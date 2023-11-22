Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах?

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Латинскую Америку будоражит. Президентом Аргентины 19 ноября 2023 года избран крайне консервативный правый политик, лидер политической коалиции "Свобода наступает" Хавьер Милей.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Давайте рассмотрим, что в активе у этого политика, так похожего на Хью Джекмана в роли Росомахи.

Избранный Милей с самых первых минут уже обозначил свою позицию:

"… Я не буду вести бизнес не только с Китаем, я не буду вести бизнес ни с одним коммунистом. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся. Президент России Владимир Путин тоже не входит в число защитников свободы, мира и демократии. Президент Бразилии Лула да Силва также туда не входит. Мы хотим быть нравственным маяком континента. Мы как государство не будем продвигать никаких совместных действий ни с коммунистами, ни с социалистами. Это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема…".

Что тут сказать... Когда в Латинской Америке приходят к власти консерваторы и правые, то начинается закручивание гаек и отъём у граждан их прав. Латинская Америка традиционно славилась харизматичными, но одиозными правителями, что захватывали посты в своих странах и держались у власти десятки лет.

Так было при Сомосе в Никарагуя (годы жизни: 1896-1956), Железном Диасе в Мексике (1830-1915), Пиночете в Чили (1915-2006), Кастилье Армасе в Гватемале (1914-1957), Стреснере в Парагвайе (1912-2006). Большинство этих режимов пришли к власти при прямой или тайной поддержке США и выступали против коммунистов, социального обеспечения, гражданских прав и свобод.

Рафинированный либертарианец и поклонник США

Что же мы видим в риторике Милеи? Всё вполне в духе исторической преемственности.

Как отмечает аспирант экономики Университета Джорджа Мейсона и научный сотрудник Института Мизеса Мануэль Гарсия Гойон, Милей выступает:

— за долларизацию экономики, отмену аргентинского песо, в пользу любой валюты для оборота на внутреннем рынке, без обмена на местную валюту.

— за продолжение процесса приватизации и закрытия всех государственных компаний (в том числе в сфере образования и здравоохранения).

— за отмену налогов по 90% статей бюджета.

Милей желает ввести страхование от безработицы, что должно снизить инфляцию и пресловутую безработицу.

Также, как было сказано выше, он за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС. А разрыв с Китаем и Россией может сильно ударить как по экономике Аргентины, так и по экономике Китая.

В 2023 году на фоне СВО сложились предпосылки для продовольственного кризиса в Африке и странах Азии. Аргентина является одним из основных поставщиков продовольствия в Латинской Америке и на Тихом океане. Страна экспортирует сою, кукурузу, пшеницу и говядину. Также она обладает большими запасами природного лития, что является ресурсом к производству аккумуляторных батарей на гигантском спектре электроприборов (начиная от смартфонов и ноутбуков и заканчивая электромобилями). В Аргентине, по прогнозам геологоразведки, к тому же огромный потенциал сланцевых газа и нефти.

Намечается борьба за "пирог"

Сейчас страна находится в довольно продолжительном экономическом упадке, с растущей инфляцией, и является крупным должником Международного валютного фонда. Максимально открытая, либеральная, экономика, без всяких регуляторов, приведёт к большому наплыву иностранных инвесторов. Но при этом — к монополизации экономики и сосредоточении природных ресурсов в руках монополий, а не государства. Ближе всего к этому сейчас традиционно имеющие вес в Южной Америке корпорации США. И при этом — Китай. По долговым облигациям миллиарды долларов Аргентина должна КНР.

А в данный момент Китай и США явно настроены вытолкнуть друг друга с экономический вкусного куска пирога под названием "Аргентина".

Ну и, конечно, взяв курс на сближение с США, Милей в мае в одном из интервью на вопрос о том, будет ли он поддерживать Украину и введёт ли санкции в отношении России, если станет главой государства, ответил: "Конечно".

В данный момент Аргентина бодро начала плыть в сторону США. Будем наблюдать дальше, насколько эффективным окажется политика нового президента.

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