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Дмитрий Плотников

Украина: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации

4:05
Мир » Бывший СССР » Украина

Очень популярная в последнее время ярая русофобка Марьяна Безуглая провела своеобразный социологический опрос, результаты которого очень любопытны.

Украина: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации
Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Вопрос этого опроса (простите за каламбур), разумеется, адресован был украинским мужчинам и звучал так: "Готов ли я отказаться от украинского гражданства, чтобы меня не мобилизовали".

"Опрос-эксперимент. Последний на сегодня. Теперь только для мужчин. Чтобы не быть мобилизованным, готов ли я отказаться от украинского гражданства?" — если уж быть совсем точным, спросила она.

Не хочу рассусоливать и нагнетать градус неожиданности, скажу сразу, что более 75% готовы отказаться быть украинцем, лишь бы только их не взяли на войну с Россией.

За вариант "да" проголосовало 75% респондентов. Всего в опросе принимали участие примерно 4800 человек. Ряд пользователей возмутились тем, что в опросе принимали участие женщины. Но участие женщин в опросе очевидно. Накануне, 18 декабря, депутат Рады от "Голоса" Инна Совсун заявила, что для усиления "обороны" в стране могут ввести мобилизацию женщин.

Не знаю, чем руководствовалась Марьяна Безуглая (так и подмывает называть её Безумной), но не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что нынешние украинцы уже всё поняли и "штурмовым мясом" они быть уже не хотят.

А ведь помните, буквально пару недель назад в украинском обществе был такой месседж (идея), что якобы государственность Украины состоялась. Она, мол, сплотилась.

И вот как итог: вот и вся вам, что называется, государственность.

Может быть, какие-то задатки государственности у них были после распада Советского Союза, когда они всё-таки неплохо жили на ещё не разворованных советских ресурсах. Но нынешняя ситуация показывает, что как государственность "это образование" ничтожно, тем более оно ни разу не проходило никакого серьёзного испытания. Майдан государственным испытанием у меня язык не поворачивается назвать.

Да, есть народы, нации, но всё это проверяется долгими и порой тяжёлыми испытаниями. А тут взять каких-то 30 лет, а страну уже лихорадит и трясёт во все стороны.

Давайте посмотрим на статистику: каждый четвёртый житель Украины выехал из страны. Это говорит о том, что люди так "невероятно обожают страну", что аж убегают из неё? Причём бежали во все стороны: и к ненавистным москалям, и к полякам, и в Среднюю Азию, ну и, конечно, за океан.

Причём вот на чём хочу сделать акцент, пока ещё была профессиональная армия, как-то всё это держалось. А потрепали вооружённые силы Украины (тоже сообранные по всему миру) — и рухнул весь глиняный столб государственности.

Ну и на затравку. Все вот эти опросы Марьяны Безуглой опубликованы как раз к первой итоговой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Кстати, очень хочется взглянуть на демократичность этой пресс-конференции и как она вообще будет строиться. Не секрет, что на недавней пресс-конференции президента России Владимира Путина все западные обозреватели, включая украинских, отметили что всё прошло на высочайшем демократическом уровне. И авторитаризмом в России почему-то не пахнет.

Ну и напоследок, сама же Безуглая провела такой же опрос для женщин: "Готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца?"

Промежуточные итоги опроса показали невысокий интерес к этой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только чуть более 20% изъявили такое желание.

Намудрили там что-то с государственностью.

Принудительная мобилизация на Украине | Беспредел ТЦК | Буданов: у ВСУ большие потери
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир зеленский
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