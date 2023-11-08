На юге Украины может появиться Новый Израиль

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После провала украинского "контрнаступа" в наших СМИ всё чаще стали появляться победные реляции, некоторые специалисты даже заявляют о том, что на фронте наступил решающий перелом в пользу российской армии. По некоторым признакам это действительно так, однако, на мой взгляд, преждевременно трубить о неминуемом и скором одолении фашистской гидры, вскормленной коллективным Западом.

Фото: https://nmsk.dp.ua/gallery/priroda-rajjona/zakat-nad-novomoskovskom-i-r-samaroj-id-8997

Даже если ВСУ потерпят стратегическое поражение, это не означает, что наследники Бандеры* и дивизии "Галичина" не будут сражаться "до последнего украинца".

Меня всегда удивлял тот факт, что вермахт, проиграв несколько главных битв на Восточном фронте и полностью исчерпав человеческие ресурсы Германии, оказался способным сопротивляться вплоть до мая 1945 года. Вероятно, нацистская идеология, замешанная на ненависти к "низшим расам", является мощной мобилизующей силой, которая у заражённого ею народа напрочь парализует чувство самосохранения.

В этом плане пример Украины чрезвычайно показателен. Под знаменем оголтелой русофобии ВСУ полгода бросались в самоубийственные атаки на заведомо более сильного противника. И до сих пор этот агрессивный пыл не угас: перебиты и искалечены сотни тысяч украинских солдат, разрушена экономика страны, миллионы граждан Незалежной сбежали в благословенную Европу, где им, кстати сказать, не очень-то и рады, а попытки ВСУ нанести нам наибольший вред и коварные атаки Крыма не прекращаются!

Впрочем боевой потенциал украинской армии стремительно сокращается. И это определяется не потерями техники, которые Запад в состоянии в значительной степени восполнить, а тем, что у Зеленского и его клики заканчивается пушечное мясо.

И здесь, думается, опять же уместны примеры Второй мировой войны. До Курской битвы вермахт был способен наносить Красной Армии тяжёлые поражения, а после лета 1943 года только отступал и отбивался, ведя безуспешные оборонительные сражения. А ведь численность армии, да и производство вооружений в Германии росли вплоть до 1944 года. Я уж не говорю о том, что немецким инженерам удалось создать целый ряд чрезвычайно удачных и эффективных образцов боевой техники: реактивные истребители "Мессершмитт-262", великолепные противотанковые и зенитные пушки, штурмовые винтовки, фаустпатроны, мощные танки "Пантера", "Тигр" и "Королевский тигр", отличные самоходки "Ягдпантера" и "Хетцер". Промышленность Германии и её сателлитов, среди которых особенно выделялась Чехия, производила огромное количество бронетранспортёров и грузовиков, которых сильно не хватало Красной Армии.

Так почему же последние два года вермахт терпел одно поражение за другим, нанося в бессильной злобе лишь слабые тактические контрудары? Ответ очевиден. В 1941-1943 годах в боях на Восточном фронте был перемолот наиболее боеспособный контингент германской армии.

Никакая тотальная мобилизация и организация фольксшутрма (некий аналог отрядов украинской территориальной обороны) не могли восполнить потери самых мотивированных и профессиональных бойцов Третьего рейха.

Точно такая же ситуация сложилась и в сражениях на Тихом океане. В течение первых месяцев войны японские вооружённые силы нанесли американцам, англичанам и голландцам несколько сокрушительных ударов, захватив огромные территории. Однако в Мидуэйском сражении и в боях за Соломоновы острова императорские вооружённые силы понесли невосполнимые потери, после чего утратили возможность не только вести наступательные действия, но и отражать удары американцев, запустивших на всю мощь свою военную машину.

