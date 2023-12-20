Президент Украины Зеленский уже ждёт помощи от Азии

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Накануне на итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский был жалок и растерян. И в этом виде он сделал ряд довольно грустных заявлений.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Конечно, сперва он заручился поддержкой заокеанских партнёров, но тут же оговорился, сказав, что если с Соединёнными Штатами будут накладки (что вряд ли!), то им помогут гости из Азии.

"Что касается финансовой помощи, работаем очень сильно над этим. Я уверен, что Соединённые Штаты Америки нас не предадут. И что то, о чём мы договорились с Соединёнными Штатами, будет выполнено полностью. И Евросоюз выделит средства Киеву в ближайшее время. Я уверен, мы этого достигнем, но это вопрос определённого времени. Решение будет принято в ближайшее время. А если вариант с выделением пакета в 50 млрд евро провалится, то "найдутся другие механизмы помощи", — как мог поддерживал себя гарант Конституции Незалежной.

Ну с Соединёнными Штатами уже всё понятно, лавочка закрывается, а вот что касается "других механизмов", то он, намекая на Азию, ещё более всё затуманил вокруг.

Теперь для граждан Украины, такое странное состояние в их обществе становится уже не просто образом жизни, это становится национальной идеей. С одной стороны, "какой-то комплекс неполноценности", а с другой стороны, ненависть к России, основанная на каких-то мифических, исторических, только им одним известных событиях.

Причём их комплекс неполноценности зависит полностью от Запада. Вот якобы мы доверились заокеанскому доброму дяде (или британскому), а он, этот дядя, взял и почему-то не стал делать всех украинцев счастливыми. Почему-то за украинцев никто не побежал убивать русских, думают они. И этот комплекс неполноценности растёт как снежный ком.

Конечно, это всё к тому же разговору о нехватке государственности, нехватке политической мудрости, да и просто человеческой. Если бы они хотя бы учили историю, то они бы понимали, что вот эта ставка на западную помощь ещё никогда никого до добра не довела.

Но им же и историю учить лень! По их мнению, они её делают сами!

Да и по сути, что они могут дать Западу, кроме зерна, чернозёма и русофобии. Ну это же всё кончается, съедается и приедается. А больше украинцам то и дать Западу нечего. Вернее, продать. Поскольку, чего-чего, а продавать там умеют. Особенно чужое.

Кстати, этим начинает заболевать и Европа. Они продали свою безопасность дядям из Вашингтона, а когда платить стало нечем, то и дядя из Вашингтона им показал большой жирный звёздно-полосатый кукиш…

На этой ноте как раз и хочу подытожить заявление президента Украины Зеленского об "азиатской помощи". Ведь ему сказать-то больше было нечего. Если он выйдет и скажет, что "Америка нам не даст, Европа нам не даст, Азия нам не даст", то он завтра же будет болтаться на столбе.

Закончить речь он хотел эффектно: о том, что глава генштаба Валерий Залужный лично попросил у него разрешения мобилизовать дополнительно полмиллиона украинцев. Зеленский важно уточнил, что пока не утверждал эту цифру, поскольку на проведение такой мобилизации требуются… те же деньги.