Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд

18:44 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Как сообщают источники в Боснии и Герцеговине, в Сараеве якобы готовится судебный процесс над многолетним лидером Республики Сербской Милорадом Додиком.

Фото: www.rtvbn.com

Он обвиняется в неповиновении международному Высокому представителю немцу Кристиану Шмидту, который, как он сам утверждает, в соответствии с Дейтонскими соглашениями надзирает за ключевыми процессами государственного уровня в Боснии и Герцеговине.

Предполагается, что Додику за его обструкцию деятельности Шмидта и неприятие самого чиновника, который к тому же не назначался в Сараево на основании мандата СБ ООН, может грозить до 5 лет тюрьмы и поражение в политических правах.

Как считает член Президиума БиГ от Республики Сербской Желька Цвиянович, президент РС "является жертвой политического преследования, посредством которого иностранцы квитаются с РС, используя внутреннюю правовую систему".

Коллизия Додик-Шмидт продолжается уже не один месяц и обросла многими фактами и событиями, иногда полудетективными. Как например, история с почти тайным посещением Кристианом Шмидтом Баня-Луки, несмотря на предостережение Додика относительно возможного выдворения дипломата за пределы Республики Сербской. Дотошные журналисты накопали информацию о немецком представителе, в которой утверждается, что Шмидт в Германии якобы занимался реабилитацией нацистского лётчика, и это вызвало там волну непонимания и возмущения.



Баня-Лука твёрдо стоит на своём: немецкому дипломату не место в БиГ и в Республике Сербской не будут исполнять его решения и наставления. Дипломат, судя по всему находится в БиГ, имея на руках из подтверждающих его миссию документов только ноту посольства ФРГ в Сараево.



Интересное развитие получает в эти дни ситуация с ожидаемым началом 16 октября неких процессуальных действий против Милорада Додика. В частности, глава Министерства безопасности в правительстве БиГ Ненад Нешич (серб) заявил, что "Шмидт не является легально назначенным Высоким представителем". Министр призвал прокуратуру Боснии и Герцеговины "провести расследование в отношении Шмидта и информировать о результатах общественность".

Ненад Нешич весьма эмоционально обратился к немецким властям: "Не позорьте себя и не унижайте нас. Отзовите своего дипломата, пусть едет домой, у него здесь нет ни на что мандата".

По информации агентства Tanjug, Кристиан Шмидт не имеет одобрения от СБ ООН. Его предшественник на этом посту, "одиозный", по оценкам сербских представителей, Валентин Инцко, проработавший в БиГ 11 лет, такие полномочия имел. К слову, согласно Дейтонским соглашениям от 1995 года, Высокий представитель — это практически теневой правитель и истина в последней инстанции для формально независимого государства. Он волен своими решениями отменять любые постановления местных властей, менять законы, отзывать чиновников и т. д.

В Республике Сербской уже вдоволь "насладились" подобной несвободой и диктатом и восстали против международного назначенца в лице Шмидта, который вздумал менять законы, в частности, о собственности. Собственно это и вменяется в вину Додику и главному редактору официального вестника, в котором отказались печатать и таким образом вводить в действие акты самоуправства Высокого представителя.

Не вызывает сомнений, что вся эта возня вокруг Милорада Додика и возможного суда над ним в значительной степени инспирирована Западом — Вашингтоном и Брюсселем. Проблема открытого неподчинения воле Высокого представителя со стороны главы Республики Сербской стала весьма удачной возможностью свести счёты с Додиком. Для Европы и Америки он давно является persona non grata, обложен целым арсеналом санкций, он резко выбивается из общего "хора" лояльных евроатлантистам политиков, в том числе заправляющих государственными делами в Сараево.

