её делают сами!
Да и по сути, что они могут дать Западу, кроме зерна, чернозёма и русофобии. Ну это же всё кончается, съедается и приедается. А больше украинцам то и дать Западу нечего. Вернее, продать. Поскольку, чего-чего, а продавать там умеют. Особенно чужое.
Кстати, этим начинает заболевать и Европа. Они продали свою безопасность дядям из Вашингтона, а когда платить стало нечем, то и дядя из Вашингтона им показал большой жирный звёздно-полосатый кукиш…
На этой ноте как раз и хочу подытожить заявление президента Украины Зеленского об "азиатской помощи". Ведь ему сказать-то больше было нечего. Если он выйдет и скажет, что "Америка нам не даст, Европа нам не даст, Азия нам не даст", то он завтра же будет болтаться на столбе.
Закончить речь он хотел эффектно: о том, что глава генштаба Валерий Залужный лично попросил у него разрешения мобилизовать дополнительно полмиллиона украинцев. Зеленский важно уточнил, что пока не утверждал эту цифру, поскольку на проведение такой мобилизации требуются… те же деньги.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".