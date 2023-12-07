В США назвали условия вовлечения в конфликт с РФ. Каковы реальные риски?

4:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался о возможности прямого столкновения США и России. По его мнению, такой сценарий вполне возможен при условии победы России над Украиной. Pravda.Ru беседует с экспертами о том, насколько вероятно, что Вашингтон примет решения вовлечься в противостояние с Москвой.

Фото: m.politnavigator.net

Позиция США

"Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если (президент России Владимир. — Ред.) Путин одержит стратегическую победу на Украине", — цитирует Кирби РИА Новости.

Соответствующее заявление представитель Белого Дома сделал во время брифинга. Он также оценил шансы Киева одержать победу в конфликте с РФ. "Существует большой риск того, что Украина может проиграть", — отмечал Кирби.

6 декабря президент США Джо Байден в ходе спецобращения к конгрессу по Украине заявил, что Россия после победы над Киевом нападет на страны НАТО. "Если президент России Владимир Путин возьмет Украину, то он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", — заявил тогда американский лидер.

Более того, о тяжелом положении Украины заявлял и официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он объяснил, что это связано с тем, что у Украины заканчиваются средства поддержки, выделяемые Вашингтоном.

"Что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает", — говорил Миллер, подчеркивая, что из изначально выделенных Вашингтоном средств Украина уже потратила более 97% поддержки.

Реакция России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, реагируя на соответствующие заявление американской стороны, заметил, что в США "потеряли связь с реальностью".

"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации [...] Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — отметил дипломат.

Более того, Антонов призвал американские власти "одуматься и перестать сеять хаос по всему миру".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Вашинтона, отметил, что Кремль сожалеет из-за того, что в США используют РФ как инструмент "демонизации".

"Мы видели и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию в своих внутренних делах. И в данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны. Мы считаем, что это весьма-весьма досадная практика", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Не в этом году

Дмитрий Таран, военный аналитик, политолог, прокомментировал Pravda.Ru ситуацию с появлением в повестке обсуждения "прямого столкновения" России и США. По его мнению, подобные дискуссии являются "накачиванием истерии".

"Вот этот психологический период сейчас происходит. Такой же был психологический период в 1961 году, когда был Карибский кризис. Но это управляемый процесс, в результате которого будет определенная перезагрузка. Я думаю, что в этом году все будет нормально. Самое главное, чтобы не делать больших ошибок, не садиться за стол переговоров, куда нас заманивают и так далее, держать свою линию и все будет хорошо. Я думаю, что вся эта истерия сойдет на нет, придет к каким-то прогнозируемым целям. Идет трансформация", — убежден эксперт.

С ним согласился и опрошенный Pravda.Ru Станислав Тарасов, политолог, историк.