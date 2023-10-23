В Еврсооюзе рассказали, в какие регионы расширится война в Израиле

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Начавшаяся 7 октября война в Израиле обнажила множество внутренних противоречий в арабском мире и теперь, после начала фазы активного обострения, война, скорее всего, будет расширяться в региональном аспекте, считают эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале политологи Жюльен Барнс-Дейси, Чинция Бьянко и Хью Ловатт анализируют возможные направления расширения конфликта.

Фото: openverse

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

На фоне эскалации войны между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, регион готовится к более широкому конфликту. Чтобы предотвратить это, потребуется согласованная дипломатия – и значительная удача. Война, которая угрожает разрушительной конфронтацией между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» – и, как следствие, Ираном – может оказаться решающей в формировании будущего регионального порядка. Эскалация конфликта подорвет хрупкий период регионального спокойствия, который стал свидетелем разрядки между Саудовской Аравией и Ираном, а также растущей нормализации отношений Израиля с ключевыми арабскими государствами. На данный момент региональные игроки стремятся избежать дестабилизирующего конфликта, который может поставить под угрозу их собственные деликатно сбалансированные интересы. Европейцам следует срочно объединить с ними усилия для поддержки превентивной дипломатии, пока не стало слишком поздно.

Рост региональной напряженности

Утверждения о том, что Израиль разбомбил больницу в Газе 17 октября – по первоначальным оценкам, в результате чего погибло более 400 палестинских мирных жителей – подчеркивают крайне безумную обстановку. Хотя Израиль отверг обвинения [...] инцидент воспламенил арабское общественное мнение, вызвав массовые протесты в арабских странах и отказ лидеров Иордании, Египта и Палестины встретиться с президентом США Джо Байденом после визита в Израиль. Кто бы ни стоял за этим инцидентом, он укрепил распространенное среди арабов мнение о том, что Израиль проводит жестокую кампанию уничтожения палестинцев, вынуждая арабских лидеров, уже обеспокоенных ростом насилия, ужесточить свои собственные позиции. Эти настроения усугубляются опасениями, что Израиль теперь пытается вытеснить палестинцев из сектора Газа в Египет, стремясь гарантировать, что они никогда не смогут вернуться. По этой причине Каир отказывается открывать свою границу для беженцев, а Иордания заявляет, что будет рассматривать любую попытку вытеснить палестинцев как "объявление войны". В результате протесты после молитвы на этой неделе, вероятно, будут очень нестабильными по всему региону.

Несмотря на растущие народные волнения, международное внимание в основном сосредоточено на угрозе северной границе Израиля. Там израильские военные и поддерживаемые Ираном силы "Хезболлы" активизируют обмены «око за око», поскольку ливанская группировка пытается поддерживать давление на Израиль, одновременно демонстрируя свою солидарность с ХАМАС. Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" являются самыми тяжелыми со времен ливанской войны 2006 года, при этом растет число нападений через границу Ливана и репрессий со стороны Израиля. Но это по-прежнему — почти — разыгрывается в соответствии с установленными и сдерживаемыми правилами игры, при этом ни одна из сторон не пересекает основные красные линии другой. На данный момент это говорит о том, что обе стороны хотят избежать дальнейшей эскалации.

Но «Хезболла» предупредила, что присоединится к битве, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа. Хотя это может быть бахвальство, направленное на сдерживание военного наступления Израиля, у группировки может не быть другого выбора, кроме как в конечном итоге довести дело до конца. Точно так же «Хезболла» может впасть в эскалацию, запустив ошибочную ракету, что спровоцирует более решительную реакцию Израиля.

Хотя отношения между Ираном и ХАМАС не всегда были близкими — они находились на противоположных сторонах сирийской гражданской войны — Тегеран сейчас играет решающую политическую, финансовую и военную роль, поддерживая ХАМАС. В рамках иранской стратегии "объединения фронтов", которая объединяет поддерживаемые Ираном группы сопротивления по всему региону, нападение на одну группу может спровоцировать более широкий ответ. Это может включать в себя ответные действия не только со стороны "Хезболлы", но и потенциально со стороны союзных Ирану вооруженных группировок в Сирии. Это уже очень нестабильная арена, учитывая регулярные воздушные удары Израиля по связанным с Ираном целям в опустошенной гражданской войной стране.

Что еще более важно, "Хезболла" и Иран могут почувствовать себя вынужденными пойти на эскалацию в ответ на растущее давление со стороны своей базы и широкой арабской общественности, чтобы сохранить свой имидж авангарда регионального сопротивления Израилю. Надвигающееся наземное вторжение Израиля в сектор Газа, дальнейшие воздушные удары, в результате которых потери палестинцев превысят нынешнюю цифру в 3500 человек, а также эскалация гуманитарного кризиса — все это может стать переломным моментом, который побудит "Хезболлу" усилить свои удары по Израилю.