Милорад Додик не скрывает ненависти к США и их политике на Балканах, он ярый противник НАТО, весьма скептически относится к перспективам вступления БиГ в Евросоюз. Наконец, он друг России и лично президента Владимира Путина, то есть обладает полным набором тяжких и непростительных грехов по меркам Запада. Для бошнякского и хорватского истеблишмента возможные репрессии в отношении столь нелюбимого ими президента РС также были бы на руку. Эти люди фактически действуют в интересах коллективного Запада, покорно следуя воле Вашингтона и Брюсселя, часто нарушая нормы местных законов, решения Президиума БиГ и игнорируя мнение Баня-Луки.

Милорад Додик уже неоднократно заявлял, что не боится суда и в тюрьме не окажется. Он уже намекал на возможность проведения референдума в Республике Сербской об отделении.

Додик уверен в своей правоте, это же подтверждают его адвокаты, не сомневающиеся в ангажированности задуманного судилища. История многострадальной Боснии и Герцеговины, скорее всего, рассудит, кто был прав, а кто заблуждался.

[email protected] <[email protected]>11 октября 2023, 17:15

Спасибо!



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[email protected] <[email protected]>11 октября 2023, 17:09

https://www.pravda.ru/faith/1894695-rpc_v_bolgarii/



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Елена Тимошкина,

шеф-редактор

Pravda.Ru

+7 926 510-58-97



Михаил Плисюк <[email protected]>7 октября 2023, 14:01

Елена,

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РПЦ противостоит сатанистам в Болгарии

Недавний скандал с высылкой из Софии архимандрита Вассиана и двух служителей русской православной церкви стал очередным позорным эпизодом в противостоянии между Россией и Болгарией. Местная служба безопасности обвинила православных священников в некой "подрывной деятельности" против болгарского государства, фактически приравняв служителей РПЦ к шпионам. Вассиану также припомнили, что его уже однажды выдворяли из Северной Македонии под схожим предлогом.

В болгарских СМИ некоторое время назад цитировали местных священников, которые выступали в поддержку этой провокации. Смысл высказываний этих служителей Бога сводился к тому, что среди духовенства полностью доверяют выводам болгарских спецслужб. Звучали и другие допущения, мол, Отдел внешних церковных сношений РПЦ "известен своими связями" с российской разведкой. При этом полностью игнорировался хорошо известный факт, церковь отделена от государства, по крайней мере, в России. Если учесть, что на фоне украинских событий руководство Болгарии до предела усилило антироссийскую риторику, пытается ликвидировать советские памятники времён 2-й Мировой войны и даже покушается на святую для всех болгар роль Государства Российского в избавлении страны от турецкого ига, то инцидент с выдворением священников становится вполне понятным.

На днях Патриарх Кирилл обвинил болгарские власти в "сатанизме". Предстоятель подчеркнул, что "политические силы, стоящие за недругом рода людского (То есть, Сатаной) не смогут разрушить вековые связи любви и братства во Христе, которые являются основой взаимодействия между Русской и Болгарской православными церквами".

В Болгарии не забыли, что ещё в 2022 году после начала СВО РПЦ заявляла, что операция на Украине проводится в том числе и с "целью защиты христианства". Именно тогда, в ходе празднования Пасхи протоиерей Андрей Тихонов, выступая по телевидению, сказал, что "Русский мир экзистенциально противостоит злу и антихристианской цивилизации Запада".

Патриарх Кирилл пообещал, что РПЦ вскоре назначит своего нового представителя в Софии.

Известно, что службу в Подворье Русской православной церкв, храме Святителя Николая Чудотворца в отсутствие священников из России ведут болгарские священники, назначенные болгарским патриархом Неофитом, хотя в болгарской Патрирхии и признают, что, по-сути, он не имеют права заходить в Русскую церковь. Министерство юстиции Болгарии, в свою очередь, заявило о возможности принятия против Храма "административных мер", прозвучали и обвинения в адрес посольства России в Софии, что, мол, те лишь подогревают конфликт. У местного Минюста также появились сомнения в законности обладания РПЦ землёй, но который расположен храм, дескать, всё оформлялось "более ста лет назад".

