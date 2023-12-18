Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

США вводят запрет на российский уран, чтобы разрушить Евросоюз

0:47
Мир

Для чего Штаты вводят запрет на импорт российского урана, в чём суть игры США на понижение на мировом рынке, хочет ли Запад сделать Россию своей колонией, откажется ли ЕС от российского урана и чем Венгрия отличается от других стран ЕС, Pravda.Ru рассказал директор Института нового общества, автор телеграм-канала "Политэкономия — Колташов" Василий Колташов.

США вводят запрет на российский уран, чтобы разрушить Евросоюз
Фото: 4esnok.by

— Василий Георгиевич, Штаты хотят запретить импорт российского урана, хотя поставки этого топлива составляют в США 25%. Зачем им это надо, ведь это увеличит стоимость электроэнергии в Америке?

— На свете существует неоколониализм, в том числе по отношению к нам. То есть Запад хотел бы, чтобы Россия была его колонией.

Украину готовили к войне с Россией не потому, что Россия плохая, а чтобы добраться до ресурсов Сибири.

Возникает неприятная для Запада ситуация: с одной стороны, нужно бороться против России; с другой стороны, нужно где-то получать уран.

Штаты весь 2023 год боролись за относительно низкие цены на углеводороды. В некотором смысле они своей цели достигли, потому что год мы закрываем на отметках 73-74 доллара за баррель — это то, что было летом, хотя нефть поднималась до 94 долларов. Но это не помогает Америке. То есть, обменивая доллары на энергоресурсы, в цену которых заложена очень скромная прибыль из-за пониженных цен, Штаты всё равно свою энергетическую проблему не решают. Им нужно, чтобы атомная генерация обеспечивала дешёвую энергию, без которой не состоится новое "экономическое чудо" хотя бы даже в секторах, в которые Штаты вкладывают огромные государственные усилия. Поэтому им нужен уран.

Штаты посредством высоких ставок всех подвластных им центральных банков, может быть, за исключением банка Японии, играют на понижение. Вся американская политика в отношении мирового товарного рынка — это игра на понижение. Частью игры на понижение является потолок цен на российскую нефть. Да, он не работает. Но сам принцип потолка направлен не столько против российской нефти, сколько против нефти вообще.

Почему возникла солидарность в организации ОПЕК+ по этому вопросу? Потому что все понимают: если чья-то нефть будет иметь пониженную цену, чего хотели бы на Западе, то вся нефть должна следовать за этой нефтью. Кто-то демпингует, и всем приходится снижать цены.

Штаты хотели бы, чтобы здесь в первую очередь действовал Евросоюз. Вообще, если мы посмотрим на американскую политику санкций против товаров из России и Китая, то увидим, что Евросоюз идёт в передовиках у Штатов. Это удивительно, потому что ЕС наносит невероятный ущерб собственной экономике.

В Германии сейчас обсуждается проблема чёрной металлургии: 80 тысяч человек занято в этой сфере, на их плечах держатся четыре миллиона рабочих мест. Энергия дорогая, российского газа больше нет, вся отрасль может посыпаться, а с ней посыплется огромный пласт экономики. Олаф Шольц на этом фоне заявил, что Россия виновата, она газ не поставляет. Но политика в Брюсселе не меняется. Поэтому ЕС будет искать способы, как в обход позиции Венгрии ввести запрет на поставки российского обогащённого урана. Венгрия просто не хочет совершать экономическое самоубийство. А Штаты заинтересованы в том, чтобы европейская промышленность погибла.

Многолетний период нулевых ставок в Евросоюзе, пониженная ставка в США привели к тому, что искусственно поддерживались избыточные производственные мощности. Они не были бы избыточными, если бы произошла девальвация доллара или евро в 2008–2020 годах. Этого Запад не захотел, потому что это сразу бы его поставило на то место, где он должен находиться в мировой экономической системе. Поэтому Штатам важно уничтожить экономику Евросоюза. Если при этом погибнет французская атомная генерация, ничего страшного для США. Просто Франция будет покупать некоторые товары в Америке. Во Франции будет по-прежнему дороговизна, а Штаты смогут поддержать кластерное восстановление своей экономики. Главное, чтобы была дешёвая электрическая энергия, чтобы обогащённого урана хватало.

Если ЕС не будет покупать обогащённый уран, сломив сопротивление Венгрии, то это нанесёт ущерб, промышленные предприятия будут гибнуть. В Евросоюзе уже невыгодно:

  • производить пластик,
  • заниматься химической промышленностью,
  • производить удобрения.

Потому что все энергоресурсы стоят очень дорого для ЕС, особенно для центральноевропейских стран. Это устраивает Америку. Цены на уран и на все энергоресурсы будут пониже. Поэтому разрушение экономики ЕС и разрушение атомной генерации в ЕС, в том числе посредством ударов по позициям Росатома, входит в американскую стратегию игры на понижение. Закончиться эта игра должна тем, что весь мир встанет на колени и будет просить у Штатов экономический рост. Это то, что Штаты себе представляют. Но у них это не получится.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы франция германия олаф шольц любовь степушова василий колташов
Новости Все >
Эксперт Чаплин рассказал, как избавиться от плесени в доме
EClinicalMedicine: ожирение может повышать риск развития рака поджелудочной
40-летняя Ксения Бородина рассказала, появится ли еще в эфире "Дома-2"
Поражение Запада случится в конфликте с Россией у границ Словакии
Financial Times: в усталости от конфликта на Украине виноваты сами западные политики
Залужный отказался отвечать, возможно ли контрнаступление ВСУ в 2024 году
В Бурятии военнослужащего приговорили к пяти годам колонии за уклонение от службы
В Петербурге задержаны несовершеннолетие, повредившие двери в квартирах военкоров
Дандыкин: Киев "поставит под ружьё" женское население Украины
Попова объяснила вспышку микоплазменной пневмонии в России
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Бутоны станут огромными: спатифиллум сразу покроется цветами от чайной ложки этого продукта
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
Болгария воюет с прошлым: в Софии сносят монумент Красной армии Михаил Плисюк Все интересанты — на старте. Новая война будет в Йемене Любовь Степушова Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Очищающие дом растения: от пыли, сигаретного дыма и канцерогенов
Очищающие дом растения: от пыли, сигаретного дыма и канцерогенов
Последние материалы
Попова объяснила вспышку микоплазменной пневмонии в России
В Прикамье подвергнут судебному разбирательству школьников за поджоги трансформатора и устройства для СМИ
Эксперт рассказал, что дозволено делать инспектору ГИБДД
Экономист Проданова: ЦБ будет сдерживать курс доллара в этом году
Самая дорогая и малогабаритная студия в Москве продается за 51 млн рублей
21-летняя домашняя древесная лягушка с удовольствием принимает ванну
Винер назвала позором участие России в Олимпиаде без флага и гимна
Охлобыстин поддержал Путина: "Уважаю. Голосую. Гойда, вождь!"
Залужный раскритиковал решение Зеленского по увольнению военкомов
США вводят запрет на российский уран, чтобы разрушить Евросоюз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников