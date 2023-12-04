Политолог: Индия помогла Штатам обойти Россию и Китай

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Как Индия помогла Штатам обойти Россию и Китай и почему в Индии резко изменилось отношение к семье Ганди, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Фото: facebook.com/ OPIC

— Дмитрий Анатольевич, в сфере мировой экономики идёт борьба финансистов с промышленниками. Понятно, что в Штатах всё контролируют финансисты. Но при этом в США, в отличие от Европы, есть старые мощные производства.

— Всякое есть. Есть свой реальный сектор, есть переезжающий европейский сектор, потому что половина автомобильных предприятий Германии уже объявила об отъезде в Штаты. Но есть и "ржавый пояс":

Детройт,

Чикаго.

Это промышленные предприятия, которые не нашли своего места в новом разделении труда. Дело в том, что уровень жизни в Америке слишком высокий. Многие вещи производить не выгодно. Поэтому их производили в Китае. А теперь будут производить в Индии. В Индии и дешевле, и больше лояльности к Штатам. Американцы девять лет активно работали с Индией, чтобы сделать её союзником США.

— Индия была в Движении неприсоединения, и эти традиции остались. Она и не с нами, и не с США.

— Люди погибли, которые создали эти традиции. Все убиты. А Нарендра Моди из другого лагеря. Поскольку он крайне ярый националист, то обязательно пойдёт на союз с Америкой. Вопрос в том, насколько долго будет длиться этот союз. Как только Моди поймёт, что он выжал из Америки всё, что надо, союз тут же закончится. Американцы выкармливали индийского слона, чтобы затоптать китайского дракона. Что они будут делать со слоном? Его же надо на привязи держать.

Моди заявил: Индия прошла 10 тысяч лет порабощения, теперь будет 10 тысяч лет величия. Это напоминает Гитлера, тот тоже тысячелетний рейх строил.

Конечно, это позиция Моди, а не позиция Индии как страны, но он её лидер и довольно популярный, причём свою популярность заработал именно на индуистко-мусульманских конфликтах.

— Повысит ли это уровень жизни в Индии? Я понимаю, что там есть богатые люди, но их крайне мало.

— Да, в Индии царит нищета. Нищета — это рычаг развития. Они же за копейки работать будут. При этом сельское хозяйство само себя кормит: можно забыть о нём, ничего туда не вкладывать. А для промышленности есть практически бесплатная рабочая сила, производи что хочешь. И если американцы их поддерживают, то в первую очередь они дают рынки. Как в своё время китайцам, когда Штаты тоже боролись против нас.

Американцы выкормили китайского дракона, чтобы победить русского медведя, теперь выкармливают индийского слона, чтобы затоптать несчастного дракона.

— Только они ни медведя не убили, ни дракона не затоптали, да и со слоном пока ситуация спорная.

— В том-то и дело. И медведь, и дракон целы. Вопрос: что со слоном делать? Он же не будет стоять и ждать, когда его подоят, он же начнёт бивнями стучать и хоботом за всё хвататься. Моди не для того создаёт великую Индию, чтобы таскать каштаны из огня для американцев, он для себя это делает.

Но там скорее англичане в выигрыше: и поумнее, и Индию лучше знают. Американцы — народ ломового подхода. Хотя операция с Моди была классная. Я впервые увидел разумную американскую политику, потому что одним ударом попало и нам, и китайцам. Китайцам уже надо не Америку догонять, а отбиваться от догоняющей Индии. Кроме того, Россия и Индия перестают быть стратегическими союзниками.

Нельзя быть одновременно стратегическим союзником США и России. Это можно было в 1990-е годы, но не сейчас.

— Вы думаете, что мы потеряли Индию, несмотря на прошедший недавно саммит?

— Нет. Мы её никогда и не приобретали. Да, была "дорогой товарищ Индира Ганди", но со смертью Раджива Ганди наше влияние в Индии резко сократилось. Если бы у власти оставался кто-то из семьи Ганди, то даже после распада СССР Индия старалась бы поддерживать союз с нами. А сейчас уже нет этой семьи. Более того, Моди объявил их ставленниками английского империализма, предателями Индии. Не он лично, он человек неглупый, но в его окружении публикуется, что Индийский национальный конгресс — это британский проект, с нехорошими людьми.

— Историю везде и всегда переписывают, и там бесконечное количество лжи. Но время всё равно всё расставит на свои места.