В стане болгарской оппозиции, в частности, среди местных русофилов и просто обычных верующих ощущается недовольство действиями властей. Прихожане приносят цветы к Храму и молятся у закрытых дверей. Известно, что болгарский Патриарх Неофит недавно направил Патриарху Кириллу послание с выражением обеспокоенности в связи с закрытием Русской церкви, на что Русский предстоятель заявил о поддержке поддержке деятельности болгарского церковного подворья в Москве. Выразив сожаление в связи с "беспрецедентным решением болгарских властей", Русский Патриарх заверил Неофита, что врагам не удастся разрушить многовековые церковные узы между Россией и Болгарией. Услышат ли этот посыл служителя Бога официальные власти в Софии, которые практически зомбированы русофобами из Америки и ЕС, пока остаётся открытым вопросом …







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[email protected] <[email protected]>7 октября 2023, 12:35

Елена, добрый день,

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Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косово

Как и ожидалось, Запад по-прежнему весьма встревожен инцидентом в сербском местечке Баньска на севере Косова, гибелью албанского полицейского и, в целом, беспрецедентными действиями сербов Края, которые не могут больше терпеть постоянный террор и притеснения со стороны режима "премьера" Альбина Курти. Сербы взбунтовались, создали вооруженную группу, построили баррикады и вступили в стычку с полицейскими силами Косово (согласно подписанным ещё в 2013 году документам между Белградом и Приштиной, албанских полицейских в сербских анклавах быть не должно, порядок там призваны обеспечивать полицейские-сербы, а также международные силы KFOR и EULEX). В Белграде считают, что Сербия сейчас находится под беспрецедентным международным давлением и упорно ищет пути достойного для страны выхода из ситуации.

Перебравшийся в Сербию сразу же после инцидента заместитель председателя "Сербского списка" (основная сербская партия Косово) Милан Радоичич, который, как выяснилось, руководил вооружённой группой сербов в Баньской, уже заявил, что он и его сподвижники несут полную ответственность за случившееся. Белград не знал об их планах и не имеет никакого отношения к стычке. Сербия не поставляла оружие и не финансировала подготовку группы.

В Белграде, как смогли, чтобы не потерять лицо и достоинство, изложили свои аргументы по сути трагических событий. Сербские власти выразили соболезнования в связи со смертью полицейского, подчеркнув, что "убийство нельзя ничем оправдать".

Особо усердствует Вашингтон, который вдруг увидел в расположенных вдоль административной границы с Косово сербских войсках угрозу миру и стабильности в регионе. Используя неточную информацию, американцы буквально требуют от Белграда отвести большую часть своих военных формирований. При этом сербское руководство заверяет Вашингтон и Запад в целом, что уже значительно, более чем в 2 раза сократило военное присутствие рядом с Косово до уровня 4 тысячи военнослужащих (ранее их было 9 тысяч).

За последние дни на уровне Европы положение в Косово уже обсуждалось дважды: на специальном заседании в Европейском парламенте, была и попытка поговорить на завершившемся саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Дискуссия в Европарламенте, известном своей безоговорочной поддержкой Косово со стороны большей части депутатов, получилась, как пишут в Белграде, "бурной".

Раздавались призывы наказать Сербию за инцидент на севере Косово, ввести против Белграда санкции, как политического характера, так и ограничивающие активное экономическое взаимодействие с ЕС. С таких позиций выступили посланцы из Хорватии, Германии и Болгарии. Они, частности, выразили озабоченность "скоплением сербских войск вдоль границы с Косово". Депутат от Германии Виола фон Крамон жёстко потребовала от Сербии "расследовать произошедшее в Баньской и привлечь виновных к ответственности". Основную ответственность за поддержание мира и стабильности в Крае и регионе немка возложила на силы НАТО. Вторил фон Крамон и австрийский депутат Томас Вайц, призвавший "отправить в отставку" спецпосланника ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака. Дескать, высокий чиновник "не добился позитивных результатов".

