Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Плисюк

Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам 

6:25
Мир » Европа » Балканы

У всех ещё свежи в памяти пропагандистские потуги "премьер-министра"  Косово Альбина Курти,  когда в ходе странного приезда в Северную Македонию (СМ)  в августе этого года в обход дипломатического протокола он участвовал в мероприятиях, прославляющих "Великую Албанию" (ВА), в частности в городке Тетово. Албанцы в СМ составляют 25% населения, а их язык является одним из официальных в государстве. Вдохновлённые поддержкой преданного "великоалбаниста" из соседнего Косово местные националисты устроили перформанс с демонстрацией флагов и символики ВА. Курти с охотой поучаствовал в этом незаконном сборище, поприветствовав соотечественников. 

Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам 
Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Тогда это событие вызвало большой резонанс в Северной Македонии, да и во всём регионе. Разразился скандал. Президент СМ Стево Пендаровски обещал найти и наказать виновных в случившемся. Но "круги на воде" быстро исчезли, тем более, что на Западе не наблюдалось кпкой-то внятной реакции либо осуждения подобной выходки. К слову, в самой Албании, согласно исследованиям общественного мнения и выводам экспертов, идея создания ВА не пользуется поддержкой населения. Приштина же наоборот имеет этот постулат "в запасе", там мечтают, что когда-нибудь Косово и Албания станут единым государством. 

Планов громадьё!

Аналитики из Германии, в частности, крупнейшего СМИ Deutsche Welle* считают, что Альбин Курти хотел бы пойти дальше и объединить в одно государство всех албанцев, разбросанных по просторам бывшей Югославии. А это уже очень серьёзная и опасная затея, связанная как с переделом границ, так и разрушением хрупкой системы безопасности на Западных Балканах, практически угроза миру и стабильности. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Der Spiegel сказал, что Курти "намерен возглавить "Великую Албанию"… и доминировать на Балканах". 

После скандальной выходки Курти "президент" Косово Вьоса Османи попыталась сгладить и по возможности нейтрализовать возникшее у многих непонимание и возмущение. Она пояснила для прессы, что, "премьер" действовал как частное лицо, не имел намерений нанести ущерб отношениям с СМ, он только навестил местных албанцев для поддержания связей. Дескать, СМИ, как всегда, "раздули" это событие до масштабов сенсации и т.д. 

Буквально на днях в Приштине состоялся торжественный парад в ознаменование Дня косовских сил безопасности, на котором присутствовали Курти, Османи и другие представители косовских властей. Часть военнослужащих демонстрировала символику “Великой Албании”, прославляли память о кровавой Армии освобождения Косово, повинной в истреблении и изгнании из Косова и Метохии (КиМ) сербского населения. Это событие вызвало большой резонанс в Белграде. 

Реакция Сербии

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич убеждён, что более чем вековая история, связанная с идеей создания "Великой Албании”, "представляет наибольшую угрозу миру на Западных Балканах, а также в Европе после украинского кризиса".  Дачич сказал, что “Сербия видит и осуждает демонстрацию символики ВА”. К сожалению, подчеркнул политик, другие люди в Европе тоже это видят, но молчат. Означает ли это молчание согласие с тем, что делают албанцы? Таким образом, отсутствие должной реакции, считает Дачич, приобретает определённое значение, потому что идея создания ВА становится законной целью, за которую борются все албанские политические партии, независимо от того, находятся ли они в Косово, Албании, Северной Македонии, Черногории или на юге Сербии. Как считают в Белграде, Западу стоило бы более пристально присмотреться и проанализировать чрезвычайно опасные лозунги о "Великой Албании". 

Примечательно, что Альбин Курти эксплуатирует тезис о Великой Албании уже многие годы, в том числе, когда он шёл на выборы, и когда победила его партия "Самоопределение" в 2021 году. В то же время известные косовские аналитики Астрит Гаши и Имер Мушколяй считают, что "Альбин Курти с самого начала оказался супермошенником в отношении союза с Албанией", дескать, он просто лгал избирателям, потому что конституция Косово не допускает "национальное объединение". Кроме того, они не верят, что "граждане Косово в подавляющем большинстве проголосуют за это". 

В то же время в Приштине сообщают, мэр Тираны Эрион Велиай заявил недавно, что "это вопрос времени, когда Албания и Косово станут единым целым". 

Как бы то ни было, но в Сербии, где имеется большое албанское меньшинство, представленное, в том числе, и в парламенте страны, в Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговине в полной мере осознают опасность и угрозу великоалбанской шовинистской идеологии и националистических проявлений. Подобные идеи вполне способны стать "вирусными" и оказать негативное влияние на шаткое политическое и межэтнические равновесие на Западных Балканах, до сих пор не окрепшее после распада Югославии. Отдельные албанские  политические деятели, в том числе в Сербии, пытаются спекулировать на теме "защиты прав этнических албанцев" и требовать от Запада оказывать влияние на балканские правящие элиты по поводу своих мнимых тревог. Албанцы Сербии уже пытались в текущем году просить защиты у политиков и членов конгресса в Вашингтоне, правда, без видимых результатов. 

Белград, как представляется, намерен держать эту проблему на чутком контроле и пытаться доводить собственные озабоченности до сведения ЕС и США. 

* заблокировано в России в марте 2022 года решением Роскомнадзора. 

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы албания
Новости Все >
Филипп Киркоров заявил, что готов выступить для собаки за 10 гонораров
Около 8000 средневековых монет и 7 мечей бронзового века нашли в Германии
Польский генерал Скшипчак: наступление ВС РФ и провал ВСУ отрезвят Зеленского
Назад пешком: Агата Муцениеце рассказала, как прошла ее поездка с детьми в Латвию
Автоэксперт Рязанов рассказал о бесполезных функциях в автомобилях, от которых можно отказаться
Россиянам рассказали, что подарить родным и близким на Новый год
Астролог Грохотова рассказала, в чем встречать Новый год
Зеленский назвал российскую армию второй в мире по силе и мощности
ВТБ: мошенники маскируются под мастеров по ремонту
Россиянам грозит новая налоговая нагрузка: предложение о введении прогрессивной шкалы
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк Прорыв или провал: сложно ли будет решить в РФ демографический вопрос Алексей Гончаров Америку открыла Азия Сергей Лебедев
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
Пластический хирург Байрамукова объяснила резкую причину старения Лаймы Вайкуле
Арман Абовян: У Армении всего один шанс выжить из ста
Стилист для защиты волос в холодное время года посоветовала выбирать шапки из натуральных тканей
Саудовская Аравия сделала предложение Ирану по прекращению войны в Газе
Российский военный сообщил о снарядном голоде ВСУ
Слова президента Зеленского о прекращении конфликта значат продолжение войны
Украинский пленный пожаловался на немецкую БМП Marder
Эволюция соседей: спиральные галактики редки в сверхгалактической плоскости
"СПБ биржа" собирается получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов
Орбан призвал отказаться от переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников