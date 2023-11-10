Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении

6:42
Мир » Бывший СССР

Аппетит приходит во время еды. После возвращения Нагорного Карабаха и парада с трофеями в опустевшем Степанакерте (Ханкенди) Азербайджан хочет получить от Армении ещё восемь населённых пунктов.

Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении
Фото: Wikipedia.org/wiki/Вторая_карабахская_война by ԶԻՆՈՒԺ MEDIA is licensed under Авторство: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA. https://www.youtube.com/watch?v=ZA1h_K6ZL1c, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95494645

Как отмечает TopWar, несмотря на подписание Николом Пашиняном мирного договора с признанием древнего Арцаха частью Азербайджана, Баку "всё ещё имеет к Армении территориальные претензии".

"В ультимативной форме Баку потребовал от Еревана возвращения восьми населённых пунктов, находящихся в приграничной зоне. В требованиях азербайджанского МИД сообщается — эти села находятся на территории Азербайджана, захваченной Арменией", — отмечает издание.

Также Баку традиционно обвинил Ереван "в препятствовании мирному процессу в регионе" — дескать, Армения продолжает поддерживать вооружённые силы на "азербайджанской земле".

Точный список сёл публично не назван, однако ранее президент Ильхам Алиев называл:

  • Семь населённых пунктах в Тавушской области Армении
  • Одно село в древней Араратской области, граничащей с Нахичеванью.

В соцсетях уже грустно иронизируют — потребует ли Азербайджан у Армении столицу, назвав её "старой азербайджанской деревней Ереван", а также поедут ли находящиеся в РФ армяне и азербайджанцы на "войну 3.0" — или останутся "играть в нарды, курить кальяны, торговать на рынках".

"Споры за территории между Арменией и Азербайджаном были, есть и будут всегда. Да, на какой-то момент они будут прерываться, но потом возобновляться с новой силой. Надеяться, что всё закончится раз и навсегда — не стоит. Здесь исторические факторы, годами воспитанные менталитет и отношение к соседям", — рассказал Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

Он также добавил, что даже в случае нового витка конфликта "не стоит думать, что армяне и азербайджанцы, например, из России бросят всё и поедут участвовать в присоединении или защите территорий".

"Не потому что им не присуще чувство патриотизма, просто у них здесь сложилась своя жизнь, бизнес, семьи и так далее. Хоть они и создают диаспоры, гордятся происхождением — но получилась так, что здесь у них основная родина с привычной жизнью", — считает эксперт.

Многие жители Армении (да и сторонние политологи) винят в отсутствии достойного сопротивления ВС Армении их главнокомандующего Никола Пашиняна. Звучат обвинения в том, что "ставленник Джорджа Сороса сдал Карабах, сдаст Арарат, сдаст Ереван".

Впрочем, некоторые инсайдеры считают — Никол Пашинян не только видит, что его армия не выстоит против вооруженных сил Баку, поддержанных и обеспеченных турецкой Анкарой, но и хочет стать нобелиатом.

"Соглашаясь на ратификацию Римского статута, Пашинян выторговал себе выдвижение на Нобелевскую премию мира членами МУС. Оно должно состояться <…> при условии заключения мирного соглашения с Баку. Жаждой стать нобелиатом объясняется и поспешное подписание Пашиняном Гранадской декларации в отсутствие президента Алиева", — пишет Тelegram-канал "Ереванский наблюдатель".

Тем временем TimesRu сообщает: "военнослужащие армии Азербайджана делятся с родными в мессенджерах, что с ними "проводят политинформацию" об исторической принадлежности Баку части нынешних территорий Армении".

Также, по данным расследователей, азербайджанские командиры якобы неформально советуют младшим офицерам "повышать выучку" и быть готовым "забирать и возвращать" эти территории.

Авторы цитируют даже название войсковой операции, которая может последовать для возвращения этих восьми сел — якобы она будет называться "прыжком Тигра".

"В азербайджанской пропаганде для внутреннего пользования основной мотив — "никаких армян раньше не было, а все старинные крепости и прочие легендарные строения построены древними мусульманами-албанцами",- пишут комментаторы.

И действительно, подобная трактовка существует и очень популярна:

  1. Исследования, проведённые Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана, доказали, что до 1918 года на Южном Кавказе якобы никогда не было армянского государства. Из этого делается вывод, что у армян можно и якобы нужно забрать территорию их государства.
  2. В ответ историки Армении ссылаются на исследование д. и.н. Виктора Шнирельмана об "албанском мифе", якобы искусственно созданном Баку "для отрицания присутствия армян в древнем и средневековом Закавказье". Армяне считают, что Баку даже искажает оригинальные тексты и фальсифицирует историю.

Впрочем, как сообщил Дмитрий Селезнёв в интервью проекту Wargonzo, есть и ещё одна "проблемная область в истории армяно-азербайджанских отношений" — это Нахичевань.

"По трёхстороннему соглашению, которое стало итогом Карабахской войны 2020 года, Армения должна гарантировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью, а контроль за этим сообщением должно было осуществлять ФСБ России", — поясняет эксперт.

Вот только Баку настаивает на "Зангезурском коридоре" — прямом выходе на Каспий (в том числе для своего главного партнёра — Турции - и вопреки нежеланию и запрету Ирана). Коридор означает "беспрепятственное движение грузов и людей без таможенного досмотра, паспортного контроля и т. п".

Как отмечает Селезнёв, "непосредственная война с Арменией не будет такой победоносной, как Карабахская кампания" — он считает, что "в неё может вмешаться Иран, Турция и РФ (если Пашинян не успеет разорвать с РФ все отношения)", также "решение Баку вторгнуться в Сюник взорвёт весь Южный Кавказ".

Будут ли в итоге "бросок Тигра", спецоперация, бескровная сдача территорий или большая региональная война?

Нынешние геополитические изменения не исключают никаких вариантов — вряд ли кто-то 6 октября 2023 года предсказывал взрыв Ближнего Востока атакой ХАМАС на Израиль, как и "СВО" Баку в Нагорном Карабахе чуть раньше…

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы армения азербайджан ильхам алиев никол пашинян нагорный карабах
Новости Все >
В Крыму учительница напугала родителей посланиями в тетрадях детей и танцами на уроках
Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт в Россию ряда товаров
Оборонное ведомство Британии заявило о завершенном обучении украинских военных
Ростех впервые за 30 лет представит за рубежом тяжёлый транспортный самолет
Гепатолог Богомолов: бессонница может возникать из-за проблем с печенью
Прилучного суд обязал заплатить экс-супруге Муцениеце 26,5 тысяч рублей
ФСБ в Москве арестовала россиянина по делу о госизмене
Производитель принтеров HP уходит из России
Forbes: ВСУ останутся без танков, если не научатся ими пользоваться
ВТБ: аферисты обманывают россиян через сервисы объявлений
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Как меняется география инвестирования россиян в зарубежную недвижимость
Прилучного суд обязал заплатить экс-супруге Муцениеце 26,5 тысяч рублей
ФСБ в Москве арестовала россиянина по делу о госизмене
Forbes: ВСУ останутся без танков, если не научатся ими пользоваться
ВТБ: аферисты обманывают россиян через сервисы объявлений
Скорое будущее дронов "Ланцет": операторы больше будут не нужны
Bloomberg сообщил о приходе "новой элиты" на место ушедших из России компаний
В США зафиксировали рост поддержки Трампа
Советник главы ДНР Гагин: армия Украины бежит из-под Донецка
Отечественное вино завоевало популярность на внутреннем рынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников