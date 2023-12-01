Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам

6:25 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

У всех ещё свежи в памяти пропагандистские потуги "премьер-министра" Косово Альбина Курти, когда в ходе странного приезда в Северную Македонию (СМ) в августе этого года в обход дипломатического протокола он участвовал в мероприятиях, прославляющих "Великую Албанию" (ВА), в частности в городке Тетово. Албанцы в СМ составляют 25% населения, а их язык является одним из официальных в государстве. Вдохновлённые поддержкой преданного "великоалбаниста" из соседнего Косово местные националисты устроили перформанс с демонстрацией флагов и символики ВА. Курти с охотой поучаствовал в этом незаконном сборище, поприветствовав соотечественников.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Тогда это событие вызвало большой резонанс в Северной Македонии, да и во всём регионе. Разразился скандал. Президент СМ Стево Пендаровски обещал найти и наказать виновных в случившемся. Но "круги на воде" быстро исчезли, тем более, что на Западе не наблюдалось кпкой-то внятной реакции либо осуждения подобной выходки. К слову, в самой Албании, согласно исследованиям общественного мнения и выводам экспертов, идея создания ВА не пользуется поддержкой населения. Приштина же наоборот имеет этот постулат "в запасе", там мечтают, что когда-нибудь Косово и Албания станут единым государством.

Планов громадьё!

Аналитики из Германии, в частности, крупнейшего СМИ Deutsche Welle* считают, что Альбин Курти хотел бы пойти дальше и объединить в одно государство всех албанцев, разбросанных по просторам бывшей Югославии. А это уже очень серьёзная и опасная затея, связанная как с переделом границ, так и разрушением хрупкой системы безопасности на Западных Балканах, практически угроза миру и стабильности. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Der Spiegel сказал, что Курти "намерен возглавить "Великую Албанию"… и доминировать на Балканах".

После скандальной выходки Курти "президент" Косово Вьоса Османи попыталась сгладить и по возможности нейтрализовать возникшее у многих непонимание и возмущение. Она пояснила для прессы, что, "премьер" действовал как частное лицо, не имел намерений нанести ущерб отношениям с СМ, он только навестил местных албанцев для поддержания связей. Дескать, СМИ, как всегда, "раздули" это событие до масштабов сенсации и т.д.

Буквально на днях в Приштине состоялся торжественный парад в ознаменование Дня косовских сил безопасности, на котором присутствовали Курти, Османи и другие представители косовских властей. Часть военнослужащих демонстрировала символику “Великой Албании”, прославляли память о кровавой Армии освобождения Косово, повинной в истреблении и изгнании из Косова и Метохии (КиМ) сербского населения. Это событие вызвало большой резонанс в Белграде.

Реакция Сербии

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич убеждён, что более чем вековая история, связанная с идеей создания "Великой Албании”, "представляет наибольшую угрозу миру на Западных Балканах, а также в Европе после украинского кризиса". Дачич сказал, что “Сербия видит и осуждает демонстрацию символики ВА”. К сожалению, подчеркнул политик, другие люди в Европе тоже это видят, но молчат. Означает ли это молчание согласие с тем, что делают албанцы? Таким образом, отсутствие должной реакции, считает Дачич, приобретает определённое значение, потому что идея создания ВА становится законной целью, за которую борются все албанские политические партии, независимо от того, находятся ли они в Косово, Албании, Северной Македонии, Черногории или на юге Сербии. Как считают в Белграде, Западу стоило бы более пристально присмотреться и проанализировать чрезвычайно опасные лозунги о "Великой Албании".

Примечательно, что Альбин Курти эксплуатирует тезис о Великой Албании уже многие годы, в том числе, когда он шёл на выборы, и когда победила его партия "Самоопределение" в 2021 году. В то же время известные косовские аналитики Астрит Гаши и Имер Мушколяй считают, что "Альбин Курти с самого начала оказался супермошенником в отношении союза с Албанией", дескать, он просто лгал избирателям, потому что конституция Косово не допускает "национальное объединение". Кроме того, они не верят, что "граждане Косово в подавляющем большинстве проголосуют за это".

В то же время в Приштине сообщают, мэр Тираны Эрион Велиай заявил недавно, что "это вопрос времени, когда Албания и Косово станут единым целым".

Как бы то ни было, но в Сербии, где имеется большое албанское меньшинство, представленное, в том числе, и в парламенте страны, в Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговине в полной мере осознают опасность и угрозу великоалбанской шовинистской идеологии и националистических проявлений. Подобные идеи вполне способны стать "вирусными" и оказать негативное влияние на шаткое политическое и межэтнические равновесие на Западных Балканах, до сих пор не окрепшее после распада Югославии. Отдельные албанские политические деятели, в том числе в Сербии, пытаются спекулировать на теме "защиты прав этнических албанцев" и требовать от Запада оказывать влияние на балканские правящие элиты по поводу своих мнимых тревог. Албанцы Сербии уже пытались в текущем году просить защиты у политиков и членов конгресса в Вашингтоне, правда, без видимых результатов.

Белград, как представляется, намерен держать эту проблему на чутком контроле и пытаться доводить собственные озабоченности до сведения ЕС и США.

* заблокировано в России в марте 2022 года решением Роскомнадзора.