Арам Саркисян: Азербайджан накажут за тройную политику

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Армении с экс-премьер-министром республики Арамом Саркисяном. Он рассказал, почему Пашинян не имеет права уводить Армению от России на Запад, как Великий Туран угрожает существованию России и Армении, почему Израиль подставил Азербайджан под удар и является ли 102-я база гарантом безопасности Армении.

Фото: vk.com /102 военная база | 102 ВБ ГРВЗ | Армия | Армения

— В Армении все говорят: "Мы же великое государство". Но государственность доказывается каждый час существования. Состоялась ли в ХХI веке Армения как государство?

— Нет. Независимая Армения состоялась в определённой степени, но она окончательно не оформилась как суверенная страна. Суверенная страна должна быть самодостаточной в вопросах:

военном,

экономическом,

научном,

социальном.

Хотя целиком независимых стран нет, все от кого-то зависят. Но здесь важна степень зависимости. Армения не может считаться абсолютно суверенной страной, потому что очень серьёзно зависит от внешнего фактора.

Сегодня эта власть резко поворачивает на Запад, хотя не имеет никакого мандата от народа менять вектор, устоявшийся веками. Такое право имеет только народ. Чтобы получить это право, Пашинян должен провести референдум с чётким вопросом: согласны ли вы перестать быть союзником России? Речь идёт об армяно-российских отношениях, которые никогда за последние 300 лет не были в таком состоянии, как сейчас. Вполне вероятно, что мы единственные народы, которые друг против друга не воевали.

Сейчас только 102-я база является гарантом безопасности Армении. Все понимают, что если Россия уйдёт и оголятся границы с Турцией, то Турции ничто не мешает забрать эту территорию. У Турции цель: она создаёт Великий Туран. Эрдоган пытается географически объединить тюркские народы и государства. Кроме того, выход к Каспийскому морю — это граница с Россией. Если это произойдёт, то для России превратятся в большую головную боль:

Поволжье,

Северный Кавказ,

Алтай,

Якутия.

Великий Туран — это подобие Османской империи. Идёт геополитическая борьба за перекраивание карты. Теперь давай посчитаем, что выгодно России и что выгодно Армении, если они союзники. А я считаю, что Армения всегда должна быть союзником России, хотя у нас нет общей границы. Если враги сумеют разрушить наш союз, то мы глобально проиграем.

Если сформируется Туран, ещё один геополитический полюс, то у армян в том мире нет места. Если Россия потеряет территорию Армении, дальше идёт естественный прорыв на Северный Кавказ, Поволжье, в Центральную Азию, на Алтай и т. д.

В этом регионе даже не столько Турция ведёт реальную работу, сколько Израиль.

— Он ведёт свою работу в Азербайджане, это главный союзник Израиля.

— Израиль много лет выступает за то, чтобы Иран был изолирован, это его враг. Если он против Ирана, он против России. Четыре аэродрома на юге Азербайджана уже отданы Израилю, в том числе Физули, Зангелан, в тех двух районах, которые будто бы освободили в этой войне. Израиль получил центр, который будет координировать свои действия уже на территории Ирана. Поэтому Израиль был заинтересован освободить в первую очередь районы, которые прилегали к Ирану.

В начале этого года командование ЦАХАЛ приехало с визитом в Азербайджан и совершило провокационный вояж к границе с Ираном: министр обороны, руководители разведки и других спецслужб. Это было вызовом для Ирана.

— Странная связь — Азербайджан и Израиль. Ведь для Азербайджана ближайший партнёр — это Турция, которая позиционирует себя противником Израиля. Как это объяснить?

— Израиль должен быть на этой территории, чтобы подавить Иран. Значит, Израилю надо было найти страну, которая готова стать плацдармом против Ирана. Азербайджан хотел получить от Израиля современное вооружение и передал ему территории для использования против Ирана.

Армения никогда бы не предоставила Израилю такие возможности, поскольку она в союзнических отношениях с Россией.

— В этой ситуации Израиль использует Азербайджан или Азербайджан использует Израиль?

— Они оба попытались друг друга использовать, но в первую очередь Израиль использовал Азербайджан, и сейчас Азербайджан под очень серьёзным ударом — и с военной точки зрения, и с политической. Потому что Иран такое не прощает. Иран сейчас расположил на границе с Азербайджаном мощные силы, в том числе у Нахичевани. И Россия встревожена тем, что Азербайджан больше всего уповал на Израиль и Турцию.

Сейчас мы наблюдаем изменение отношения России к Турции. Все считали, что Россия будет это терпеть, потому что у неё занята голова Украиной. Это не так.

Иран ведёт очень осторожную политику, потому что у него есть внутренние проблемы, которые могут взорваться. Ему невыгодно сейчас портить отношения с Турцией. В ситуации, когда мусульмане воюют против евреев, Иран и Турция оказались относительными союзниками.

Теперь Азербайджан выпадает из этой оси. Поэтому над ним нависла большая угроза. Ильхам Алиев этого не понимает. Его обязательно накажут за двойную, тройную политику.