Мне бы очень хотелось верить в то, что ВСУ в ходе своего "контрнаступа" сломали себе хребет и теперь, подобно немцам и японцам в 1943 году, исчерпали свой боевой потенциал. Я постоянно общаюсь со своими бывшими учениками на Украине и с их слов знаю о том, что госпитали и больницы Незалежной буквально забиты искалеченными, озлобленными на власть бойцами ВСУ, которые, лишившись здоровья и конечностей, запоздало поняли, что их обманули, отправив в кровавую мясорубку во имя неосуществимой идеи стать частью Западной цивилизации. Впрочем, к этим горе-воякам применима русская пословица: "За что боролись, на то и напоролись".

Однако вернёмся в 1945 год. Несмотря на то, что немецкая и японская армии фактически были разгромлены, они продолжали упорное сопротивление. Немцы мобилизовали 16- и 17-летних юношей, японцы создали отряды камикадзе и готовились драться до конца. Боюсь, что Запад, если ему не удастся навязать России свои условия мира, заставит украинцев не только сражаться на улицах Киева и Одессы, но и пойти на любые, самые страшные преступления, вплоть до взрыва АЭС.

Недавно Зеленский, за которым даже в западных СМИ закрепилась кличка "кровавый лицедей", изрёк мысль о том, что Украина "должна стать Новым Израилем". Вероятно, вождь укрорейха выражался метафорически, хотя кто разберёт, что он имел в виду на самом деле. Однако многие украинцы поняли своего фюрера буквально, связав события на Украине с израильско-палестинской войной, превратившейся в жестокую бойню, питаемую взаимной ненавистью арабов и евреев. Многие жители Незалежной вдруг осознали причину, зачем их с таким хладнокровием гонят на убой, заподозрив своих панов в том, что целью войны с Россией является очищение южных областей Украины от населения и создания на этих землях "Нового Израиля".

В 80-е годы я работал в одесских школах Центрального района. До революции в одной из них (тогда это было коммерческое училище Файга) учился Леонид Вайсбейн (Утёсов), а в другой (тогдашней Мариинской гимназии) получала образование Антонина Нежданова, ставшая затем знаменитой певицей. Среди моих учеников примерно четверть составляли евреи, и почти все они после распада Советского Союза эмигрировали, причём большинство поехали на историческую родину, в Израиль.

Евреям не откажешь в уважительном отношении к учителям: более тридцати лет я поддерживаю связь с некоторыми из своих бывших подопечных. По их суждениям и поступкам знаю, что в израильском обществе царит полное единство мнений насчёт решения палестинской проблемы. Израильтяне после атаки 7 октября не склонны к каким-либо компромиссам и считают себя вправе любыми способами изгнать палестинцев с "исконных еврейских земель". В этом и сила, и слабость израильского государства: если война в Газе превратится в геноцид палестинского населения, бумеранг насилия может ударить по самим евреям. И вот тут-то им потребуется "запасной аэродром" в виде плодоносных земель на юге нынешней Украины. Географически это Николаевская и Одесская области, а также Уманский район. Замечу, что евреи там жили с давних времён, а в некоторых городах даже составляли большинство населения.

Характерно то, как отреагировали на идею Зеленского о Новом Израиле одесситы, по крайней мере, те, с кем я продолжаю общаться. С большим воодушевлением! Настрадавшись от идиотизма укропатриотов, они готовы с распростёртыми объятиями принять евреев, которые получат возможность вернуться со своей исторической на реальную родину. Очевидно, что эмиграция евреев из Одессы нанесла "Южной Пальмире" значительный культурный и экономический ущерб. Не зря наш президент назвал Одессу русским и "немножко еврейским городом".

Так что вполне вероятно, что события на Украине и в Израиле действительно связаны самым непосредственным образом. Уже сейчас очевидно, что Украина понесла невосполнимые экономические и демографические потери, население в известной степени деморализовано.

Если война продлится ещё несколько лет, то украинцы вообще исчезнут с лица земли как нация. И в этом будут виноваты и сами украинцы, и их неудачливые гетманы, и помешавшийся на почве русофобии Запад. Поэтому вброшенная в коллективное сознание идея о Новом Израиле на юге Украины не кажется такой уж утопической.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)