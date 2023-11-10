Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении

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Аппетит приходит во время еды. После возвращения Нагорного Карабаха и парада с трофеями в опустевшем Степанакерте (Ханкенди) Азербайджан хочет получить от Армении ещё восемь населённых пунктов.

Фото: Wikipedia.org/wiki/Вторая_карабахская_война by ԶԻՆՈՒԺ MEDIA is licensed under Авторство: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA. https://www.youtube.com/watch?v=ZA1h_K6ZL1c, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95494645

Как отмечает TopWar, несмотря на подписание Николом Пашиняном мирного договора с признанием древнего Арцаха частью Азербайджана, Баку "всё ещё имеет к Армении территориальные претензии".

"В ультимативной форме Баку потребовал от Еревана возвращения восьми населённых пунктов, находящихся в приграничной зоне. В требованиях азербайджанского МИД сообщается — эти села находятся на территории Азербайджана, захваченной Арменией", — отмечает издание.

Также Баку традиционно обвинил Ереван "в препятствовании мирному процессу в регионе" — дескать, Армения продолжает поддерживать вооружённые силы на "азербайджанской земле".

Точный список сёл публично не назван, однако ранее президент Ильхам Алиев называл:

Семь населённых пунктах в Тавушской области Армении

Одно село в древней Араратской области, граничащей с Нахичеванью.

В соцсетях уже грустно иронизируют — потребует ли Азербайджан у Армении столицу, назвав её "старой азербайджанской деревней Ереван", а также поедут ли находящиеся в РФ армяне и азербайджанцы на "войну 3.0" — или останутся "играть в нарды, курить кальяны, торговать на рынках".

"Споры за территории между Арменией и Азербайджаном были, есть и будут всегда. Да, на какой-то момент они будут прерываться, но потом возобновляться с новой силой. Надеяться, что всё закончится раз и навсегда — не стоит. Здесь исторические факторы, годами воспитанные менталитет и отношение к соседям", — рассказал Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

Он также добавил, что даже в случае нового витка конфликта "не стоит думать, что армяне и азербайджанцы, например, из России бросят всё и поедут участвовать в присоединении или защите территорий".

"Не потому что им не присуще чувство патриотизма, просто у них здесь сложилась своя жизнь, бизнес, семьи и так далее. Хоть они и создают диаспоры, гордятся происхождением — но получилась так, что здесь у них основная родина с привычной жизнью", — считает эксперт.

Многие жители Армении (да и сторонние политологи) винят в отсутствии достойного сопротивления ВС Армении их главнокомандующего Никола Пашиняна. Звучат обвинения в том, что "ставленник Джорджа Сороса сдал Карабах, сдаст Арарат, сдаст Ереван".

Впрочем, некоторые инсайдеры считают — Никол Пашинян не только видит, что его армия не выстоит против вооруженных сил Баку, поддержанных и обеспеченных турецкой Анкарой, но и хочет стать нобелиатом.

"Соглашаясь на ратификацию Римского статута, Пашинян выторговал себе выдвижение на Нобелевскую премию мира членами МУС. Оно должно состояться <…> при условии заключения мирного соглашения с Баку. Жаждой стать нобелиатом объясняется и поспешное подписание Пашиняном Гранадской декларации в отсутствие президента Алиева", — пишет Тelegram-канал "Ереванский наблюдатель".

Тем временем TimesRu сообщает: "военнослужащие армии Азербайджана делятся с родными в мессенджерах, что с ними "проводят политинформацию" об исторической принадлежности Баку части нынешних территорий Армении".

Также, по данным расследователей, азербайджанские командиры якобы неформально советуют младшим офицерам "повышать выучку" и быть готовым "забирать и возвращать" эти территории.

Авторы цитируют даже название войсковой операции, которая может последовать для возвращения этих восьми сел — якобы она будет называться "прыжком Тигра".

"В азербайджанской пропаганде для внутреннего пользования основной мотив — "никаких армян раньше не было, а все старинные крепости и прочие легендарные строения построены древними мусульманами-албанцами",- пишут комментаторы.

И действительно, подобная трактовка существует и очень популярна:

Исследования, проведённые Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана, доказали, что до 1918 года на Южном Кавказе якобы никогда не было армянского государства. Из этого делается вывод, что у армян можно и якобы нужно забрать территорию их государства. В ответ историки Армении ссылаются на исследование д. и.н. Виктора Шнирельмана об "албанском мифе", якобы искусственно созданном Баку "для отрицания присутствия армян в древнем и средневековом Закавказье". Армяне считают, что Баку даже искажает оригинальные тексты и фальсифицирует историю.

Впрочем, как сообщил Дмитрий Селезнёв в интервью проекту Wargonzo, есть и ещё одна "проблемная область в истории армяно-азербайджанских отношений" — это Нахичевань.

"По трёхстороннему соглашению, которое стало итогом Карабахской войны 2020 года, Армения должна гарантировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью, а контроль за этим сообщением должно было осуществлять ФСБ России", — поясняет эксперт.

Вот только Баку настаивает на "Зангезурском коридоре" — прямом выходе на Каспий (в том числе для своего главного партнёра — Турции - и вопреки нежеланию и запрету Ирана). Коридор означает "беспрепятственное движение грузов и людей без таможенного досмотра, паспортного контроля и т. п".

Как отмечает Селезнёв, "непосредственная война с Арменией не будет такой победоносной, как Карабахская кампания" — он считает, что "в неё может вмешаться Иран, Турция и РФ (если Пашинян не успеет разорвать с РФ все отношения)", также "решение Баку вторгнуться в Сюник взорвёт весь Южный Кавказ".

Будут ли в итоге "бросок Тигра", спецоперация, бескровная сдача территорий или большая региональная война?

Нынешние геополитические изменения не исключают никаких вариантов — вряд ли кто-то 6 октября 2023 года предсказывал взрыв Ближнего Востока атакой ХАМАС на Израиль, как и "СВО" Баку в Нагорном Карабахе чуть раньше…