Тем не менее, в Европарламенте (ЕП) на слушаниях многие депутаты заняли в основном прагматичную позицию по инциденту. Докладчик ЕП по Сербии Владимир Билчик (объективный политик, к сожалению, покидает ЕП, его партия не прошла в национальный парламент по итогам недавних выборов в Словакии) признал, что с приходом к власти в Косово Альбина Курти "диалог с Белградом практически остановился, без какого-либо продвижения вперёд".

"Нам надо знать точно, что произошло 24 сентября, нам не нужны поверхностные обвинения",- убеждён Билчик.

Французский депутат Жан-Люк Лакапель и вовсе заявил, что "в конфликте между Белградом и Приштиной виноваты Евросоюз и косовское правительство". "Выражаю полную поддержку сербскому народу",- однозначно сказал француз, при этом он призвал "ввести санкции против Курти за постоянные нападения на сербов, которые не имели последствий".

Сербию поддержали ещё представители Венгрии, Словакии, некоторые австрийские депутаты, в частности, Лукас Мандл, который довольно язвительно отозвался о главе Евродипломатии Жозепе Борреле, который, по словам австрийца, "не присутствовал на слушаниях".

Отправляясь в испанскую Гранаду на очередной саммит Европейского политического сообщества, где собрались почти 50 глав государств и правительств Континента, включая многих кандидатов на вступление в ЕС, Вучич признал, что "едет с тяжёлым сердцем". Сербский лидер ожидал интенсивного давления на Белград за гибель косовского полицейского и события на севере Края. Тем более, что Белград уже почувствовал попытки влияния: провести расследование, наказать виновных, отвести войска от линии границы с Косово и, в целом, доказать свою непричастность к случившемуся. Иначе последует неизбежное наказание.

Однако провал саммита и разлад в стане Евросоюза по другим вопросам, в частности, по нелегальной миграции, практически свёл на нет решимость Брюсселя провести серьёзный разговор с Александром Вучичем. Свою роль отчасти сыграла и Приштина. Прибывшая в Гранаду т. н. "президент" Вьоса Османи наотрез отказалась говорить с Вучичем, "пока против Сербии не введут санкции".

Понятно, что у Сербии сейчас есть некая пауза, однако и ЕС, и Америка вскоре вернутся к теме событий на севере Косово. Примечательно, что американцы, несмотря на свои известные привычки в международных делах, наказывать во чтобы то ни стало виновных в тех или иных прегрешениях, пытаются демонстрировать объективность. В частности, посол США в Приштине Джеффри Ховенье уже заявил для местных СМИ, что "отвергает попытки возложить вину на события в Баньской на всех сербов Косово". Вместе с тем, дипломат подчеркнул, "группа сербов была хорошо экипирована в основном оружием производства Сербии, прошла подготовку и прибыла, чтобы дестабилизировать ситуацию на севере (Косово)".

В Белграде понимают, что Запад не оставит их в покое и будет добиваться детального и серьёзного расследования. Нельзя исключать и избыточного давления на Сербию: Белграду наверняка припомнят нежелание вводить санкции против Москвы, поддержание контактов с российским руководством, пассивность в вопросе о поддержке Украины, непризнание Косово и т. д.

Сербское руководство признательно России за неизменную поддержку и солидарность. Выступая в Сочи на заседании Валдайского клуба президент Владимир Путин заявил следующее: "Вот просто философия такая сложилась, парадигма — надо решать вот так, додавить. Но сербы — не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может, такую тяжелую вещь — уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя".

Сербия и лично президент Александр Вучич пока "держат оборону". Ставки в этой проблеме чрезвычайно велики. На кону будущее страны, её путь в единую Европу, процветание и благополучие сербского народа. Вучич это прекрасно понимает.