США вводят запрет на российский уран, чтобы разрушить Евросоюз

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Для чего Штаты вводят запрет на импорт российского урана, в чём суть игры США на понижение на мировом рынке, хочет ли Запад сделать Россию своей колонией, откажется ли ЕС от российского урана и чем Венгрия отличается от других стран ЕС, Pravda.Ru рассказал директор Института нового общества, автор телеграм-канала "Политэкономия — Колташов" Василий Колташов.

Фото: 4esnok.by

— Василий Георгиевич, Штаты хотят запретить импорт российского урана, хотя поставки этого топлива составляют в США 25%. Зачем им это надо, ведь это увеличит стоимость электроэнергии в Америке?

— На свете существует неоколониализм, в том числе по отношению к нам. То есть Запад хотел бы, чтобы Россия была его колонией.

Украину готовили к войне с Россией не потому, что Россия плохая, а чтобы добраться до ресурсов Сибири.

Возникает неприятная для Запада ситуация: с одной стороны, нужно бороться против России; с другой стороны, нужно где-то получать уран.

Штаты весь 2023 год боролись за относительно низкие цены на углеводороды. В некотором смысле они своей цели достигли, потому что год мы закрываем на отметках 73-74 доллара за баррель — это то, что было летом, хотя нефть поднималась до 94 долларов. Но это не помогает Америке. То есть, обменивая доллары на энергоресурсы, в цену которых заложена очень скромная прибыль из-за пониженных цен, Штаты всё равно свою энергетическую проблему не решают. Им нужно, чтобы атомная генерация обеспечивала дешёвую энергию, без которой не состоится новое "экономическое чудо" хотя бы даже в секторах, в которые Штаты вкладывают огромные государственные усилия. Поэтому им нужен уран.

Штаты посредством высоких ставок всех подвластных им центральных банков, может быть, за исключением банка Японии, играют на понижение. Вся американская политика в отношении мирового товарного рынка — это игра на понижение. Частью игры на понижение является потолок цен на российскую нефть. Да, он не работает. Но сам принцип потолка направлен не столько против российской нефти, сколько против нефти вообще.

Почему возникла солидарность в организации ОПЕК+ по этому вопросу? Потому что все понимают: если чья-то нефть будет иметь пониженную цену, чего хотели бы на Западе, то вся нефть должна следовать за этой нефтью. Кто-то демпингует, и всем приходится снижать цены.

Штаты хотели бы, чтобы здесь в первую очередь действовал Евросоюз. Вообще, если мы посмотрим на американскую политику санкций против товаров из России и Китая, то увидим, что Евросоюз идёт в передовиках у Штатов. Это удивительно, потому что ЕС наносит невероятный ущерб собственной экономике.

В Германии сейчас обсуждается проблема чёрной металлургии: 80 тысяч человек занято в этой сфере, на их плечах держатся четыре миллиона рабочих мест. Энергия дорогая, российского газа больше нет, вся отрасль может посыпаться, а с ней посыплется огромный пласт экономики. Олаф Шольц на этом фоне заявил, что Россия виновата, она газ не поставляет. Но политика в Брюсселе не меняется. Поэтому ЕС будет искать способы, как в обход позиции Венгрии ввести запрет на поставки российского обогащённого урана. Венгрия просто не хочет совершать экономическое самоубийство. А Штаты заинтересованы в том, чтобы европейская промышленность погибла.

Многолетний период нулевых ставок в Евросоюзе, пониженная ставка в США привели к тому, что искусственно поддерживались избыточные производственные мощности. Они не были бы избыточными, если бы произошла девальвация доллара или евро в 2008–2020 годах. Этого Запад не захотел, потому что это сразу бы его поставило на то место, где он должен находиться в мировой экономической системе. Поэтому Штатам важно уничтожить экономику Евросоюза. Если при этом погибнет французская атомная генерация, ничего страшного для США. Просто Франция будет покупать некоторые товары в Америке. Во Франции будет по-прежнему дороговизна, а Штаты смогут поддержать кластерное восстановление своей экономики. Главное, чтобы была дешёвая электрическая энергия, чтобы обогащённого урана хватало.

Если ЕС не будет покупать обогащённый уран, сломив сопротивление Венгрии, то это нанесёт ущерб, промышленные предприятия будут гибнуть. В Евросоюзе уже невыгодно:

производить пластик,

заниматься химической промышленностью,

производить удобрения.

Потому что все энергоресурсы стоят очень дорого для ЕС, особенно для центральноевропейских стран. Это устраивает Америку. Цены на уран и на все энергоресурсы будут пониже. Поэтому разрушение экономики ЕС и разрушение атомной генерации в ЕС, в том числе посредством ударов по позициям Росатома, входит в американскую стратегию игры на понижение. Закончиться эта игра должна тем, что весь мир встанет на колени и будет просить у Штатов экономический рост. Это то, что Штаты себе представляют. Но у них это не получится.