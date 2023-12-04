Политолог: России сейчас не нужны политические перемены

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Как президентские выборы в России, Штатах и на Украине повлияют на ход СВО, будет ли политика Трампа отличаться от политики Байдена на Украине и почему для продолжения боевых действий не имеет значения, кто возглавит украинское правительство, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой д. полит. н., профессор РАНХиГС Александр Михайленко.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

— Александр Николаевич, скоро предстоят выборы в России, США и на Украине. Насколько их результаты повлияют на международные процессы, в том числе на события на Украине?

— Штаты — это очень мощная страна, они вторые по ВВП, по паритету покупательной способности, у них больше 700 военных баз по всему земному шару. То есть это очень важный игрок на мировой арене, и с ним нельзя не считаться. Поэтому многое зависит от того, какие там будут результаты выборов. Хотя, с другой стороны, могут быть какие-то нюансы в подходах Республиканской и Демократической партий во внешнеполитических вопросах, но основной курс всё-таки определяется не партиями, не президентами. В Штатах управляет так называемое "глубинное государство" (deep state), оно включает в себя:

государственный аппарат,

военно-промышленный комплекс.

Например, из-за конфликта на Украине идут деньги на американский ВПК, на производство и обновление оружия. Для ВСУ сбрасывается всё то, что уже устарело, а для Штатов разрабатываются новые виды оружия. Понятно, кто остаётся в выигрыше. Поэтому резкого движения политики в разумную сторону вряд ли стоит ожидать.

Что касается выборов на Украине. Их результат не имеет значения, потому что украинский президент — это марионетка. У них больше половины государственного бюджета — это помощь Запада. Вот представьте себе, выбрали Трампа, Трамп говорит: "Всё, больше никакой помощи", — и у Украины не будет этих денег. На что они будут жить? Вооружение к ним идёт тоже западное. Эффективность боевых действий зависит от обеспеченности информацией. Для Киева она считывается с западных спутников, и её обработка тоже проводится на западной технике, западными информационно-аналитическими системами. То есть для Украины главное, поможет ей Запад или нет, а кто именно станет президентом, уже не имеет значения.

Что касается российских выборов, наш президент на данный момент — это очень сильная фигура в международном плане. И в такие острые моменты истории желательно, чтобы резких изменений в этом плане не было.