В настоящее время Соединенные Штаты разместили две ударные группы военно-морских сил в восточном Средиземноморье, стремясь удержать "Хезболлу" от открытия нового фронта на северной границе Израиля. Европейцы также решительно предостерегают Иран от инициирования дальнейшей региональной эскалации. Это отражает поддержку Запада в том, что Израиль сосредоточит свои усилия на борьбе с ХАМАС в секторе Газа [...] а также глубокую обеспокоенность по поводу разрушительных последствий более широкого конфликта.

Любая серьезная эскалация со стороны "Хезболлы" обязательно приведет к серьезному военному ответу Израиля против Ливана — возможно, при прямой военной поддержке США. Это поставит "Хезболлу", жемчужину в региональной короне Ирана, под серьезное давление в то время, когда она уже сталкивается с серьезными внутренними проблемами, учитывая тяжелую экономическую и политическую ситуацию в Ливане. Столкнувшись с угрозой этим двум ключевым стратегическим активам — ХАМАС и "Хезболла" — Иран может привлечь вооруженные формирования в Ираке и Сирии для нападения на интересы США, например, на региональные военные базы, в цикле, который будет способствовать бесконтрольной эскалации на Ближнем Востоке. Уже имеются сообщения о новых атаках беспилотников связанных с Ираном группировок на базы США в Ираке и Сирии.

Роль монархий Персидского залива

На этом чрезвычайно нестабильном фоне арабские государства и, в частности, монархии Персидского залива сталкиваются с опасной дилеммой. Никто из них не испытывает никакой симпатии к ХАМАС — большинство на самом деле приветствовало бы упадок группировки. Но арабские лидеры должны действовать осторожно. Война в Газе однозначно объединила арабское общественное мнение в поддержку палестинцев. Полномасштабное вторжение Израиля на территорию и насилие, которое затем охватит жителей Газы, резко усилит этот гнев, который также направлен на США и Европу, учитывая их сильную связь с Израилем.

В этой обстановке ключевым приоритетом для Саудовской Аравии, как и для других монархий Персидского залива, является предотвращение любой эскалации, которая могла бы повлиять на их политическую стабильность, а также на их экономические интересы и интересы безопасности. Они не только активно поддерживают немедленное прекращение огня, но и пытаются использовать свои собственные дипломатические каналы для предотвращения более широкого конфликта.

Особое участие в этом принял Катар, учитывая его финансирование международных усилий по стабилизации в Газе, прием политических лидеров ХАМАС и его давнее желание принести пользу США в качестве регионального посредника. Вместе с Египтом он пытается добиться освобождения гражданских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на приток гуманитарной помощи в Газу. Однако усилиям Катара препятствует недавнее ослабление его влияния на военное крыло ХАМАС, а также давление США с целью изгнать политическое руководство ХАМАС со своей территории. Объединенные Арабские Эмираты также проявляют активность, взаимодействуя с Израилем, Сирией и Ираном, призывая к сдержанности. Наконец, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман поговорил с президентом Ирана Эбрагимом Раиси впервые после восстановления связей в марте. Эр-Рияд действует осторожно, чтобы не допустить срыва этого сближения, одновременно пытаясь удержать Тегеран от более широкой эскалации конфликта.

Эр-Рияд также сосредоточен на том, чтобы другие региональные игроки, такие как Иран и Турция, не смогли претендовать на политическое лидерство в палестинском вопросе за его счет. В этом контексте для Саудовской Аравии стало политически невозможно продолжать давно обсуждаемый процесс нормализации отношений с Израилем, который сейчас заморожен (как и перспектива связанных с этим обязательств США в области безопасности перед Королевством). Эр-Рияд считает, что это был один из предполагаемых результатов операции ХАМАС, учитывая, что израильско-арабская нормализация рисковала фатальной маргинализацией палестинского вопроса и ослаблением Ирана.

Впереди трудная дорога

Подобное переориентирование палестинского вопроса фундаментально подорвало идею нового формирующегося регионального порядка, сформированного Авраамовскими соглашениями. Партнерство Израиля с арабскими государствами не имело большого значения на фоне возобновления конфликта. Хотя Эр-Рияд может вернуться к этим переговорам после окончания войны, кажется очевидным, что он не сможет обойти палестинский вопрос. Послевоенное сотрудничество по поводу будущего Газы может стать пространством для диалога, но это означает, что Израиль больше не сможет рассматривать арабских партнеров как средство активного уклонения от решения судьбы Палестины.

Вспышка такого ужасающего насилия является трагедией не только для израильтян и палестинцев, но и для всего региона. В момент, когда региональная деэскалация и возобновление взаимодействия предоставили возможность для нового конструктивного сотрудничества, Ближний Восток снова втягивается в оборонительный и разрушительный курс. Европейцам теперь необходимо гораздо более активно участвовать в партнерстве с региональными союзниками, а также через действующие европейские каналы связи как с Ираном, так и с "Хезболлой", чтобы гарантировать, что регион избежит этого более широкого распада.